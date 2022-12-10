Prof. Dr. Ömer Keskinsoy: “Türk Ceza Kanununda 220’nci maddede suç örgütü suçu var, ayrıca silahlı örgüt suçu var, bunlar devlete kastedenler için zaten her zaman uygulanabilir. Fakat sizin sorunuzda söz ettiğiniz şekilde bir düşünce zemini oluşturunca ve onu da insanlara kabul ettirince artık cadı avına çıkıldı.”

—Dünden devam—

Hukuktaki yerel değerlerden bahsettiniz. Anayasada yerellik ve evrenselliğin bir arada olması gerekmiyor mu? Çünkü insanlığın evrensel değerleri ve ortak hukukları var.

Demokrasisine ve insan haklarına riayetine hayranlık duyduğumuz Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki ilk yazılı anayasanın sahibi. 1787 tarihli. Adamlar o anayasayla 300 yılı aşkın süredir kendilerini yönetiyorlar. Biz daha şurada yüzüncü yılını doldurmamış bir Devletiz. Osmanlı dönemini de katarsak beş kere anayasa yapmışız. Son anayasamız daha kırk yaşına bile girmemiş. Son anayasada beş kere referandum, yirminin üzerinde değişiklik yapmışız. Bugün yine çok ciddi değişiklikler bizi beklemektedir. Mesela anayasanın 159’uncu maddede diyor ki, Hâkimler Savcılar Kurulunun tabii üyesi Adalet Bakanı müsteşarı’dır ama biz olağanüstü dönem kanun hükmünde kararnameleri ile Müsteşarlığı maziye göndük. Yine 76. maddede milletvekili seçimi engelleri arasında kamu hizmetlerinden yasaklılık da sayılmış. Halbuki kanunlarda artık böyle bir yaptırım yok. Yani öyle bir hale gelinmiş ki bugün temel metin olan 11. maddeye göre olması gereken anayasanın üstünlüğü ilkesi iken ne hazindir ki anayasa kanunlara aykırı hale gelmiş.

Bu örnekler anayasanın inandırıcılığını kaybetmesinin en önemli sebeplerindendir.

Sivil iradenin ürünü olan bir anayasaya sahip değiliz

Anayasa metinleri sıradan kanun metinleri olmamalıdır. Anayasa metinlerinin daha çok kaide nitelikli metinler olması gerekir. Anayasalar kural olarak değiştirilmemek üzere yazılan metinlerdir. Değiştirilemez metinlerdir demiyorum ama şimdi siz daha şurada 1982 yılında halkoyuyla kabul ettiğiniz anayasada yirminin üzerinde değişiklik yaptıysanız ve bugün anayasa çokça değişikliklere gebe ise bunun üzerinde düşünmek lazım.

Biz bugün sivil iradenin ürünü olan bir anayasaya sahip değiliz. Askeri mantıkla hazırlanan bir anayasayla sivil kesimi yönetmeye çalıştığımız için anayasamız yamalı bohçaya dönmüştür. Sürekli değişikliklere gebedir.

Şunu da ifade etmek isterim. Anayasanın bu yönü siyasetçilerin işine yarar mı? Yarar ve yarıyor. Siyasetçinin duruşu ile akademisyenin, avukatın, hâkimin duruşu aynı değildir, aynı olmak zorunda değildir. Yani ben şimdi söyleyeceklerimi onları yerden yere vurmak adına söylemiyorum. Ama sivillerin yönetilmesi amacıyla hazırlanan bir anayasanın askerî iradenin ürünü ve hatta askeri mantıkla hazırlanması ciddi bir problemdir. Bunun siyasetçiler tarafından iktidarın kötüye kullanılmasına açık olması ayrıca bir sıkıntı olarak karşımızda durmaktadır.

