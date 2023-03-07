Cehalet istibdatı güçlendirir

Emekli Dr. Öğr. Üyesi Muammer Gürbüz: “Cehaletin korkunç boyutlarda olması istibdadı her zaman güçlendirmiştir. Dolayısıyla dini hakkıyla bilmeyen ve taklitle yetinen avam tabakası’günah yapıyorum’ korkusuyla muhalefet etmekten çekinmiş ve bu sebeple de menfaatçi din adamlarının ve siyasetçilerin baskısını her dönem hissetmişlerdir.”

GİRİŞ:

Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinde Hürriyet Seminerleri serisi sürüyor. Enstitü’nün Ankara Şubesinde uzun zamandan bu yana süren Hürriyet Seminerleri serisinin bu haftaki misafiri; edebiyatçı, emekli Dr. Öğr. Üyesi Muammer Gürbüz. Dr. Gürbüz’ün “Bediüzzaman ve İstibdat” başlıklı konuşmasının bazı kısımları aktarıyoruz:

His, düşünce ve hayallerimizi kelimelerle anlatırız. Kelimeler bazen dar anlamda kullanıldığı gibi bazen de çok geniş anlamları içine alır. Yani sınırları oldukça genişler. İstibdat kelimesi de çok geniş mana ve kavramları çağrıştırır. Arapça bir kelime olan istibdat TDK sözlüğünde “vatandaşına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm” olarak tarif edilmiş. Tek bir yöneticinin baskı altında yönetmesine dayanan düzen, baskıcılık, hiçbir hakkın ve hürriyetin olmadığı tek kişi yönetimidir diyebiliriz. Ya da istibdat, idaresi altındaki kişilerin istemediklerini yalnız kendi keyfine göre zorla yaptırmaya çalışmak, hiçbir kural ve kanuna uymayarak çoğunlukla da kanun namına kanunsuzluk yaparak kendi istediklerini zor kullanarak yaptırmak, Allah’ı, adaleti ve vicdanı bir kenara bırakarak otoriter ve zalimâne bir tutumla keyfî ve sorumsuz bir şekilde idare etmek demektir.

Bediüzzaman “istibdat nedir, meşrutiyet nedir” sorusuna “istibdat tahakkümdür, muamele-i keyfiyedir, kuvvete istinat ile cebirdir, rey-i vahiddir, suiistimalata gayet müsait bir zemindir, zulmün temelidir, insaniyetin mahisidir (mahvedicisi)” cevabını veriyor. Said Nursi istibdadı; insanı sefalet derelerine atan, âlem-i İslamı zillet ve sefalete düşürten, kin, garaz ve düşmanlıkları uyandıran, İslâmiyeti zehirlendiren hatta her şeye sirayetle zehrini atan çok büyük ayrılıkları ve fitneleri İslam âlemine yerleştiren, mutezile, cebriye ve mürcie gibi sapkın mezhepleri doğuran en büyük musibet olarak tarif eder.

İstibdadın siyasi, ekonomik ve sosyal çeşitleri olduğu gibi maddi ve manevi çeşitleri de vardır. Otoriter veya totaliter monarşi, saltanat, triumvirlik, tiranlık, despotluk, faşizm, komünizm, nazizm gibi yönetimler de istibdat türleridir.

“Şu pis istibdat ne vakitten beridir ki başlamış geliyor” diye sorulduğunda Bediüzzaman, “İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit her nasılsa bunu da beraberlerinde getirmiş” diyor. İstibdadın şuursuz hayvaniyetle aynı olduğunu belirten Said Nursi, kuvvetli bir kurdun, çaresiz, zayıf bir koyunu parça parça etmesinin ancak hayvanların kanunu olduğunu belirtir. Müstebitleri vahşi bir kurda benzeten Bediüzzaman “Maatteessüf, büyüklerdeki meziyet sebeb-i tevazu iken vasıta-yı tahakküm oluyor. Avamdaki zayıf bir damar calib-i şefkat iken vesile-i esaret oluyor.” diyerek, istibdadın Yezid zamanında tekrar kuvvetlenerek, zulmün arttığını belirtir. Yezid’in zulmünü artıran ise, halkın cehalet ve umursamazlığıdır.

