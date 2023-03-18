Devlet önce insanların gönlünü kazanacak

Doç. Kaya: “Devlet önce insanların gönlünü, hürmetini kazanacak. Devletin kurallarına insanların büyük çoğunluğu gönüllü olarak uyacak. Oysa biz bugün devlet deyince hemen aklımıza sembolleri, bayrağı, İstiklal Marşı’nı vesaireyi getiriyoruz. “

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocası Doç. Dr. Emir Kaya - 2

ANKARA - ADNAN SOLMAZ

(Dünden devam)

Japonya gibi bazı ülkeler Avrupa’dan hukuk sistemi aldıklarında doğru uygulayabilmişler. Türkiye ise Avrupa’dan aldığı hukuk sistemini doğru uygulayamamış gibi görünüyor. Aradaki farkın sebebi ne olabilir?

“Hukuk Zihniyeti” isimli kitabımızı hazırlarken Türkiye’deki adalet sistemi ile ilgili çok kapsamlı bir anket çalışması da yapmıştık. Cevap için bu anketlerden bazılarını paylaşayım. Hakim ve savcılara şu soruyu sormuştuk: “Mevcut sistemde ne kadar adil olabilirsiniz?” “Yüzde 56 oranında adil olabileceğimizi düşünüyoruz” sonucu çıktı.

Yine hukuk fakültesi öğrencilerine şu soruyu sorduk: “Mezun olduktan sonra liyakate dayalı iş bulabileceğinizi düşünüyor musunuz?” Verdikleri cevap yüzde 87 oranında “hayır” şeklindeydi.

Hakim ve savcı alımlarında liyakate önem vermeyince hakikaten layık olduğu için hakim-savcı olanları da küçülterek almış oluyorsunuz. Layık olmadığı halde referans adı altında torpille girenler zaten aslında hakim değiller, adaleti sağlamaları mümkün değil. Ama layık oldukları halde bu sistemin çarkının içerisinden geçerek mesleğe girenler de liyakate uygun karar vermek imkanından yarı yarıya mahrum bırakılmış oluyorlar.

Aynı ankette avukatlara “Müvekkilleriniz kararın adaletli olmasını ne kadar önemsiyor?” diye sorduk. Çıkan cevap oldukça ilginç. “Yüzde 11 oranında” dediler.

Bu sonuçlar aslında toplumun adalet talebinin yetersiz olduğunu gösteriyor. Demek hukuk kuralı transferinden önce insan kalitesini arttırmak lazım. Bunda iman ve ahlak hizmetinin önemi çok büyüktür.

Lao Tzu diyor ki “Adil yönetici başa geçince toplum kendiliğinden düzelir”. Çünkü yöneticiye güvenilince o güvenle oluşan genel güven atmosferinde toplum kendiliğinden düzelme yoluna girer.

Peygamberimizin de bildirdiği üzere “İnsanlar meliklerinin dini üzeredir”. Burada “din” aslında yol anlamına da geliyor. Yani önderler ve yöneticiler hangi yoldan gidiyorsa toplumdaki insanlar da o yoldan gidiyor. Yöneticiler her yönden önder oluyor. Yanlış yol açıyorsa insanlar da o yanlış yoldan gidiyor. Yöneticiler tilki ise halk da tilkilik yapmaya başlıyor. Yöneticiler adilse, dürüstse, halk da o adalet terazisini düzgün tutmaya çalışıyor.

Bu gibi meselelerde çözümün kaynağı olması gereken yer problemin de kaynağı: Hukuk fakülteleri. Hatta hukuk fakültelerindeki birinci sınıflardaki hukuk başlangıcı veya hukuka giriş dersleri ile onların hocaları ve ders kitapları problemin asıl kaynağı. Çünkü hukuk nosyonu oradan başlıyor. İyi hukukçu yetiştiremiyorsak hukuk öğretisinde de problem vardır.

İki eğilim

Aliya İzzetbegoviç’in bir sözü var: “Toplumun iç rönesansını sağlamadan düzeni değiştirmeye çalışmayın” diyor. Bediüzzaman Hazretleri de aynı meselede “iman-hayat-şeriat” basamaklarından bahsediyor. Bazı İslam ülkelerinde ayaklanmalar ve kargaşalar var. Bunların önemli sebeplerinden biri de rejimin İslam’a uygun bir rejim olmadığı iddiası. Onlar diyorlar ki; “Bizim Müslüman olarak imanımızın varlığının tek başına bir önemi yok. Sistem İslami değilse imanımız da yeterli değil demektir. Dolayısıyla önce sistemi İslami sisteme dönüştürmek gerekir.” Bu konuda siz ne düşünürsünüz?

Devletin İslam devleti olmasının ne anlama geldiği konusunda iki eğilim var. Diğer ifadeyle bir rejimin İslamîliği iki anlama gelebilir. Birinci anlam şudur: “İslam’ın emirleri şunlar şunlardır. Ancak bunların tümüne uyulmuşsa rejim İslamidir”. İkinci anlamda ise “İslamiyet’in açıkça reddetmediği kurallar ve rejimler İslamidir”. İkinci yorumda sadece dış çerçeve çizilir ve o alanın içindeki her şeyin İslami görülebileceği kabul edilir. Birincisi dar yorum, ikincisi geniş yorumdur. Dar yorum kavga ve çatışma çıkarır, geniş yorum ise çatışmayı önemli ölçüde engeller.

