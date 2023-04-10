Gençler adalet istiyor

KONDA ANKETİ: GENÇLERİN PARTİ TERCİHİNDEKİ KRİTERLERDE ÖNCELİK YÜZDE 60.1 İLE ADALET VE HUKUK.

Adalet ve insan hakları

Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinin düzenlediği seminerde konuşan Av. Levent Mazılıgüney: “Parti tercihlerinde hangi alandaki politikaların daha etkili olduğu sorusuna gençlerin 60.1’i adalet ve hukuk, yüzde 20.4’ü insan hakları diye cevap vermiştir. Gençlerin tercihinin yüksek oranda adalet ve hukuk olması umut vericidir.”

Demokrasi karnesi çok zayıf

“ ‘Genel olarak Türkiye’de demokrasinin işleyişinden ne kadar memnunsunuz?’ sorusuna gençlerin yüzde 90’ı 5 puan ve altını vererek Türkiye’de demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını belirtmiştir. İlgili araştırmada gençlerin yarıya yakınının bu soruya 10 üzerinden 1 puan verdiği görülmüştür.”

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Dr. Levent Mazılıgüney'in Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinde verdiği seminer: Adalet Olmadan Hürriyet Olur mu? (1)

Legal görünümlü illegal yapı olmaz



Dr. Mazılıgüney: “OHAL’deki yargılamalardaki gerekçelerin hepsine bakıldığında, bu gerekçelere dayanılarak zamanında yasal olan faaliyetlerin, yıllar sonra kamu görevinden çıkarmaya gerekçe gösterilmesinin yeşil görünümlü kırmızı ışık mantığı olduğu açıktır. Hukuk devletinde yeşil görünümlü kırmızı ışık da legal görünümlü illegal yapı da olmaz.”

GİRİŞ: Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinde Hürriyet Seminerleri serisi sürüyor… Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinin bu haftaki misafiri; Ankara Barosu Üyesi Avukat Dr. Levent Mazılıgüney oldu. Mazılıgüney “Adalet olmadan hürriyet olur mu?” başlıklı bir seminer verdi.

vukat Dr. Levent Mazılıgüney, konuşmasına “Ülkemizde adaletin ve hürriyetin durumunu araştırmalara, verilere dayalı olarak inceleyelim ve değerlendirelim” diyerek başladı. Mazılıgüney şunları kaydetti: “KONDA araştırma şirketi tarafından Ekim 2022 tarihinde yayımlanan ‘Gençlerin İnsan Hakları Algısı: Kamuoyu Araştırması’ isimli araştırma neticesinde ulaşılan sonuca göre 2021 yılının Eylül ayında ‘Genel olarak Türkiye’de demokrasinin işleyişinden ne kadar memnunsunuz?’ sorusuna gençlerin %90’ı 5 puan ve altını vererek Türkiye’de demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını belirtmiştir. İlgili araştırmada gençlerin yarıya yakınının bu soruya 10 üzerinden 1 puan verdiği görülmüştür. Aynı araştırmada ‘Siz hiç hak ihlali yaşadınız mı?’ sorusunu ise gençlerin %54,7’si ‘evet’, %45,3’ü ‘hayır’ şeklinde cevaplandırmış. Bu durumda Türkiye’de her 100 gençten 55’inin hak ihlaline uğradığını düşündüğü anlaşılmaktadır. Yine yapılan araştırmada gençlere parti tercihlerinde partilerin hangi 2 alandaki politikalarının daha etkili olduğu sorulduğunda ise; %60,1’i adalet ve hukuk, %39,2’si ekonomi, %20,4’ü ise insan hakları olduğunu belirtmiştir. Gençlerin siyasi tercihlerinde yüksek oranda belirleyici politika konusunun ‘adalet ve hukuk’ olması umut vericidir ve gençlerin en çok eksikliğini hissettiği olguya da işaret etmektedir.”

140 ülke arasında 116. sıradayız

“World Justice Project tarafından her yıl yayımlanan “Hukukun Üstünlüğü Endeksi”ne göre 2022 yılında ülkemiz 140 ülke arasında 116. sıradadır ve 100 üzerinden 42 puan almıştır” diyen Mazılıgüney şunları söyledi: “Yine Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Türkiye; hükümet yetkilerinin kısıtlanması alt başlığında 28 puanla 135. sırada, örneğin Çin’den daha aşağıda. Temel haklar alanında ise 30 puanla 134. sırada yer alıyor. Tarihimizdeki en iyi puanları 2012 yılında almıştık, ortalama 55 idi. Hukukun üstünlüğü açısından sınıfı güçlükle geçebilen bir ülke idik, artık sınıfta kalıyoruz. Ülkemiz basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 149. sırada, yolsuzluk algı endeksinde ise 101. sırada yer alıyor.”

