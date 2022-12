Diktatörlüklerden er geç hesap sorulur

SP LİDERİ TEMEL Karamollaoğlu: adalet sistemini yozlaştırırsanız adalet bekleyemezsiniz. Diktatörlerin olduğu her ülkede aradan belli bir zaman geçtikten sonra yaptıkları yanlışların hesabı soruldu. Biz o duruma düşmeyelim. Bu arkadaşlar da düşmesinler. ayrıca Birisi yolsuzluk yapmışsa, haksızlık yapmışsa, rüşvet almış vermişse, kamu malını çarçur etmişse elbette bunların hesabını vermesi icap eder.

SÜMEYYE IŞIKÇI - RÖPORTAJ - 2

İKTİDAR HDP’YE GİDERKEN HİÇ UTANMIYOR

Seçimlerde HDP’nin rolünü ve Cumhur İttifakı’nın HDP konusundaki ikili tavrını nasıl yorumlar mısınız?

HDP’nin elbette bir rolü var. Yüzde on, on iki civarında oy potansiyeli olan bir kesimin hiç etkisi olmayacak demek mümkün değil. Ancak ben burada Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinin ne kadar güvenilmez olduğuna dikkat çekiyorum. Dün diyor ki, altılı masanın bir ayağı daha var, o da HDP’dir. Ondan sonra kendisi gidiyor. Hapse girmiş olan bir insanın kardeşinin beyanatını televizyonlardan yayınlıyor. Son olarak Demirtaş’ı, ailesi çok rahatsızmış, yardıma muhtaçmış, sanki beş yıldır hapiste tutmuyorlarmış gibi alıp özel uçakla Diyarbakır’a götürüp getiriyor. Ve bunları yaparken hiç utanmıyorlar. Bu tavrınız ne? Ortada fol yok, yumurta yokken iddialarda bulunacaksınız. Arkasından hiç bugüne kadarki beyanatlarınızla alakası olmayan bir tavır sergileyeceksiniz. Yani bu anlaşılabilir bir şey değil. Bu aslında ne kadar tutarsız olduklarını ve bu tutarsızlığa kendilerini mahkum edenlerin de Türkiye’yi yönetemeyeceğini gösterir.

BİR MİLLETVEKİLİNİ HASTANELİK ETTİLER

Bugün başarısız olmalarının sebebi istikrarsız tavırlarıdır. İktidar kendini her şeyin üzerinde görüyor. Ben yaparsam olur, ama sen yapamazsın diyor. Bundan dolayı bu arkadaşlar ülkeyi yönetemezler. Çifte standart sahibi insanlar her zaman zulmederler. İşte mecliste gördük. Bir milletvekilini hastanelik ettiler. Bu tarz hadiseler mecliste olur, ama en azından özür dilemeniz gerekir. Adamın kalp pili varmış, umurumda bile değil diyor. Halbuki ölse o vekil katil olacaktı. Yaptıklarının farkında değiller. Kimse iftira atamaz, yalan söyleyemez, küfür edemez, ama ben bunların hepsini yaparım mantığı var. Zor bir dönem, Allah yardımcımız olsun.

BİZ HDP’Yİ YOK SAYMIYORUZ, ŞU AN GÜNDEMİMİZDE DEĞİL SADECE

HDP’nin öncülük ettiği emek ve özgürlükler ittifakı var. Bu ittifaka bakış bakışınız nedir? İlerleyen süreçte tek adam rejimini bertaraf etmek için ve parlamenter sistem ortak paydasında bir iş birliği söz konusu olabilir mi?

Biz Türkiye’de anayasa ve kanunlar çerçevesinde var olan, mecliste temsil edilen, bütçeden kaynak alan bir partiyi yok saymanın hiçbir zaman doğru olamayacağını düşünüyoruz. Yahu siz Demirtaş’ı sırf bir iddiadan dolayı hükümlü olmadığı halde hapiste tutuyorsunuz. Adaylığına mani olamadığınız için TRT’yi gönderip konuşmalarını yansıtıyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Biz HDP’yi yok saymıyoruz, şimdilik kendi gündemimizde tutmuyoruz.

DİKTATÖRLERİN OLDUĞU ÜLKEDE ER YA DA GEÇ HESAP SORULUR

Seçim güvenliği ile ilgili endişeler var. Sosyal Medya Yasası meclisten geçti. İstiklal Caddesi’nde patlama yaşandı. İnternete kısıtlama getirildi. Seçim sürecinde ve seçim günü internete kısıtlama, haberleri engelleme ihtimaline karşı altılı masa alternatif bir hazırlık düşünüyor mu?

