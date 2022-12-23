Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek

SP LİDERİ TEMEL KARAMOLLAOĞLU, YENİ ASYA’NIN SORULARINI CEVAPLADI: PARLAMENTER SİSTEMDE CUMHURBAŞKANI, HER KONUYU GENEL BAŞKANLARLA İSTİŞARE EDECEK.

SÜMEYYE IŞIKÇI - RÖPORTAJ

KOALİSYON PROTOKOLÜ YAZIYORUZ

“Yaptığımız çalışmalarla daha koalisyon oluşmadan protokolünü hazırlıyoruz. Geçmişte partiler koalisyonda birlikte çalışırken neleri benimseyecekler, bunları belirtirlerdi. Şimdi bunu önceden yapma mecburiyeti var. Parlamenter sisteme geçtikten sonra da birlikte ülkeyi yöneteceksek yine kurallara bağlı kalınacak.”

VUR PATLASIN, ÇAL OYNASIN

“Yapılacak zamların çok kısa zamanda eriyeceğini biliyorlar. Bundan dolayı bu iş fazla uzamasın, yıpranmayalım ve erken seçim yapalım diye düşünebilirler. Sistem israftan ve yolsuzluktan vazgeçmiyor. Vur patlasın, çal oynasın adeta. Böyle bir mantıkla ülkeyi ekonomik yönden düze çıkaramazsınız.”

***

Erdoğan’ın aday olmaması gerekiyor

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Yeni Asya’ya konuştu:

Tayyip Beyin adaylığı noktasında sorunlar var. Normal şartlarda aday olmaması gerekiyor. Ama O ve çevresindekiler anayasa değişikliğinden sonraki adaylıkları baz alarak yeniden aday olabileceğini söylüyorlar. anayasayı da, kanunları da eğip bükerseniz, ben söyledim oldu mantığıyla giderseniz o zaman aday olabilir.

***

Altılı Masa liderlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu siyasetin gündemini Yeni Asya’ya değerlendirdi. Karamollaoğlu ortak aday hakkında “Biz bir adamı aya göndermiştik. Geldi ve onu aday göstereceğiz demiyoruz ki. Aday elbette bilinen bir isim olacak. Hiç kimsenin tanımadığı, bilmediği, bir köşede kalmış bir insanı aday yapalım demeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İTTİFAKIN ESAS ADI MİLLET İTTİFAKIDIR

Altılı Masanın Demokrasi İttifakı adıyla yola devam etmesi tavsiye ediliyor. Neler söylersiniz?

Altılı masayı oluşturan partilerin kurdukları birlikteliğin adı Millet İttifakıdır. Böyle başladı. Altı muhalefet partisi son zamanlarda bir masa etrafında toplanınca adı altılı masa olarak kaldı. Değişik isim önerilerine benim itirazım yok fakat İttifakın esas adı Millet İttifakıdır.

KOALİSYON PROTOKOLÜ HAZIRLANIYOR

Altılı masa geçtiğimiz hafta anayasa değişikliği teklifini açıkladı. Şu anda da ortak politikalar üzerinde çalışmalar yapıyor. Çalışmalar ne durumda ve bundan sonraki yol haritası ne olacak?

Altılı masadaki siyasi parti liderleri olarak önce kendimize bir yol haritası çizelim dedik. Geçmişte yapılan çalışmalar gündeme getirildi. Bir rapor halinde yansıtıldı. Kimse şu yanılgıya düşmesin. Bu bizim anayasayı bütünüyle değiştirmek üzere yaptığımız bir çalışmanın neticesi değil. Cumhurbaşkanlığı sisteminden parlamenter sisteme geçilirken değiştirilmesi icap eden bir anayasa teklif ediyoruz. Şu sırada ele alınması gereken başka konular da gündeme geldiği için onlar da ele alınmış oldu. Bu yeni bir anayasa çalışması değil. Sadece cumhurbaşkanlığı sistemine ait değil ama onu da ilgilendiren konular. Partiler arasındaki münasebetler ve anayasayla ilgili bazı endişeler de bu arada gündeme getirilmiş oldu. Fakat ileride daha kapsamlı olarak anayasa ele alınırsa farklı bir çalışma elbette yapabilir. Tanıtma başkanlarımız bu çalışmada zaman zaman bir araya gelerek birbirimizi nakzedecek ifadeler kullanmamak için çalıştılar ve birliktelik oluşturdular. Ama en kapsamlı ve uzun çalışma politika kurullarında oluşuyor. Öncelik ekonomiye veriliyor ama sadece o değil, eğitimde, adalette, dış politikada, sağlıkta yani neredeyse tüm konularda ele alınacak. Biz adeta bir koalisyon protokolü hazırlıyoruz. Ancak bu koalisyon protokolü daha koalisyon oluşmadan hazırlanıyor. Geçmişte parlamenter sistemde parlamentoda temsil edilen partiler çoğunluğu sağlayacak tarzda bir araya gelirlerdi. Sonrasında da bu koalisyonda birlikte çalışırken neleri benimseyecekler, kendi programlarında olmasına rağmen hangi konulara fazla önem vermeyecekler bunları belirtirlerdi. Halbuki şimdi bunu önceden yapma mecburiyeti var. Çünkü biz Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmek için birlikte bir tavır sergilemeye karar verdik. Ama bir süre gerekiyor. Seçimden sonra Cumhurbaşkanı belli olacak, meclis belli olacak, meclis komisyonlarını kurulacak. Ama bu değişiklikler yapılana kadar biz sanayide ne yapacağız, ekonomide ne yapacağız, eğitimde, sağlıkta... Bunları arkadaşlarımız tespit ediyorlar. Değişiklik gerçekleşene kadar bu tatbik edilecek. Hatta ve hatta yeniden seçime gidilmediği takdirde değişiklik yapılıp parlamenter sisteme geçtikten sonra da birlikte bu ülkeyi yöneteceksek yine bu kurallara bağlı kalınacak.

