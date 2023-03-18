Doç. Dr. Emir Kaya: “Eğer sakin, huzurlu, rahat bir hukuk ve toplum düzeni istiyorsak öncelikle hukuka yüklenen anlamı değiştirmemiz lazım. Hukuk toplumla devlet arasındaki dildir, diyalog kanalıdır. Bu kanalı sağlıklı hale getirmek lazım. Devlete kutsallık atfetmek yerine devletin insana ve topluma hizmetkar olduğunu kabul ettiğimiz takdirde devletin öncelikle insanı ve toplumu dinlemesi ve reel ihtiyaçları gözetmesi gerektiğini fark ederiz.”

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocası Doç. Dr. Emir Kaya - 1

Adnan Solmaz - ANKARA

Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinde Hürriyet Seminerleri serisi devam ediyor. Risale-i Nur Enstitüsündeki Hürriyet Seminerleri serisinin bu haftaki misafiri; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Hocalarından Doç. Dr. Emir Kaya oldu. Doç. Kaya’nın “Fıkıhtan Hukuka: Hürriyetçi bir Doktrin Önerisi” başlıklı konuşmasının özeti için okumaya buyrun...

Fıkıhtan Hukuka: “Bir Doktrin Önerisi” adlı kitabımın “hürriyetçi yaklaşımı” sebebiyle seminere davet edildiğim için Enstitü yönetimine teşekkür ederim. “Hukuk Zihniyeti” başlıklı doçentlik takdim kitabımda Türkiye’de hukukun kültür boyutunu ele almıştım. O daha ziyade sorun tespitine yönelik bir çalışmaydı. Bu kitapta ise İslam hukukundan bugünkü hukuka çözüm aktarılmasının yolunu inceledim. Vardığım sonuç tek cümleyle şu: “Hukuk kültürümüzün sağlıklı olabilmesi için hukuk sistemimizin bir kültür unsuru olarak İslamiyet’e kapı açması lazım.”

Bugün yürürlükteki hukuku uygulayanların ve savunanların çoğunun yaklaşımı şöyle: “Hukuk sistemimiz ideal ama uygulayıcılarda problem var”. Oysa bu doğru değil: Kendinize göre ideal bir hukuk dünyası çizebilirsiniz. Ama bunun ideal olup olmadığı uygulamadaki sonuçlarından ortaya çıkar. Cumhuriyeti kuranlar hukuk sisteminin kurulumunda da devrimci bir yöntem takip ettiler. Sonrasında da daima “Sistemimiz ideal ama halk cahil, o yüzden iyi sonuçlar vermiyor” dediler. Cumhuriyetle birlikte ortaya konulan hukuk sistemi bazı konularda iyi olabilir. Ama genel olarak veya her konuda iyi midir, tartışılır. Çünkü saçma sapan, tepeden inme usulle halka güya yeni bir kültür dayatan çok sayıda kanun çıkmış. Mesela kılık kıyafet devriminin adaletle ve toplumun gelişmesiyle hiçbir alakası yok. Ama dayatılmış.

Batı’dan gelen her şey güzel midir?

Bu konuda hukuk camiasında bir endoktrinasyon hali var: “Batıdan alınan her şey güzeldi ve halen de güzeldir, problem sadece uygulamadadır, uygulayanlardadır ya da hukukun kendisine uygulandığı kişilerdedir” şeklinde.

Elbette akademik bakışta bazı eleştirel yaklaşımlar da var. Ama bunlar çok zayıf. Hukuk fakültelerinde genel olarak “Batıdan alınanların doğru olduğu” varsayımı üzerinden hareket ediliyor. “Batı kaynaklı ise rasyoneldir, akılcıdır, güzeldir, iyidir, doğrudur ve adildir” deniliyor. Oysa adaletin kaynağı Batı olamaz. En azından sadece Batı olamaz. Bir kural sadece Batıdan geldi diye en adil kural haline gelmiş olmaz.

Bana “Sen neden bu işlerle uğraşıyorsun, dindarlığın seni ilgilendirir, bu işleri bilimsel çalışma konusu yapamazsın” diyorlar. Cevabım net: Sosyal bilimlerde akademisyenlik kendi hayatını objektif olarak anlamlandırma çalışmasıdır. Ben bir mü’minim, elhamdülillah Müslümanım. İslamiyet kültürümün de bir parçası. Dolayısıyla bu noktadan hareket etmem son derece normal. Önemli olan şu: Ben İslam’ın sosyal izdüşümünü objektif olarak okuyabiliyor muyum? Lehte ve aleyhteki görüşlerimi gerçekçilik temelinde şekillendirebiliyor muyum?

