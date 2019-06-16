"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Dine hizmet tam demokratik devletle olur

16 Haziran 2019, Pazar
Tam demokratik devlette herkes ve bilhassa dindarlar rahatça dine hizmet eder. Asıl hizmet din hizmetidir. Devlet eliyle dine hizmet etmeye çalışmanın da zamanı geçmiştir. Devletin inanç ve ibadet hürriyetini temin etmesi ve hizmetkâr devlet haline gelmesi yeterlidir.

Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesi Doç. Dr. Hüseyin Kurt Semineri - 5

***

Moderatör: Devleti dindarlaştırma gayretleri ile bu işin ilgisi nedir?

Doç. Dr. Kurt: Sadece devleti değil bütün dünya insanlığını hakikî iman esasları ile tanıştırmak her mü’minin görevidir. Devlet idarecilerini dindar insanlardan seçmek de bu kapsamda bir vazife olabilir. Çünkü biliyoruz ki mazimizde bir dindar düşmanlığı da var ve olmuş. 

Yani burada ehil ve dindar insanların devletten çeşitli bahanelerle uzaklaştırılması ve kökü dışarıda olan bir hanedanın ipi eline geçirmesi meselesini de dikkate almak lâzım.

Devleti siyaseti dinsizliğe alet edenlerin elinden kurtarmak lâzım ki devlet dine ve dünyaya adaletle hizmet edebilsin. Ama bunun yolu devleti dindarların eline geçirmek değil. Bunun için tam demokrasiye geçilmesi lâzım. Batı ülkelerindeki sistemi bu sebeple önemsiyoruz ve önemsemeliyiz.

Tam demokratik devlette herkes ve bilhassa dindarlar rahatça dine hizmet eder. Nitekim Risalelerde “Nurcu-topuzcu” ayrımı bu sebeple var. Asıl hizmet din hizmetidir. Devlet eliyle dine hizmet etmeye çalışmanın da zamanı geçmiştir. Devletin inanç ve ibadet hürriyetini temin etmesi ve hizmetkâr devlet haline gelmesi yeterlidir. Dinî nasihat sivil alanda ve mümkün olduğunuzca devletten bağımsız kalarak yapılacaktır. Devletin dinî gruplar tarafından parsellenmesi, cemaatler eliyle yönetilmesi kadar yanlış bir şey olamaz. Bu hal hem devlete zarar verir ve daha önemlisi hem de dine ve samimî dindarlığa zarar verir.

VELÂYETE VE KERAMETE GÜVENMEDİLER

Moderatör: Peygamberimizin (asm) sahabeleri devlete yönetici tayin ederken seçimi nasıl yaptılar?

Doç. Dr. Kurt: Onlar da en ideal yöneticiyi bulmaya çalıştılar. Bunu yaparken elbette velâyete ve keramete güvenmediler. Tayin edecekleri yöneticiler hakkında önceden bilgi topladılar. Görevlendirdikten sonra da iyi bir idareci olup olmadığını sürekli denetlediler.

Ama unutmayalım ki onların döneminde bu günkü gibi sistemleşmiş bir devlet ve düzen yoktu. Onlar bunu ellerinden geldiği kadar ve sözlü kültürün bir gereği olarak yaptılar. O dönemden almamız gereken çok dersler var. Meselâ, Hazreti Ömer bir kişiyi vali olarak görevlendiriyor. Onun kendi çocuklarını sevip okşamadığını gururla anlattığını görünce de “kendi çocuğuna hakkıyla merhamet etmeyen halka da merhametle ve adaletle hükmedemeyebilir” diye düşünüyor ve atamasını geri alıyor.

LİYAKAT

Moderatör: Liyakat ile sözlü sınav, mülâkat, referans ve torpil kavramları arasındaki ilişki nedir?

Doç. Dr. Kurt: Liyakat işe uygun ve lâyık kişiyi bulmak demektir. Yakın tarih bize gösteriyor ki bazen dindar olmayan hatta laik denilen bazı yöneticiler dindar denilen kişilerden daha adaletli ve liyakate daha fazla önem veren kişiler olmuşlar. Demek bu meselede asıl konu adalet duygusunun nasıl tecelli ettiğidir.

Özel sektördeki kıstaslar aslında yeterlidir. Hiçbir akıllı dindar patron işe ehil olmayan birini sırf dindar diye işe almaz. Devlet yönetiminde de bunlar nazara alınsa yeterli olur. Devlet yöneticilerinin liyakate önem vermemesinin sebebi ya kendi adamlarını, siyasetdaşlarını, akrabalarını ya da arkadaşlarını kayırmalarıdır. Ya da dış düşman korkusuyla korkutulup istihbarat kayıtları ile yönetilen bir devlete kendilerini mecbur bilmeleridir. Halbuki Batı örneğinden de biliyoruz ki dış düşman korkusunun çaresi de “istihbarat devleti” düzeni değil, hukuka bağlı, tam demokratik ve şeffaf bir yönetim modeline geçilebilmesidir.

Moderatör: Bu durumda yargılamada adalet dağıtılırken gizli delillere dayanmak da adalete zarar veren bir husus olmuyor mu?