(Sacit Adalı): Mezar kazıcı zat akşam her zaman olduğu gibi evine gelmiş. Hanımı, “hoş geldin bey bugün işler nasıl gitti” demiş. O da cevaben “işler kesat, bugün para kazanamadık, hiç ölü gelmedi” demiş. Hâkimlerin iş yükünün fazlalığını hepimiz biliyoruz. Ben temenni ederdim, hayal ederdim ki, öyle bir ülkede yaşayalım ki hâkimler bacak bacak üstüne atsınlar, dava gelecek diye beklesinler. Herkes birbiriyle imtizaç içinde, sevgi, saygı, efendilik, güzellikler içinde yürüsün. Öyle bir dünyayı biz kısmen gördük. Sizler görmediniz, bundan sonra da görüleceği şüpheli. Ama ümidimizi kaybetmeyeceğiz ve çalışacağız.

Amerika’da birçok eyalette avukatlığa giriş için adaylar bilgi sınavından başka bir de karakter testinden geçiriliyormuş. Bu mesele bir hazmetme meselesi. Batılılar Batı tefekküründen, kültüründen kaynaklanan bir şekilde başarmışlar. Bizim İslam kültürünün de etkisi içinde başarmış olmamız lazım. Ne dersiniz?

Bir kuralın niçin konulduğuna insanları ikna edersek gönüllü uygulama düzeyini bu sayede arttırabiliriz. Bir örnek vereyim. Ankara’dan Trabzon’a karayoluyla giderken her şehirde ve her kasabada farklı hız limitleri var ve hareket halindeyken bunların hiçbirinin gerçekte anlamlı olmadığını anlıyorsunuz. Daha da önemlisi bazı yerlerde radar varken bazı yerlerde yok. Yani kuralda birlik olmadığı gibi uygulama birliği de yok. Bu vatandaşın devlete ve kurala olan güvenini yok ediyor. Avrupalılar bunu aşmış. Bizde ise çoğu kere yaptırımlar vatandaşı tuzağa düşürmek, ona haddini bildirmek için konulabildiğinden, düzeni sağlamak gayesiyle konulmadığından vatandaş da buna inanmamakta, bazen idari para cezalarının bütçeye gelir sağlamak için konulduğunu düşünebilmektedir. Bu sebeplerle düzenlemelerin hazmedilmesinde ve onlara gönüllü uyulmasında sıkıntılar oluyor.

Topluma, önce konulan kuralların düzen için olduğunu anlatmamız lazım. O kültürü yerleştirmemiz lazım. Yoksa “kuyruğundan yakaladığımızda sana haddini bildiririz” yaklaşımı ile bu iş olmaz. Olursa da kanunların inandırıcılığı kalmaz.

Herkes kendi yaptığından hesaba çekilecek

Bir şeyin dinen günah olması ile bir şeyin suç olması tamamen aynı şey değildir. Yani suçlar dairesiyle günahlar dairesi belli bir alanda birbiriyle kesişir ama ikisi aynı daire değildir. Fakat son dönemde 15 Temmuz’dan sonraki uygulamalarda sanki kamuoyunda da ikisi aynıymış algısının yerleşmesine sebep olacak bir uygulama yapıldı. Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri Emirdağ Lahikası isimli eserinde enteresan bir fıkıh bilgisi veriyor. Diyor ki: “Birinin hatasıyla başkası mesul olamaz. Kardeşi de olsa aşireti ve taifesi de olsa partisi de olsa o cinayete şerik sayılmaz. Olsa olsa o cinayete bir nevi tarafgirlik ile yalnız manevi günahkâr olup ahirette mesul olur, dünyada değil.”

15 Temmuz darbesi hadisesinde darbeyi planlayanlar suçlu, darbeyi darbe olduğunun farkında olarak icra edenler suçlu, o gece ellerini oğuşturup “bizimkiler başarırsa ben vali olacağım, ben rektör olacağım” diye bekleyenler suçlu. Tamam. Ama darbeyle hiçbir alakası olmayan insanlar, doğrudan darbe suçuyla bir alakası olmayan insanlar, nasıl oldu da “cemaat eşittir terör örgütü” hatalı formülüyle “suç eşittir günah ve günah eşittir suç” yani sizin fikriniz yanlış, o halde hapse girmek size layıktır, sizi hapse atmamız da itiraz etmeyin” denilmesi yani birilerinin darbe yapma fikrine birilerinin sırf fikren yakın durduğu varsayımı üzerinden giderek insanları terörist saymak herhalde hukuk devletinde asla olmaması gereken bir şey. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Ayet-i kerimede “Siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Herkes kendi yaptığından hesaba çekilecek” buyurulduğu üzere suç ve ceza şahsidir ve öyle de olmalıdır. Ama maalesef öyle olmadı. 28 Şubat sürecinde bir paşa “28 Şubat bin yıl sürecek” dediğinde acaba haklı mıydı diye düşünmek gerekir. Siyasette yapacağınız bir işe kılıf olarak siz milliyetçiliği ya da dini kullanabilirsiniz, gelenekleri, konjonktürü kullanabilirsiniz.