Kamu politikalarında bugünün şartlarında kanaatimce benimsenmesi gereken yaklaşım, “İslam’a aykırı olmama” yaklaşımıdır. Çünkü İslamîlik bir yelpazedir ve önemli olan bu yelpazenin dışına çıkmamaktır.

Rejimin İslamiliği meselesinde diğer bir konu da etiket problemi. Şöyle anlatayım: Peygamberimiz buyuruyor ki “İnsanların geçmesini zorlaştıracak şeyleri yol üstünden kaldırın”. Bu bir sünnettir. Tamam ama acaba bu sünnet münhasıran insanların yürüdüğü yola mı aittir yoksa insanların günlük hayatlarındaki engelleri de kaldırın manasında mıdır? Elbette ikinci yorum daha geniş ve yararlıdır.

Yoldaki veya günlük hayattaki engeli kaldıran kişi bunu yaptığında ne elinde ne ayağında ne taşta İslam yazıyor. Etiket yok. Ama bunu yaptığında o İslami bir şey yapmış oluyor. Aynı şekilde insanların hukuki problemlerini çözen kişi de bunu İslam adına diyerek yapmasa da doğruyu yapmışsa mesele çözülmüş ve ihtiyaç giderilmiş oluyor. Bunu yapan yine İslam’ın gereğini yapmış oluyor. O toplum da İslam toplumu haline gelmiş oluyor. Bunun illa da bir etiketle etiketlenmesi gerekmiyor.

Söylediklerimin delilini doğrudan Peygamberimizde bulmak mümkün. Peygamberimizin devlet kurduğunu ve yönettiğini söylüyoruz. Peki ama o devletin adı neydi, bayrağı neydi? O devletin anayasası ne? O devletin parası var mı? O devletin istiklal marşı ve benzeri sembolleri var mı? Soruların cevabı net: Yok.

Devlet önce insanların gönlünü kazanacak, hürmetini kazanacak. Devletin kurallarına insanların büyük çoğunluğu gönüllü olarak uyacak. Oysa biz bugün devlet deyince hemen aklımıza sembolleri, bayrağı, İstiklal Marşı’nı vesaireyi getiriyoruz.

Bunun sebebi son derece basit. Hepimiz eğitim itibarıyla modernist, pozitivist, Kemalist çarktan geçtiğimiz için zihniyet itibariyle de Kemalistiz. Kemalizmi reddettiğimizi söylesek bile zihin dünyamızda Kemalizmin izleri kalın biçimde var. O yüzden devleti yanlış önemsiyoruz. O yüzden sembolleri gereğinden fazla önemsiyoruz. Kalbe, samimiyete, ihlasa önem vermemiz gerektiğinin farkında değiliz.

Kemalistler Fransız jakobenlerinin algılarına sıkışmıştır. Bayraktır, marştır, bütün bunlar aslında jakobenizmin sonuçları. Başörtüsü bile dinî bir gereklilik değil siyasi bir sembol olarak görülüyor. Dolayısıyla da sürekli üzerinde kavga yapılan bir araca dönüşmüş oluyor.

Elbette İslam’ın şiarları var ve olacak. Her din gibi. Ama Peygamberimizin sembol tartışması yapmadığını, sembolleri öncelemediğini, sembolleri İslamiyet’i yaşayışının doğal hali içinde ortaya koyduğunu görmemiz lazım.

Dört Halife dönemi

Konuşmanızda ana tema İslam fıkhından bugüne bir intikal, bir aktarma yapmamız gerektiği üzerine ve bunu hürriyetçi biçimde yapmamız gerektiği üzerine. Tamam, peki bunu nasıl yapacağız?

Temel prensiplerimiz şunlar olmalı: Kur’an ve Sünnet yani Peygamber Efendimizin hayatı doğrudan doğruya “ölçü norm” olmalı. Bunun dışındaki bütün dinî kaynaklar ve İslam’ın tarihî uygulamaları ise “destek norm” olarak göreve çağırılmalı. Bu ikisini birbirinden ayırt edebilmeliyiz. Bunu tarihselcilerin yaklaşımını onaylama anlamında söylemiyorum. Fıkhın temel değer yargılarına ulaşmak istiyorsak, fıkhın kendisine dayanak yaptığı değerlerden yola çıkarak hukuku yeniden üretmek ve böylece fıkhı bugüne getirmek istiyorsak tarihî bağlamı doğru şekilde yerine koymamız gerektiğini düşünüyorum. Bu “destek norm” meselesinde de esnek davranmalıyız. Sadece İslam’ın tarihsel yorumu değil, mesela Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Sözleşmesi de bir destek normdur, Batı hukukundaki tartışmalar da bir destek normdur. Bunların hepsi ana kaynağın desteklenmesi için, ana kaynağın doğru şekilde anlaşılıp uygulanabilmesi için yardımcı malzemelerdir. Bir de şunu unutmamak lazım. Dört Halife dönemi Peygamber Efendimizi yorumlamakta ölçü konumundadır. Yani Dört Halife dönemi de bir “ölçü norm” dönemidir, onu da hesaba katmak lazım.