Türkiye’de akademik faaliyetin doğasını doğru anlayan az kişi var. Kendini inkar etmen, bu şekilde kısmen yalancı birine dönüşmen akademisyenliğin gereği zannediliyor. Ben dindar bir insansam dindarca bakışın mesleğim açısından bazı sonuçları olur ve bunu akademik ürünlerime de elbette yansıtabilmeliyim. Kimliğim yokmuş, eğilimlerim yokmuş gibi rol yapmam bilimin gerektirdiği dürüstlüğe uygun olmaz.

Türkiye’nin hukuk krizi toplumsal tabanlı normlar ile devletin oluşturduğu normlar arasındaki çelişkiden kaynaklamaktadır. Bunun sonucu olarak da insanların devletle münasebeti “Aman devletin hışmını çekmeyelim” seviyesinde. Gerçekte devleti kutsayanlar bile devletin kanunlarını ciddiye almıyor. Sadece bir fikir ve ütopya gibi devleti ciddiye alıyor. “Kanunları tam uygula” veya “Kanunlara tam uy” denildiğinde “Hayır” diyor. “Devleti kanunları uygulayacak kadar ciddiye almaya gerek yok” diye düşünüyor. Fikirleri ile uygulamaları arasında bir eşgüdüm yok. Bu durum muhtemelen Türkiye’deki tüm problemlerin özünü oluşturuyor.

Mustafa Şentop hocanın benzetmesiyle söyleyelim: Türkiye’de hukuk protez organ gibi. Takıp kullanırsın ama senin öz varlığın değildir, vücudunun bir parçası değildir. Bazen de çıkarır, kenara bırakırsın. Kendi kültürümüzden doğmayan, protez hukukla devam ediyoruz. Böyle bir hukuk sistemini kültürün parçası yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Uyumsuzluk had safhada.

Hukuk, “Cahil toplumu adam etmek için bir yöntem” midir?

Cumhuriyeti kuranlar Fransız devriminden etkilenmiş, devrimci anlayışa sahip olmuş ve hukuku çok ciddi bir şekilde araçsallaştırmış. Hukuku adalet için ciddiye almamış. Toplumu dönüştürmek için bir araç olarak kullanmış. “Cahil toplumu adam etmek için bir yöntem” olarak görmüş.

Malumdur, Mustafa Kemal’in en çok etkilendiği kişi Napolyon’dur. Napolyon’un da en çok öykündüğü kişiler Roma Krallarıdır. Çankaya köşkünde hizmetkârlar arasında Atatürk’ün Yahudi olup olmadığı meselesiyle ilgili bir tartışma oluyor. Kendisi bu tartışmayı duyuyor, personeli çağırıyor ve kendisinin kökeninin ne olduğu ile ilgili tartışmaya girmeksizin diyor ki: “Napolyon da İtalyan’dı ama Fransa’yı kurdu”. Yeni Cumhuriyet bu bakış açısı ile kuruluyor. İnkılapları bu bakış açısının ürünü. Mustafa Kemal herkesi, en başta kendi şahsını bir sosyal proje uğruna yeniden oluşturma isteğine sahipti. Hukuk inkılabı da bunun enstrümanıdır.

Bu vizyonun doğruluğu yanlışlığı bir konudur, bu vizyonun hukuka ne ettiği ise ayrı bir konudur. Bu bakış açısında hukuk toplumda adaleti ya da özgürlüğü sağlamak için kullanılan bir araç değil. Hukuk toplumu dönüştürmek ve yeni bir toplum düzeni oluşturmak için kullanılan bir araç. Üstelik sadece adalet ve yargı mekanizması da değil, hukuk yoluyla bütün alanlar, mesela eğitim mekanizması da bu amaçla bir araç olarak kullanılmış.

Toplumun fertleri bu vaziyeti görüyor. Sezgisel olarak da olsa fark ediyor ve bir direnç geliştiriyor. Böylece bir soğuk çatışma alanı açılıyor. Toplum ve fertler devleti çok ciddiye almamayı öğreniyor, devlete karşı tavrını buna göre geliştiriyor. Toplum devletin kendisini ciddiye almadığını gördüğü için kendisi de devleti çok ciddiye almıyor. Sadece alıyormuş gibi yapıyor. Bu nedenle ülkece sahtelik ve hukuksuzluk içindeyiz.

Sahteliğin ilginç bir sonucu da şu: Devletin ideolojik özü kırılgan olduğu için değişimi de radikal olabiliyor. Düşününüz, on senede İslam devletinden laik devlete dönüşen Türkiye, yirmi senede de katı laiklikten dinin siyasete rahatlıkla alet edildiği bir modele geçti.