Türkiye’de yeni bir internet sistemi kuracak halimiz yok. Bu konuda eğer seçim güvenliğini zedeleyecek bir yaklaşım olursa elbette gündeme getirilir. Bu sistem yanlışlara imkan veriyor. Zemin hazırlıyor. Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşursanız suç, ama o size söylerse suç değil. Bu mantık kabul edilemez, çünkü iktidarlar tenkide açık olmalı. Bizim inancımızda zalim bir sultanın karşısında hakkı söylemek en büyük görevdir. Ben zalim değilim diyor, bırak o zaman insanlar konuşsunlar. Yok ben konuşmalarına ne izin veririm, ne de cevap veririm diyor. O zaman zulüm ve baskı fiilen ortaya çıkıyor. Bahsettiğiniz yasa da bununla ilgili. Seçime 6 ay kala bu kanunu çıkarmak adaleti sağlamak değildir, kirli çamaşırlarının ortaya çıkmasını engellemektir. Kirli olduğunu deşifre ettiğinizde de sen nasıl benim kirli çamaşırlarımı gösterirsin diyorlar. Kirli zaten. İstanbul’da yaşanan patlamanın arka planını bilmiyorum. Ama bazı bulgulardan dolayı endişe duyduk. Bu iktidar elindeki tüm imkanları kullanıyor. Mesela valiler Ak Parti’nin valisi olarak davranıyor. Cumhurbaşkanı’nın en önemli adamı olan validen adil bir davranış bekleyemem. Hakimler aynı şekilde. Siz adalet sistemini yozlaştırırsanız adalet bekleyemezsiniz. Onun için üzülerek söylüyorum, ama seçime giderken cumhurbaşkanlığı makamı güven vermiyor. Her şeyi denerim ben, her şeye müdahale etmeye hakkım var diyor. Baskının olduğu dönemde iktidarda bulunanlara kimse bir şey diyemez. Ama biz şunu gördük. Diktatörlerin olduğu her ülkede aradan belli bir zaman geçtikten sonra yaptıkları yanlışların hesabı soruldu. Biz o duruma düşmeyelim. Bu arkadaşlar da düşmesinler.

YOLSUZLUKLAR YAPILDIYSA BUNLARIN HESABINI VERECEK

Devri sabık mı olacak?

Biz iktidara öç alma mantığıyla gelmeyi düşünmüyoruz. Ama eğer bugünkü kanunlar çerçevesinde bir suç işlenmiş ve bu da mahkemeler tarafından tescil edilmişse elbette karşılığını görecekler. Yani iki şeyi birbirinden ayırmak gerek. Siyasi kararlar suç vesilesi yapılmaya kalkışıldı mı düşünce ve fikir hürriyetine bir darbe vurmuş olabilirsiniz. Onun için birisi yolsuzluk yapmışsa, haksızlık yapmışsa, rüşvet almış vermişse, kamu malını çarçur etmişse elbette bunların hesabını vermesi icap eder.

YİRMİ YILLIK İKTİDARIN ÖZETİ ÇELİŞKİLER YUMAĞI

İktidara hukuk, demokrasi, insan hakları ve din diyerek gelen AKP’nin yirmi yıllık dönüşümünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Felaket. Mesela önceleri hiç kimse uzun bir dönem bir partinin başında bile bulunmamalı diyorlardı. Partiyi bıraktık, devletin başında olur mu? Çelişkiler yumağı. Onun için bundan yirmi sene önce söyledikleriyle bugünkü söyledikleri taban tabana zıt. Yanlışlıklarla mücadele edeceklerdi. Fikir, düşünce, inanç hürriyeti esas olacaktı. E ne oldu da şimdi bunların hepsi rafa kaldırıldı. Cumhurbaşkanı diyor ki itibardan tasarruf olmaz ve itibar kazanmak için yapılan harcamaların hepsi doğrudur. Biz diyoruz ki esas israf burada olur. İtibar kazanmak için yaptığınız her harcama vebaldir.

SEÇİMDEN SONRA ADALET RAYINA OTURACAK

OHAL ve KHK’larla ilgili altılı masanın bir eylem planı olacak mı?

Bizim tavrımız çok açık ve net. Hiç kimse sadece ithamlarla hürriyetinden mahkum edilemez. İtham adı üstünde ithamdır. Ha suçu ispat edilir ve bir insan suçu ispat edildiği için hapse girerse o başka bir iş. Bu ülkede Anayasa Mahkemesine bireysel müracaat hakkını vererek büyük bir devrim yaptılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de gidebiliyorsun. Bunların şimdi ya önü kesiliyor veya bunlara itibar edilmiyor. Böyle bir memlekette huzur olmaz. Bundan dolayı KHK mağdurları, mahkemelerden beraat etmişlerse, kendilerine bir suç resmen istinat edilememişse haklarına kavuşurlar. Şu an adil yargılamalar yok. Onun için biz de diyoruz ki seçimden sonra adalet rayına oturacak ve adalet kamil manada tecelli edecek. Bunun adımları atılacak. Bu benim adamım ve sözümden çıkmaz diyen kimse makamları işgal etmeyecek.