Teorik açıdan bir adım öndeyiz

Evrensel hukuk kuralları ve evrensel insan hakları konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bu konuda da bazı yanılgılar içerisindeyiz. Şöyle: İnsan haklarının Batı tarafından en doğru ve en ideal şekilde ve hatta değişmez ilkeler biçiminde tespit edildiği, sınırlarının çizildiği ve onların tespit ettiklerinin dışında başka hakkın olamayacağı varsayımı yanlış. Öncelikle hakkın tespiti Allah’a aittir. Dolayısıyla hak din olan İslamiyet’e aittir.

“Su hakkı”, “gıda hakkı” veya “asgari geçinme hakkı” bugün neden insan hakkı değil? Bugünkü insan hakları doktrini bunları bir temel hak olarak kabul etmiyor. Sadece hukukun temel prensiplerinden birisi olarak zaruret halinde hırsızlığı suç olmaktan çıkarıyor. Ama bunu söylemek yeterli değil ki. Önemli olan asgari geçinme imkanlarının bütün insanlara eşit olarak tanınabildiği bir evrensel düzen kurabilmek. Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi ancak bunu kurabiliyorsa dürüst bir anlam ifade eder.

Mesela bir insan hakkı olarak “her çocuğun anne babasını bilme hakkı vardır” demek insan hakları doktrinine katkı yapar. Fuhşu normalleştirmek isteyenler bunu istemeyecektir ama ahlaki noktalarda aynı şeyleri düşündüğümüz Batılılar, doğru şekilde izah edebilirsek bunu da bir insan hakkı olarak kabul edebilirler. Gerçekten bir çocuğun babasını tanıması ancak annenin fuhuş yapmaması ile mümkündür.

Dolayısıyla bizim evrensel hukuku geliştirdiklerini iddia eden Batılılara bağlı olmadan, onlara katkı yapmak üzere ya da onları geliştirmek ve gerekirse değiştirmek üzere yeni bir fıkıh anlayışı ve yeni bir insan hakları doktrini ortaya koymamız zararlı değil faydalıdır ve gereklidir.

Bu konudaki bir hileyi de anlamamız lazım: Batılı hukuk akımları bize özgürlük ve hak konularında kendi doğrularını dayatıyor. O doğruların hem bizim kültürel doğrularımıza hem de dinî doğrularımıza uymadığı da açık.

Bu hilenin kökünde de şu var: Avrupa bize yani İslam toplumlarına uzun zamandır şöyle bakıyor: “Biz biliriz. Onlar cahil. O halde biz onları eğiteceğiz ve medenileştireceğiz”. Biz de onların bakışı ile baktığımızda aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki “Onlar bilgin. Her şeyin en doğrusunu biliyor. Biz ise cahiliz, her şeyi onlardan alırız”. Hayır, kesinlikle. Bizim kendi doğrularımız var, kendi inançlarımız var, kendi kültürümüz var. Biz onlardan da elbette bir şeyler alabiliriz ama kendi doğrularımızı asla terk etmeden, kendi kaynaklarımızı asla kötülemeden ve dışlamadan.

Biz Müslüman hukukçular evrensel hukuku belirleme konusunda teorik açıdan bir adım öndeyiz. Çünkü dayanağımız evrensel. Allah’a dayanıyoruz. O halde evrensel hukuku belirleme konusunda masanın başında biz olmalıyız, ana çizgileri biz belirlemeliyiz, onları yardıma çağırabiliriz. Ama ne zaman nerede yardıma çağıracağımızı biz belirlemeliyiz. Bu aynı zamanda bir özgüven gerektirir ve elbette biz o özgüvene de sahip olmalıyız.

Hukukta en başta kavramları biz belirlemeliyiz. Mesela “din özgürlüğü” denildiğinde “Sekülerizm asıldır, din özgürlüğü onun içerisinde bir istisna alanıdır” anlamına gelir. Halbuki biz “ateizm özgürlüğü” demeliyiz ki dinin asıl olduğunu ve ateizmin bir istisnai özgürlük alanı olduğunu belirlemiş olalım.

Yanlış anlaşılmasın: Bunları söylerken “Avrupa ile bağımızı koparalım” demiyorum. Avrupa ile bağımızı kopardığımızda ülkenin neye dönüşeceğinin garantisi yoktur. Avrupa’dan alabileceğimiz doğru şeyleri elbette alalım ama öz kaynaklarımıza da sahip çıkalım.

Cep telefonu piyasasında nasıl markalar yarışıyorsa hukuk da markaların yarışma alanıdır. Biz İslam hukukunu süzüp, sadeleştirip bugüne getirerek, markalı hale getirerek başka toplumların da kendi ülkelerinde bu markayı kullanmalarını, bundan yararlanmalarını sağlamalıyız.

SON