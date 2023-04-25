Ekonomi demokrasiyle düzelir

Ekonominin aradığı güven ortamı için otoriter rejimin gitmesi ve demokrasinin gelmesi şart. Bu da Millet İttifakı'yla olacak.

BAŞKENT SOHBETLERİ - CEVHER İLHAN - MEHMET KARA - MUHAMMET ÖRTLEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu Yeni Asya’ya konuştu: Ekonominin aradığı güven ortamı için otoriter rejimin gitmesi ve demokrasinin gelmesi şart. bu da millet ittifakıyla olacak.

İLK DEFA BU KADAR...

“EKONOMİ ilk defa siyasete bu kadar bağımlı hale geldi. Öncelikle şu gerçeği belirtelim; ekonominin iyileşebilmesi için siyasetin istikrara kavuşması gerekiyor. Ekonomide istikrar olabilmesi için mevcut otoriter rejimin gitmesi ve demokrasinin gelmesi gerekiyor.”

EKONOMİ GÜVEN ARAR

“ÇÜNKÜ ekonomi güven duyulması gereken bir ortam ister. Geleceği görebilmeyi, gelecekle ilgili tahminleri olumlu yapabilme vasatını muhakkak arar. Bugün Türkiye’de böyle bir ortam maalesef yok. Onun için öncelikle siyasî ortamın iyileşmesi gerekiyor.”

SİYASî ORTAM İYİLEŞİRSE...

“SİYASî ortamın iyileşmesi halinde, son dönemde enflasyon ve pahalılığın âdeta simgesi haline gelen soğan fiyatı da, yolsuzluklara işaret eden 128 milyar dolar da, sisteme bir kaynak aktarılmasını gerektiren 300 milyar dolar meselesi de çözülebilir hale gelecektir.”

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu Yeni Asya’ya konuştu: Tarihimizde ve İslam’da istişare var

Bülent Kuşoğlu, “Aslında hem tarihimizde hem Türk devlet geleneğinde, hem İslâmî gelenekte hiçbir zaman “tek adam rejimi”, “tek adam yönetimi” yoktur, hiç olmamıştır. Mesela geçmişimizde padişahla veya hakanla beraber bir veziriazam, bir sadrazam, bir divan, bir meclis bulunurdu. Aksakallılar ya da aksaçlılar heyetleri, bir müşavere heyeti muhakkak içtihat yapmıştır. Kararlar istişâre ile birlik ve beraberlik içerisinde alınmıştır.” şeklinde konuştu.

TAKDİM: Bülent Kuşoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu; yeminli mali müşavir, maliyeci ve ekonomist. İngiltere’de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yapan Kuşoğlu, Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sistemi Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu üyeliği yapmış; ayrıca özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. 24., 25., ve 26. dönemde Ankara milletvekili seçilen ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yapan Kuşoğlu, 26. dönemde Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) Türk Grubu üyesi olarak çalışmış.

EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN “OTORİTER REJİM”İN GİTMESİ GEREKİYOR

Bir ekonomist olarak ekonominin gidişatına dair tesbitleriniz nedir? “Tek kişilik otoriter rejim”in ekonominin çöküşündeki payı nedir? “Millet İttifakı”nın ortak adayı Sayın Kılıçdaroğlu milletin çalınan 418 milyar dolarının geri getirileceğini vaad ediyor. 300 milyar dolar kaynak bulduğunu belirtiyor. Ayrıca dövizi tutmak için 128 milyar doların heba edilmesi hâdisesi var. Bu çerçevede ekonominin vaziyetini “tek kişilik otoriter yönetim”le “demokrasi” kıyaslaması ekseninde açıklar mısınız?

konomi ilk defa siyasete bu kadar bağımlı hale geldi. Öncelikle şu gerçeği belirtelim; ekonominin iyileşebilmesi için siyasetin istikrara kavuşması gerekiyor. Ekonomide istikrar olabilmesi için mevcut otoriter rejimin gitmesi ve demokrasinin gelmesi gerekiyor. Çünkü ekonomi güven duyulması gereken bir ortam ister. Geleceği görebilmeyi, gelecekle ilgili tahminleri olumlu yapabilme vasatını muhakkak arar. Bugün Türkiye’de böyle bir ortam maalesef yok. Onun için öncelikle siyasi ortamın iyileşmesi gerekiyor.

Bununla ilgili olarak da “Millet İttifakı”nın inşallah Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığının büyük rolü olacaktır. Öyle bir ortamda son dönemde enflasyon ve pahalılığın âdeta simgesi haline gelen soğan fiyatı da, yolsuzluklara işaret eden 128 milyar dolar da, sisteme bir kaynak aktarılmasını gerektiren 300 milyar dolar meselesi de çözülebilir hale gelecektir. Şimdi ekonominin ayağa kalkabilmesi için dışarıdan Türkiye’ye yatırımcının gelebilmesi lazım. Türkiye’deki yatırımcının Türkiye’de yatırım yapabilmesi lazım. Zira bu belirsiz ortamda parasını tutuyor ya da yurt dışına götürüyor. Türk yatırımcı, vatandaşlarımız Türkiye’de yatırım yapmak için uygun ortam bulamıyor. Parasını başka ülkelere, Bulgaristan’a, Portekiz’e, İngiltere’ye, Amerika’ya götürüyor. Oralarda yatırım yapıyor ama Türkiye’ye de yatırım yapamıyor. Maalesef böyle bir durum sözkonusu. Türk yatırımcının da, yabancıların da gelip yatırım yapabilmeleri lazım…

YOLSUZLUKLARI ÖNLEYİP EKONOMİYİ İSTİKRARA KAVUŞTURACAĞIZ

Türkiye’de yıkımdaki ekonomiyi istikrara kavuşturmanın çâresini özetler misiniz?