CUMHURBAŞKANI HER KONUDA GENEL BAŞKANLARLA İSTİŞARE EDECEK

Bu çalışmalar çok detaylı çalışmalar. Bir aydır neredeyse devam ediyor. Ümit ediyoruz bu yıl bitmeden kamuoyuna duyurulacak. Aday konusunu konuşmadık. Bu konuda ciddi istişare ile kararlar alınacak. Onları deklare ediyoruz zaten. Ama buna rağmen gündelik hayatta karşılaşacağımız problemleri nasıl çözeceğiz, tüm bunlar elbette genel başkanlarla seçilecek cumhurbaşkanının bir araya gelip istişare mekanizmaları oluşturmasıyla sağlanacak. Bazıları şöyle tarif etmiş; sıkboğaz edilmiş bir Cumhurbaşkanı. Yok ya! İstişare doğru karar verebilmek için farklı kanaatlerde olan kişilerin kendi fikirlerini söylemesiyle sağlanır. İstişare yapmadan karar verirseniz bazı noktaları atlarsınız. Atladığınız zaman da çok büyük problemlerle karşılaşabilirsiniz.

ERDOĞAN ADAYIMIZI SORUYOR, SANA NE?

Masa adayını ne zaman açıklayacak?

Bu acele niye? Seçim kararı alındıktan sonra bu konular üzerinde müzakereler yapılır. Neticede bir karar verilir. Cumhurbaşkanlığı da öyledir. Böyle bir havayı AKP oluşturdu. Doğrudan doğruya cumhurbaşkanı ısrarla bizim adayımızla ilgili çağrılarda bulunuyor. Sana ne? Bir araya geliriz. Cumhurbaşkanı adayını belirleriz.

Aday masadan mı olacak? Masanın adayı tartışmalarında isminizi görecek miyiz?

Cumhurbaşkanı adayı konusunda hiçbir fikir söylemek doğru değil. Konuşulmadı. Ben kendi fikrimi oradaki arkadaşlara söylemeden topluma anlatmamın bir mantığı yok. Onun için bu konuda hiçbir fikir söylemeyi doğru bulmuyorum.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ VAR

Erken seçim bekliyor musunuz?

Erken seçim ihtimali son zamanlarda atılan adımlarla biraz arttı gibi. Yıl başında yapılacak zamlarla vatandaşın nabzını tutmaya ve tepkileri azaltmaya çalışacaklar. Ancak yapılacak bu zamların çok kısa zamanda eriyeceğini biliyorlar. Bundan dolayı bu iş fazla uzamasın, yıpranmayalım ve erken bir seçim yapalım diye düşünebilirler. Biz bu yapacakları zamların çok kısa zamanda eriyeceği kanaatindeyiz. Çünkü sistem israftan ve yolsuzluktan vazgeçmiyor. Vur patlasın çal oynasın adeta. E böyle bir mantıkla siz ülkeyi ekonomik yönden düze çıkaramazsınız ki.

ADAYIMIZ AYDAN GELMEYECEK, BİLİNEN BİRİSİ OLACAK

Adayınızı olası bir erken seçimde tanıtmanız mümkün olacak mı?

Ben bugünkü şartlar altında bunun büyük bir problem olduğu kanaatinde değilim. Kim olursa olsun aday olan insanın tanınması hemen gerçekleşir. Bugünkü teknolojiyle, televizyonla ve internet ortamında aday tanıtılır. Bir saat sonra bütün Türkiye aday kimdir bilir. Detaylı tanıması biraz zaman alır. Ne olacak? Bir hafta, on gün. Biz bir adamı aya göndermiştik, geldi ve onu aday göstereceğiz demiyoruz ki. Aday elbette bilinen bir isim olacak. Hiç kimsenin tanımadığı, bilmediği, bir köşede kalmış bir adamı aday yapalım demeyeceğiz.

ERDOĞAN KESİN ADAY DEĞİL

Erdoğan’ın sürekli adaylarını açıklasınlar demesinin nedeni sizce ne?

Adayı erken yıpratmaya başlama düşüncesi. Başka bir sebebi yok. Cumhur ittifakı üyeleri bir araya gelip Tayyip Erdoğan aday diyorlar da bunun bile böyle olup olmayacağı kesin değil. Yani seçim kuruluna böyle bir belge verdiler mi? Anayasa ne derse desin adayımız Erdoğan’dır demediler ki. Biz bunu da garipsemiyoruz. Onun için altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklaması gerekmiyor. Zaten Tayyip Bey’in adaylığı noktasında da sorunlar var. Normal şartlarda aday olmaması gerekiyor. Ama Tayyip Bey ve çevresindekiler anayasa değişikliğinden sonraki adaylıkları baz alarak yeniden aday olabileceğini söylüyorlar. Bunun yanı sıra siz anayasayı da kanunları da eğip bükerseniz, ben söyledim oldu mantığıyla giderseniz o zaman aday olabilir. Maalesef Tayyip Bey anayasaya, kanunlara aykırılıkla pek ilgilenmiyor. Ben bu kararı aldım. Tatbik ettim. Gücünüz varsa engel olun diyor. Bitti, gitti. Bizim derdimiz Tayyip Bey’in yeniden aday olup olmaması değil. Biz bu sistemin değişmesi ve ortak aday çıkarmak üzerinde duruyoruz.

—Devam Edecek—