“1960’lı yıllarda ABD’li iktisatçı Arthur Okun tarafından geliştirilen Sefalet Endeksi, enflasyon ile işsizlik oranının toplamını ifade etmektedir” diyen Mazılıgüney, “2020 yılında Steve Hanke’nin geliştirdiği Hanke Sefalet Endeksi (CATO) sonuçlarına göre sefalet endeksinde Türkiye 21. sırada Arjantin ise 7. sırada yer alıyordu ancak OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ve ülkelerin istatistik ofislerinden alınan verilere göre Türkiye, 2022 Ocak ayında sefalet endeksinde Arjantin’i geride bırakmış durumda” diye konuştu.

Özgürlükte durum

Freedom House, her yıl yayınladığı Dünyada Özgürlük Raporu ile 210 ülke ve bölgede insanların siyasi haklara ve sivil özgürlüklere erişimini değerlendirdiğine dikkat çeken Mazılıgüney, şöyle devam etti: “2023 yılında yayımlanan rapora göre Türkiye’nin özgürlük puanı 50 üzerinden 16, siyasi haklar puanı da yine 50 üzerinden 16’dır ve toplamda 100 üzerinden 32 toplam puanla özgür olmayan ülkeler arasında olduğu sonucuna varılmıştır. Özetle ülkemiz hukuk alanında sınıfta kalırken vatandaşları hürriyetinden de olmuştur.

Türkiye’nin özgürlük skorunu destekler nitelikte, 2019 yılında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından yayımlanan faaliyet raporuna (https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr/docs/OHAL_FaaliyetRaporu_2019.pdf) göre, Türkiye’de kapatılan veya TMSF’ye devredilen kurumların sayısının toplamda 5728 olduğu, bunların 1598’ini derneklerin oluşturduğu açıklanmıştır. Kapatılan veya TMSF’ye devredilen kurum listesi aşağıda sunulmuştur. Değindiğimiz istatistik verilerinde Türkiye’de adalete ve hukuka baktığımızda özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ve devamındaki hukuksuzlukların, ilgili sonuçlara ulaşılmasına neden olduğu değerlendirilmektedir.”

Darbe girişiminden sonra

Darbe girişiminden hemen sonra, 27 Temmuz 2016’da Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinden bir basın açıklaması yapıldığını ve darbe girişimine katıldığı değerlendirilen asker sayılarının açıklandığına dikkat çeken Mazılıgüney, şunları kaydetti: “Genelkurmaya göre darbe girişimine 8.651 askeri personel katılmıştı ve bunların 1.676’sını erbaş ve erler, 1.214’ünü ise askeri öğrenciler oluşturuyordu. Ancak hem askeri öğrencilerin hem de er veya erbaşların askeri hiyerarşideki yerleri göz önüne alındığında darbe girişiminde aktif rol aldıklarına dair sunulan delillerin ciddi tartışmalara konu olduğunu biliyoruz. Geriye kalan uzman erbaş, astsubay, subay ve general rütbelerindeki toplam asker sayısı 5.761 oluyor. Askerlerin çoğunluğunun zaten birliklerinde mesaide olan, nöbette olan, terör saldırısı şüphesiyle çağrılanlardan oluştuğunu yargılamalar gösterdi. Başlangıçta 5.761 askerin soruşturmaya tabi tutulması ama sonrasında hızla, hukuken de gerekli olduğu şekilde bilerek ve isteyerek darbe girişiminde yer alanların belirlenmesi mümkün idi. Ancak darbe girişimi “Allah’ın lütfu” olarak görüldü ve bir nevi cadı avı başlatıldı. Başlatılan cadı avı neticesinde toptancı bir anlayışla silahlı örgüt üyeliğinden yargılamalar yapıldı. Adalet Bakanlığının istatistiklerine göre 2016 yılından sonra TCK’nın 314. Maddesi kapsamında silahlı örgüt yöneticiliği ve üyeliği suçlarından başlatılan soruşturma sayısı 2021 yılı sonuna kadar toplam 1.768.530’u buldu. Bu sayıya yardım ve darbe suçlamasıyla adli işlem görenler ve 2022 yılı dahil değil. Ancak Adalet Bakanlığı yetkililerinin beyanlarına göre “FETÖ/PDY” suçlamasıyla 2022 yılı sonuna kadar adli işlem yapılan kişi sayısı 2,2 milyon sayısını bulmuştu.

2.2 milyona nasıl ulaşıldı?

“Peki bu nasıl oldu? Nasıl oldu da tüm dünyada kabul edilen yaklaşık 150 terör örgütünün azami istihbari sayımlara göre dahi üye sayısı 750 bin ve bilinen üye sayısı ise 300 bin mertebelerinde iken, ülkemizde dünya toplamının kat ve kat fazlası yurttaş terör örgütü üyeliği gibi ağır suçlamayla adli işlem görüp sonrasında hepimizin bildiği gibi sivil ölüme mahkum edildi? Cevabını Polis Akademisinde yapılan bir çalıştay ve sonucunda yayınlanan rapordan görmek mümkün.