Dünyada dengelerin değiştiği bir süreçteyiz. Türkiye’nin çok büyük bir avantajı, potansiyeli var. Türkiye, Doğu - Batı için kurulacak yeni denge arayışlarında en önemli yere sahip olması gereken ülke ve bu potansiyele sahip. Bu potansiyelini bu dönemde kullanabilmesi lazım iken, maalesef bunu kullanamıyor. Tam tersine soğanı 30 liraya çıkaracak politikalar izliyor. Bu arada TL’nin değeri düşerken döviz sürekli yükseliyor ve bu iktidarın devamı halinde dövizin daha fazla yükselmesi ile ilgili beklentiler artıyor ki, bu daha da kötü. Bu ekonomik yıkımda bu “tek kişilik sistem”de yarın 14 Mayıs’tan sonra “döviz 25 TL olacak, 35, 40 - 45 TL olacak” diye rakamların telâffuzuna kimse “olmaz” diyemiyor. Maalesef güvenilir bir ortam sözkonusu değil. Ve bu politikalar devam ettiği sürece istikrarın olması mümkün değildir. İstikrar ortamının olabilmesi için de, aslında ekonomi bir bilimdir, bir disiplindir, yapılması gerekenler de bellidir.

Bunları da Türkiye’de en iyi şekilde bilen, azmetmiş, hem bürokraside hem iş dünyasında hem akademik dünyada hem de siyasette yeterli kadrolar vardır. Ve özellikle Millet İttifakı içerisinde yeterli kadrolar, özellikle ekonomi kadroları çok şükür fazlasıyla mevcuttur. Dolayısıyla “millet ittifakı” olarak “300 milyar dolar kaynağın teminini, yolsuzlukları önlenmesini, Türkiye’ye doğrudan yatırımların gelmesini sağlayarak Türkiye’deki ekonomik vasatı tekrar istikrara kavuşturacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın…

“VARLIK FONU” BORÇLANMA VE İSRAF FONU OLDU

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı’nın kendini başına atadığı Varlık Fonu’na Meclis’teki görüşmelerde bu fonun bütçe ve denetim dışı olmasına dikkat çekiyorsunuz. Ülkenin gelir getirici önemli kurumlarının devredildiği bu “fon”la ne yapılmak istendi? Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?

Aslında bütün dünyada “varlık fonları”, -adı üstünde- fazla parası olan, bütçesi fazla veren ülkeler fazla olan gelirlerini geleceğe yönelik bir yatırım yapmak ve gelecekteki nesillerin kullanmaları için oluşturulan fonlardır. Bu tür fonlar, Norveç gibi petrol ihraç eden, bütçe fazlası olan ülkeler için geçerli. Benzer ülkelerde bu hususta çok başarılı fonlar var. Ama Türkiye tam tersine bütçe açığı veren, dış ticaret açığı veren, cari açık veren bir ülke. Bu sene ilk üç ayda 250 milyar lira bütçe açığı var. Geçen sene ilk üç ayda 31 milyar fazla verilmişti. Bir kaç defa “ilave bütçeler” yapıldı. Onlarda da maalesef eksiklikler var. Çünkü bu iktidar döneminde yasalara, mevzuata uyulmuyorlar, hukuka uymadan bütçe çıkarılıyor.

Bu şartlar altında Türkiye’de “Varlık Fonu” kuruldu ve başına da Cumhurbaşkanı kendini atadı. Yani bütçe içerisinde “bütçe”, Hazine içerisinde “Hazine”, devlet içerisinde “ikinci devlet” meydana getirildi. Fon içerisinde böyle “fonlar” oluşturuldu, reklamlar yapılıyor. 2016’da kuruldu, 2023’teyiz; Sayın Cumhurbaşkanı başında. İstediği kişileri de yönetim kuruluna getirdi. Bunlara çok yüksek paralar ödeniyor, lüks arabalar içerisinde gidip geliyorlar, müthiş paralar harcanıyor... Bu açıdan mevzubahis Varlık Fonu evvela prensiplere aykırıdır. Devlet sistemine, devlet mantalitesine aykırıdır.

Çay-Kur işletmelerinden kamu bankalarına birçok kurumun olduğu, devlet bütçesi kadar bir ciroya sahip büyük kurumların toplandığı bu fon başarılı bir çalışma yapmadı. Varlık Fonu borçlanmaktan başka bir şey yapmadı. Yani Türkiye’nin en kârlı kurumlarını aldı; onlar adına, onları teminat göstererek sadece borçlandı. Ve bol bol da harcama yaptı. Yani bu fon, israf kurumunun dışında bir kurum olmadı maalesef.