Ruh-u meşrutiyet şeriattandır

İstibdadın panzehiri ise hürriyet ve meşrutiyettir. “Ruh-u meşrutiyet şeriattandır. Hayatı da ondandır.” diyen Said Nursi, meşrutiyetin sırrının, kuvvetin kanunda olduğunu, şahsın hiçbir öneminin olmadığını, insanların meşrutiyetle hür olacaklarını, demokrasilerde kuvvetin kanunda olduğunu, şahsın keyfî gücünün hiçbir öneminin olmadığını, insanların ancak demokratik bir toplumda farklılıklarla bir arada olacaklarını, insan haklarına saygılı bir rejimde kuvvetlinin zayıfı ezmeyeceğini, çoğunluğun fikrinin esas alınmasının zaten şeriatın da bir esası olduğunu belirtir.

“Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahıyla cihat edeceğiz “diyen Said Nursi istibdadın en büyük gücünü cehaletten aldığını belirterek; araştırmayan, öğrenmek istemeyen, cehalet karanlıklarında boğulan fakat boğulduğundan haberi olmayan, hakkını hukukunu bilmeyen, aramaya cesaret edemeyen, kulaktan dolma ve üstünkörü yalan yanlış bilgileri doğru sanan ve onlarla yetinen, korkak, pısırık, cahil insanlara biraz da sitem ederek seslenir: “Uyku bes (yeter) siz de uyanınız!... Siz de tam insan olunuz” diyerek hürriyetin insanı hayvanlıktan kurtaracağını, İslamiyet’in bahtını ve Asya’nın talihini açacağını müjdeler.

İslamiyet’i bilmeyerek körü körüne ve sadece şekle bakarak taklitle hareket edip beylerin, paşaların, ağaların, müteşeyyihlerin dediklerinden çıkmaktan korkanları uyarıp aydınlatan Said Nursi, bunların menfi ve müsbet olarak iki kısım olduklarını; menfi olanların, istibdad, hile ve kuvvete baş vurarak, kendilerinde olmayan iyi huyları kendilerinde varmış gibi göstermelerini ve tüm kötülükleri de halk tabakasına yüklemelerini, insanı hayvanlığa indirmeyi benzetir. Bu yüzden, menfaatçi ağaları, beyleri, şeyhleri tanımamalarını, kendi akıllarını kullanmalarını, korku, baskı, zulüm ve kandırılmaya fırsat vermemelerini öğütler.

Cehaletin korkunç boyutlarda olmasıistibdadı her zaman güçlendirmiştir. Dolayısıyla dini hakkıyla bilmeyen ve taklitle yetinen avam tabakası “günah yapıyorum” korkusuyla muhalefet etmekten çekinmiş ve bu sebeple de menfaatçi din adamlarının ve siyasetçilerin baskısını her dönem hissetmişlerdir.

İstibdat, insaniyete hep karşı olmuştur

“İnkılab-ı siyasi cihetiyle dininden havfeden adamın dinde hissesi beytül ankebut gibi zayıf düşmüş cehalettir, onu korkutur, taklittir onu telaşa düşürttürür” diyen Bediüzzaman’a göre, acizliği ve cahilliği yüzünden siyasetteki gelişmeleri hakkıyla takip edemeyen insanlar dinin himayesini devlete bırakır, kendisini vazifesiz zannedip tembelleşir ve pısırıklaşır.

Müstebitler kendi menfaatini halkın zarar etmesinde görür. Daima suret-i haktan görünür yahut bâtılı hak görür. Cahilin daima aldatılmaya mahkûm olacağını söyleyen Said Nursi, sözlerin ve vaadlerin araştırılmasını, ölçüye vurulmasını, neticeye bakılmasını, faydalı mı zararlı mı olacağının incelenmesini öğütler.

İstibdat adalete, hürriyete, insan haklarına, helal kazanca, insaniyete hep karşı olmuştur. Bu yüzden haksızlık, adaletsizlik, her türlü ahlaksızlık, hırsızlık, yüzsüzlük, dalkavukluk, fitnecilik, menfaatçılık, yalancılık, dolandırıcılık artmış, mazlum zalimin oyuncağı haline gelmiştir.