Doç. Dr. Kurt: Elbette, yargının yani mahkeme kararlarının denetlenemez olması idarecilerin denetlenemez olmasından kat kat kötüdür. Yargının delillerinin ve kararların gerekçelerinin denetlenememesi daha vahim bir zulümdür. Neticede idarecinin hatasını ve kötüniyetini denetleyecek olan yargıdır. Yargı denetlenemezse idareci denetlenememiş demektir. Dolayısıyla meselâ gizli şahit ancak istisnaen ve diğer delilleri desteklemek kaydıyla faydalanılabilecek bir yöntem olmalıdır.

Bugünlerde duyuyoruz, “mahkemeler istihbarat raporları ile karar veriyor” deniyor. İnşallah doğru değildir. Doğru ise vahim bir duruma gelmişiz demektir. Tarafların görüp tartışamadığı delillerle karar verilemez ki. Verilirse o karar her şeyden önce vicdanları tatmin etmez.

MEŞVERET VE AKLI KULLANMAK

Moderatör: Adalet ve meşveret ilişkisi nedir?

Doç. Dr. Kurt: Peygamberimiz  (asm) sarih veya zımnî olarak vahyi tebliğ ettiği hususlarda Sahabeler de vahye yani Allah’ın emrine tabi olmak adına Peygamberimizin (asm) emrine uyuyorlardır. Ama müzakere edilmesi gereken bir konu varsa yani bir konuda vahiy gelmiş değilse Peygamberimiz (asm) ümmetiyle mutlaka meşveret ediyordu ve meşveretin kararına da uyuyordu.

Bu da gösterir ki dinin hüküm koymadığı alanlarda insanın vazifesi aklını kullanmak ve ortak aklı ortaya çıkarmaktır. Meşveret budur. Batılıların müzakere kültürü ve demokrasi dediği şey de budur. 

Bugünün dünyasında tek kişinin her meseleyi bilmesi, çözmesi ve her konuda hükmetmesi mümkün olmadığı için insanları ve sistemleri buna zorlamak da doğru da değildir. Bu sebeple “zaman cemaat zamanıdır” denilmiştir. Yani zaman ekiplerle ve ortak akılla hareket etme zamanıdır.

DÜNYEVÎ VE UHREVÎ SAADET İÇİN

Özetle ve son söz olarak şunları söyleyebilirim:

Adaletin olmadığı yerde hak, hakkın olmadığı yerde huzur, huzurun olmadığı yerde de dirlik ve düzenliğin olmayacağını, toplumsal barışı ve gerçek kardeşlik hukukunu tesis etmek için herkesin sorumluluğunun farkına varması gerektiğini biliyoruz. Hem bireysel ve hem toplumsal, hem dünyevî hem uhrevî saadetimiz için adalet ve liyakat ilkelerinin devlete ve topluma yeniden yerleşmesi, herkesin hakkına razı olması, insan hakları ihlâllerinin sona ermesi, İlâhî mesajlara riayet edilmesi lâzım. Ailede, toplumda, devlette ve dünyada adaletin tesisi ancak bununla olacaktır.

Bu konuda bugün iyi günlerde olmadığımız açık. Daha güzel günlerimiz de olmuştu. Yargı makamları hakkıyla ve adaletle hükmedebilsinler diye duâ ediyoruz.

Etiketler: devlet, demokrasi, din, siyaset, adalet
Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Korkutarak iktidar olunmaz

    Trump: Ekonomimiz çöküşle karşı karşıya

    Belediyelerde büyük israf

    AKP’nin seçim kozu kabine revizyonu

    Körfezdeki gerilim düşürülmeli

    Yıldırım ile İmamoğlu tartışmasının formatı nasıl olacak?

    Libya'da çatışmalar sürüyor

    Tarım için ormanları korumak şart

    Sinop'ta tüm inşaatlar durdu

    İstanbul seçimlerine ilişkin yeni anket sonuçları açıklandı

    Bosna Savaşı'nda Visegrad'da katledilen 3 bin Boşnak anıldı

    Dünyanın dört bir yanında İdlib için balonlu eylem

    CHP'li Bekaroğlu'ndan Kurtulmuş'a 'terör örgütü' tepkisi

    TSK İdlib'deki gözlem noktalarına askeri takviye yaptı

    Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

    BM'nin Rus şefi Voronkov’un Sincan ziyaretine batılı ülkelerden tepki

    AKP ile SP arasında pasaport tartışması büyüyor

    Kamuda zararın değerlendirilmesi işlemi 60 gün içinde sonuçlanacak

    Ruhani: İran nükleer anlaşmaya tek başına devam edemez

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Korkutarak iktidar olunmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bekir Berk ve Cemil Meriç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    La Yasa de Papel
    Mehmet KARA

    Demokrasi kazansın!
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın memleketi: Isparta
    Faruk ÇAKIR

    Sosyal medyaya karşı kitap
    Rüstem GARZANLI

    Bediüzzaman Hazretleri, bütün insanlığa Kur’ân’ı adres göstermiştir
    Genel

    Dine hizmet tam demokratik devletle olur
    M. Fahri UTKAN

    Anne ve babalar her zaman bambaşkadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.