Ekim 2017 tarihli Polis Akademisi raporu “Yeni Nesil Terör FETÖ’nün Analizi” başlığı ile açıkça ‘Hukuki mücadelenin sağlıklı yürütülmesi için Bylock kullanımı, Bankasya’ya sistematik para yatırma, Sendika üyelikleri ve KPSS’den alınan puanların farklı verilerle test edilmesi gibi araçlar geliştirilmiştir.’ ‘FETÖ ile mücadele idare hukuku yönünden bakıldığında eğer şüphe varsa bu durumdan devlet istifade etmelidir. En ufak bir şüphenin olması durumunda kişi, devlette çalıştırılmamalıdır.” ifadelerine yer veriyor. Ceza yargılamasının temel ilkeleri görmezden gelinerek, en önemlisi hukuk devletinin olmazsa olmazı kabul edilen kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine aykırı olacak şekilde kriterler icat ediliyor ve geçmişe yürütülüyor. Şüphe varsa sanık değil devlet faydalanmalı derken, devletin yurttaşını mağdur etmekten sağladığı fayda ne olabilir sorusu akla geliyor.

HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ

Hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesi gereği trafik ışığı yeşil ise geçilir, kırmızı ise durulur. Yeşil ışıkta geçtikten yıllar sonra, yeşil görünümlü kırmızı ışıktı ve bilinmesi gerekiyordu denilemez. Hukuki güvenlik olmadığı sürece kimsenin güvende olduğundan söz edilemez. Okula, sendikaya, derneğe, bankaya yeşil ışık yakan, devletin mührünü basıp tabelasını asanlar sorumlu olmamış, devletin mührüne güvenenler, yeşil ışıkta geçenler yıllar sonra yeşil görünümlü kırmızı ışıktı denilerek adli işlem görmüşlerdir.

Türkiye’de TCK 314’ten yürütülen yargılamalarda şu anda suç ve cezada kanunilik, ceza sorumluluğunun şahsiliği, masumiyet karinesi, şüpheden sanık yararlanır ilkeleri uygulanmamaktadır. Ceza yargılamasında %100 kesinlikte olmayan delil “0” (sıfır) hükmündedir. Kaç tane sıfır toplanırsa toplansın 1 (bir) etmez! Süregelen yargılamalarda sıfırlar toplanarak ceza verilmektedir. “Üçüncü Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporuna göre OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvuruların reddedilme gerekçelerine ilişkin yaklaşık 3500 dosya üzerinden yapılan araştırmada, %63,7’lik oranla en çok Bankasya’ya para yatırma hususunun ret gerekçesi yapıldığı görülmektedir. Ardından ise %48,9 oranla zamanında yasal olarak faaliyetlerine devam eden sendikalara üyelik, %36,8 ile gazete/dergi aboneliği, %29,3 ile ne demekse “kurum kanaati”, %24,9 ile adli soruşturma veya kovuşturmasının devam ediyor olması, %24,1 ile çocuğunu KHK ile kapatılan okullara göndermek, %23,0 ile ByLock kullanım iddiası, %19,9 ile yasal derneklerin üyesi/yöneticisi olmak, vd. yer alıyor. Söz konusu gerekçelerin hepsine bakıldığında, gerçekleştirildiği tarih itibariyle hukuka aykırı olduğu kabul edilemeyecek hususlara ve kurum kanaati gibi kim tarafından nasıl bir değerlendirmeye tabi tutularak ulaşıldığı belirsiz muğlak bir kavrama yer verildiği görülmektedir. Bu gerekçelere dayanılarak zamanında yasal olan faaliyetlerin, yıllar sonra kamu görevinden çıkarmaya gerekçe gösterilmesinin yeşil görünümlü kırmızı ışık mantığı olduğu açıktır. Hukuk devletinde yeşil görünümlü kırmızı ışık da legal görünümlü illegal yapı da olmaz.

HUKUKTA SINIFTA KALDIK

Freedom House, her yıl yayınladığı Dünyada Özgürlük Raporu ile 210 ülke ve bölgede insanların siyasi haklara ve sivil özgürlüklere erişimini değerlendirdiğine dikkat çeken Levent Mazılıgüney, “2023 yılında yayımlanan rapora göre Türkiye’nin özgürlük puanı 50 üzerinden 16, siyasi haklar puanı da yine 50 üzerinden 16’dır ve toplamda 100 üzerinden 32 toplam puanla özgür olmayan ülkeler arasında olduğu sonucuna varılmıştır. Özetle ülkemiz hukuk alanında sınıfta kalırken vatandaşları hürriyetinden de olmuştur” diye konuştu.

DEVAM EDECEK