Mazlumun yanında olması gerekenler istibdada karşı sessiz kaldıklarında “zulme rıza zulümdür” hükmünce kendileri de zalim olmuş olurlar. “Velayetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni, tevazu ve mahviyettir; tekebbür ve tahakküm değildir. Demek tekebbür eden sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de büyük tanımayınız.” sözleriyle istibdad yanlılarının davranış ve sözlerinin hiçbir mana ifade etmediğini, onların şeyhlik taslayan, olgunlaşmamış kişiler olduğunu belirtir. Dolayısıyla bu gibi kişilerin, fayda yerine zarar verdiklerini, sözlerinin kesinlikle dinlenilmemesini ısrarla vurgular.

Günümüz de geçmiş dönemlerden pek faklı görünmüyor. Yıllar geçmiş, çehreler değişmiş, ama cehalet pek de değişmemiş. Şuurlu dediğimiz kesim ülkemizde oldukça düşük. Bazı gelişmiş ülkelerde okuma oranları %12 ile %20 arasında değişirken ülkemizde bu oran maalesef on binde bir oluyor. Bu dehşet verici bir rakam. İnsanımız günde beş saat TV ile 6 saat akıllı telefon ve internetle vakit geçirirken yılda sadece altı saat kitap okuyor. Elbette ki bu durumda sağlıklı bir demokratik yönetim kurulamayacaktır. Kaba kuvvetin galip geldiği, zenginin fakiri ezdiği, dinin siyasete alet edildiği, mafyanın ve canilerin kol gezdiği, halk kesimleri arasında derin uçurumların olduğu bir sosyal ortam oluşacaktır.

Halkın cahilliğinden ve dinde hassas olmakla birlikte muhakeme kabiliyetinin noksan olmasından istifade eden istibdat yönetimi ekonomi ve kalkınmada başarısızlığını örtmek için tevekkül silahını kullanarak sözde vaizleri buna alet eder. Ümmetî ümmetî sırrını teferrüs etmeyen ve “insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır” hadisinin hikmetini anlamayan bazı adamların ve bir kısım vaizlerin milletin şevkini söndürdüğünü anlatan Said Nursi, böylece insanların tembelliğe alışarak geçinmek için memurluk yapmaya başladıklarını ve belalarını da bulduklarını söyler. Geçinmek için yaradılışa uygun olan sanatkarlık, ziraat ve ticareti bırakarak devlet memurluğuna girenleri de karşılıksız para toplayan dilencilere benzetir. Ona göre memurluk ve yöneticilik sadece millete hizmet için yapılmalıdır, şahsi menfaat için yapılırsa bunun bir çeşit çingenelik olduğunu belirtir. Nitekim istibdat yönetiminde olanlar rüşvetle, kayırmacılıkla iş yaptıkları için genelde memuriyeti para kazanma kaynağı olarak görmüşlerdir. Halbuki demokrasi doğru olursa yöneticiler reis değil maaşlı hizmetkarlar olurlar. Totaliter ve baskıcı rejimlerde ekonomi de bozulur. İyi planlama ve uygulama yapılmadığı için halk fakirleşir.

Said Nursi bu konuda, ‘’Ben taşımı sabıka atıyorum. Bazılarının hatırı kırılsa da mazur tutulsun. Yalnız hakkın hatırı kırılmasın… işte o tedenninin mühim bir sebebi bazı rüesa ile haksız olarak millete fedakarlık iddia eden sahtekar hamiyetfüruşlar veya velayet dava eden ehliyetsiz müteşeyyihlerdir… Fazla kalan malları onda tahazzun edecek (biriktirecek) bir hazine-i maneviyesi vardır. İşte o iki kısım reisler, bilerek veya bilmeyerek o havuzun veya hazinenin etrafında delik melik açtılar. Maye-i bekayı ve madde-i hayatı çektiler, havuzu kurutup, hazineyi boş bıraktılar. Böyle gitse devlet milyarlar borç altında kalıp, düşecek.’’ Diyerek durumun vehametini görmüş ve gelecek yıllara da göstermiştir.

İstibdadın çok bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık olduğunu belirten Said Nursi İstibdadın şekil değiştirerek varlığını sürekli hale getireceğini de vurgular. İstibdat ve panzehiri olan hürriyet kavramını böylece tüm boyutlarıyla ele alır.

DEVAM EDECEK