Bir siyasetçinin açıklamalarından da hatırlıyoruz. “Bunun üstü ihanet, ortası ticaret, altı ibadet ve biz ortasıyla ya da altıyla değil üstüyle meşgul olacağız” demiştir. Peki, hakikaten böyle mi oldu? Sanki daha çok ticaret ve ibadet kesimiyle mi uğraşıldı acaba diye sormak lazım. İnşallah yanılıyorumdur. Bu konuda yanılmaktan çok mutlu olurum. Ama uğraşılan kesimin maalesef ibadet kesimi olduğunu çok kere müşahede ettim. Bu çok üzücü bir şey.

ANKARA - YENİASYA

15 Temmuzda yaşça çocuk olanlara anasından babasından dolayı nasıl bedel ödetirsiniz? Bu suçun şahsiliği ilkesine aykırı. Yani çocuğun tasarrufta bulunmasının mümkün olmadığı bir dönemde siz çocuğu artık x dershanesine gönderiyorsunuz ya da bir okula gönderiyorsunuz ki devlet nezdinde o zamanlar bunlar çok da teveccüh görüyor hatta destekleniyor. Ama sonra devletin bile vâkıf olamadığı bir işten dolayı kendisine fatura kesiliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de bu bir düşüncedir, fikirdir, sevgidir. Fiiliyata dökülmediği sürece, bir yaptırımı nasıl olabilir?

Bu noktada ayrıca olağanüstü dönem KHK’leriyle düzenleme yapılmasına hiç gerek olmadığını düşünenlerden birisiyim. Türk Ceza Kanununda 220’nci maddede suç örgütü suçu var, ayrıca silahlı örgüt suçu var, bunlar devlete kastedenler için zaten her zaman uygulanabilir. Fakat sizin sorunuzda söz ettiğiniz şekilde bir düşünce zemini oluşturunca ve onu da insanlara kabul ettirince artık cadı avına çıkıldı.

Hani “Sıfât-ı arızada aslolan adem”di? O dönemde “kurt dumanlı havayı sever” havası estirildi. Yani en ufak bir şüphe devlete kast olarak algılandı.

Geçen hafta İstanbul’un eski valisi ve emniyet müdürü hakkındaki beraat kararını duydunuz. Ama o süre içerisinde bu insanların suçluluk psikolojisi altında yıpratılmasını nasıl karşılayacağız? Tamam beraat ettiler, zaten olması gereken bir şeydi bu. Böyle bir süreç sonunda beraat etmek, kişiyi mutlu etmez. Kişiler o süreçte yıpranmıştır. Bu insanların manevi olarak çöküşünü devlet ve toplum nasıl telafi edecek? Bu öyle tazminatla filan da olmaz. O zaman bu tür işlerde belki en baştan ince eleyip sık dokumak lazımdı. Herkesi potansiyel suçlu olarak görmemek lazımdı. Düşünceyi suç olarak görmemek lazımdı. Avrupa insan Hakları Mahkemesi içtihatları ve taraf olduğumuz insan haklarıyla ilgili sözleşmeleri tamamen bir kenara bırakan uygulamalar oldu. Bir insanı düşüncesinden dolayı fikrinin tehlikeli olabileceğinden dolayı savcıya, kolluğa çağırmak, iddianame sürecine götürmek, yargılamaya kalkmak, bırakın hukuk devletini, ne bileyim, kabile devletlerinde bile mümkün değildir.

SON