Bundandır ki başından beri bu yanlışa karşı çıktık. Zira Sayıştay tarafından denetlenmeyen denetimi de olmadığından yolsuzluklara da çok açık, yolsuzluk yapmaya çok müsait bir ortamın olduğu bir kurum haline geldi. Baştan beri uyardığımız endişelerimizde haklı çıktık…

“NAS VAR” DEYİP FAİZLER YÜZDE 19’DAN 40’A ÇIKARILDI

Mâlum önce “Nas var nas” denildi, “faiz karşıtlığı” propagandası yapıldı. Ne var ki ardından faizler katlandı. Bunun bir izâhı var mı?

Şimdi bu açıdan bakıldığında mesela aşağı yukarı iktidarın 19. yılında tutup da bir gün “nas var, kimse nas varken başka bir şey iddia edemez” deyip yüzde 19 olan faiz oranını illa düşüreceğim deyip, resmi olarak görünürde güya düşürürken, tam tersine faizleri kat kat yükseltti. Bir tek Bankaların, Merkez Bankası’ndan aldıkları faiz düşürüldü ve bu sadece “faiz lobisi” dedikleri bankaların işine yaradı. Ama piyasadaki kredi faizleri, mevduat faizleri tam tersine yüzde 40’lara çıkarıldı. Yine enflasyon o tarihte yüzde 19’lar civarındaydı. Oysa TÜİK’e göre -son açıklanan- enflasyon yüzde 55, ENAG’a göre iki misli. Piyasada özellikle gıda enflasyonu yüzde 200 - 300’lerde. Şimdi “tek adam rejimi” böyle kendine göre inancımızı istismar ediyor…

Mâlum siyasi iktidar her fırsatta dini fütûrsuzca istismar etti, ediyor, dini değerler hoyratça suiistimal etti, ediyor. Bu açıdan AKP’yi çok yakından tanıyanlar, “bunların dertleri din değil, rant ve ihale peşinde koşmaktır” teşhisini koyuyorlar. “Muhâfazakâr” olduğunu ileri süren bu iktidar döneminde en başta dindarlarda vahim bir dünyevileşme – maddileşme olduğundan, gençlikte ciddi inanç krizlerinin baş gösterdiğinden yakınıyorlar. Bunu neye bağlıyorsunuz?

DİNİN SİYASETTE - TİCARETTE İSTİMALİ EN ÇOK DİNE ZARAR VERMİŞTİR

İslâm şehirli dindir, medeni bir dindir. Müslüman’ın fakir olması değil, tam tersine zengin olması, varlıklı olması muhakkak tercih edilir, ama Müslüman’ın zengin olma adına bir başkasını, din kardeşlerini istismar etmesine kimse cevaz veremez. Bu dönem, bazı kendisini Müslüman olarak ifade edenlerin, siyaset yapanların zenginleştiği, dindarların, bir kısım tarikat ehlinin mal mülk sahibi olduğu, dünyevileştiği, ticarileştiği, ihlasla değil de ticaretle yol aldığı bir dönem olmuştur. Bu durum, gençlik tarafından çok net olarak fark edilmiş ve özellikle gençler maalesef din konusunda başka alternatifler aramaya başlamıştır. Bu bakımdan bu dönem dinin hem siyaset için hem ticaret için kullanılması sözkonusudur. Aynı zamanda din, bir zenginleşme aracı haline de gelmiştir. Dine en fazla zarar verilen, dinden en fazla soğutan, uzak kalınan, samimiyetsiz olarak görülen dönem bu dönem olmuştur. Dinin siyasette ve ticarette kullanılması, siyasete âlet edilmesi en çok dine zarar vermiştir. Maalesef böyle bir dönemi yaşadık.

İSLAMİ DEVLET GELENEĞİNDE TEK ADAM REJİMİ HİÇ OLMADI

Bilindiği gibi Kur’ân’da istişâre – şûra âyetleri var. Âyette “Onların aralarındaki işleri istişâre iledir” deniliyor, istişâre - şûra emrediliyor. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Aslında hem tarihimizde, hem Türk devlet geleneğinde, hem İslâmî gelenekte hiçbir zaman “tek adam rejimi” – “tek adam yönetimi” yoktur, hiç olmamıştır. Mesela geçmişimizde padişahla veya hakanla beraber bir veziriazam, bir sadrazam, bir divan, bir meclis bulunurdu. Aksakallılar ya da aksaçlılar heyetleri, bir müşavere heyeti muhakkak içtihat yapmıştır. Kararlar istişâre ile birlik ve beraberlik içerisinde alınmıştır. Bugün “bir kişi”nin her şeye karar verdiği “tek kişilik hükûmet” garabetinin büyük zararlarını görüyoruz. Bu iktidar devam ettiği sürece de bu sıkıntıları daha fazla yaşayacağız.

-Devam Edecek-