Eğer sakin, huzurlu, rahat bir hukuk ve toplum düzeni istiyorsak öncelikle hukuka yüklenen anlamı değiştirmemiz lazım. Hukuk toplumla devlet arasındaki dildir, diyalog kanalıdır. Bu kanalı sağlıklı hale getirmek lazım. Devlete kutsallık atfetmek yerine devletin insana ve topluma hizmetkar olduğunu kabul ettiğimiz takdirde devletin öncelikle insanı ve toplumu dinlemesi ve reel ihtiyaçları gözetmesi gerektiğini fark ederiz.

Hukukun kurulumunda ideolojiyi değil sosyolojiyi esas alırsak ortaya daha yalın ve güzel sonuçlar çıkar. Sosyolojik açıdan bakıldığında ilk sorulacak soru şudur: Toplumun değerleri nelerdir? Hukuk kurulumunda bu soruyu ciddiye almak, en başa yerleştirmek gerekiyor. Cevabın da yine hamasi değil, bilimsel gerçeklikle verilmesi gerekiyor.

Türkiye’de toplumun birinci sırada gelen değer kaynağı elbette dindir, İslamiyet’tir.

Dinin sosyal hayatta görünür olması başka bir şey, hukuk sisteminde etkili olması başka bir şey. Tabii burada ideolojik etkiden bahsetmiyoruz, sosyolojik etkiden bahsediyoruz. Sosyoloji dediğimiz şey neticede Allah’ın sosyal hayattaki tabiat kanunlarından biridir.

Sosyolojik olarak İslam dini temel değer yargılarının başta gelenidir

İslam dininin bu toplumda temel değer yargılarını oluşturduğu konusunda şüphe yoktur. Türkiye’de ateist de “hayırlısı” der, ateist de “kul hakkı” kavramından bahseder. Bu da gösteriyor ki sosyolojik olarak İslam dini temel değer yargılarının başta gelenidir.

İslam’dan bugünkü hukuka bazı kurallar aktarılabilir ve aktarılmalı. Ama asıl aktarılması gereken şey fıkhın genel ilkeleri ve değer yargılarıdır. Mesela ceza hukukunda mağdurun af yetkisinin olması İslam hukukundaki genel ilkelerden birisi. Bugünkü hukuk böyle bir değer yargısıyla hareket etmiyor ve bu büyük bir eksiklik. Modern hukuk bu eksikliği çeşitli arayışlarla gidermeye çalışıyor. O halde bu arayışa, İslamiyet, fıkhın bu temel değer yargısını bugüne getirerek yardımcı olabilir. Bu ve benzeri örneklerde gördüğümüz aktarma yapılabildiği takdirde toplum hukuka daha fazla itibar eder, devlete daha fazla itimat eder.

Aslında İslam hukukunun oluşumunda da toplumun kıvamının yani sosyolojinin nazara alındığını görüyoruz. Gerek ayetlerin koyduğu emir ve yasaklarda bazı kademelerin varlığı gerekse Peygamber Efendimizin uygulamalarında toplumu tedricen değiştirmeye yönelik adımlar atılması gösteriyor ki hukuki düzende değişiklik ancak toplum belli bir kıvama geldikten sonra anlam ifade edebilir.

Sadece devletin değil, İslam yorumcularının da toplumsal gerçekliği ciddiye alması gerektiği anlaşılıyor. “İslam garip olarak başladı, tekrar garip olacak” hadisi bunu öğretiyor. Yani öyle bir gün gelecek ki İslam’ın siyasi gücü olmayacak. Bu ne demektir? Din ahlaki ve imani sahada nasihat gücüne sahip olacak ama devlet düzeni açısından doğrudan etkisi olmayacak. Said Nursi’nin iman hizmetine önem vermesi bu noktadan kaynaklanıyor.

İslam fıkıhçıları genellikle fıkhın kaynağının Medine toplumu olduğunu, fıkhın Medine döneminde oluştuğunu söylerler. Bu tam doğru değil. Mekke döneminde de bir fıkıh var. Ama Mekke dönemindeki fıkıh şunu söylüyor: “Toplum hazır değilken kurallar koyma”. Bu da bir tür fıkıh ilkesidir. “Kalple fıkhetmek” tabirini kullanan Kur’an’a göre fıkhın bir kalp eylemi olduğunu da unutmamamız lazım. Fıkıhla kastedilen demek ki aynı zamanda fertlerin ve toplumun kalbine de hitap etmek ve sadece akla hitap etmekle yetinmemek.

Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde “Sizden biriniz imam olduğu zaman namazı hafif tutsun, tek başına namaz kılarken de istediği kadar uzatsın” diyor. Bu hadisi fıkıhçılar sadece namaz için bir kural olarak kabul ederse eksik olur. Buradan aynı zamanda bir hukuk kuralı da çıkarırsak yani devlet için de bir kural çıkarırsak fıkhın hakkını vermiş oluruz. Bu bakışla bu hadis, “Devlet bir kural koyacağı zaman bazılarını değil herkesi gözetsin” anlamına gelir. Devlet yöneticileri yani kural koyanlar kendi bireysel hayatında istediği gibi katı kurallar koysun ama toplumun hayatına katı kurallar koymasın, daha esnek davransın demektir. Dolayısıyla buradan hukuka bir örnek ve bir temel çıkar. Fıkhın ve sosyolojinin hukuka aktarımı işte bu demektir.

Konunun hürriyetle ilişkisine gelince, burada modern akımlar çerçevesinde liberal hukuktan veya liberal fıkıh anlayışından bahsetmiyoruz. İslam’da zaten var olan ilkeleri zorlaştırmadan ve nefret ettirmeden tatbik etmeyi kastediyoruz. Bunu yaparken anti-Batıcı olmayalım. Batıcı da olmayalım. Sosyolojik meşruiyet tabanlı hukuk sistemini oluştururken her yerden beslenelim ama öz kaynaklarımızı merkezde tutalım. Ürettiğimiz bu yeni hukuk zihniyetini önce Türkiye’de devlete hakim hale getirelim. Ardından da tüm dünyaya bu yeni, doğru hukuku ihraç edelim.

İman, hayat, şeriat

Kaya’nın sorulara verdiği cvaplardan bazıları şöyle:

Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinde iman, hayat, şeriat basamaklarından bahsediyor. Sizin konuşmanızı da sanki buna dair bazı ipuçları var. Bu konularda Risalelerden mi faydalandınız?

Risalelerdeki fıkıh ve hukuk meselesi ile ilgili özel okuma yapmadım ama genel olarak Risale-i Nur okumalarımdan etkilenmiş olabilirim. Zaten Bediüzzaman Hazretleri de İslam’ın temel kaynaklarından yola çıkarak ve o kaynakları bugüne uyarlayarak bahsettiğiniz iman-hayat-şeriat basamakları meselesini ortaya koyduğuna göre demek ki aslında bu kaynaklar herkesi aynı noktaya götürme potansiyeline sahip. Önce toplumun fertleri kuvvetli iman sahibi olacak. Kuvvetli imana sahip olan fertlerin çoğunlukta olduğu bir toplum ahlaklı bir toplum haline gelir. O toplumun devleti de neredeyse kendiliğinden bir hukuk devleti haline gelir ve hukuk düzenini kurarken elbette imanın da gereği olarak Kur’an’a ve Peygamberimizin sünnetine temel değer kaynağı olarak yer verir. Dört halifeden sonraki İslam geleneğine de yardımcı kaynak olarak değer verir.

Hürriyet fıkhı derken kastettiğimiz şey çağın ihtiyaçlarını nazara alan bir fıkıh anlayışıdır. Hukuk yapım sürecinde elbette toplumun bütün kesimleri dikkate alınmalıdır. İdeolojik bakış açısıyla din düşmanlığı yapan kişilerin saplantılarını umursamaya gerek yoktur. İsteyen istediği ideolojiye sahip olabilir ama bunu başkalarına dayatamaz. Devlet eliyle ideoloji dayatma hakkına kimse sahip değildir. Din düşmanlarının düşmanlıklarını bir ideoloji haline getirmeye hakları yok. Varsa bile bunu devlet eliyle ve toplum eliyle başkalarına dayatma hakları yok.

Hürriyetçi bir fıkıh anlayışına sahip olmak demek hürriyet konusunda söz hakkını tümüyle başkasına bırakmak demek değil. Söz hakkı öncelikle bu toplumun değerlerine sahip çıkanlarındır. Zaten onlar hürriyeti ve hakları doğru şekilde tarif ederler. Bu bağlamda bireysel günah işleme hakkından bahsedilebilir ama günahı yayma hakkından bahsedilemez.

Bunun dışında makul insanların haklı kaygılarına elbette önem vermeliyiz, onları da dikkate almalıyız. “Acaba bu dindarlar gücü ellerine geçirince bizim haklı özgürlüklerimizi de mi engelleyecek, bizi Afganistan mı yapacak, bizi İran mı yapacak?” gibi endişeleri de elbette dikkate almak gerekir. Çünkü bu kötü örnekler insanların “İslamiyet hürriyete engel olur” şeklindeki kanaatlerini pekiştiriyor. Onlar bu kaygılarında haklılar. Mesela ülkemizde bazı hocaların, din adamlarının ya da kanaat önderlerinin, toplumun kabul edemeyeceği, algılayamayacağı şeyleri din adına söylemesi çok ciddi tepkilere sebep oluyor, söyledikleri soyut olarak doğru bile olsa söylemdeki hikmetsizlikler birdenbire dinin yanlış bir yere konulmasına sebep oluyor. Toplumun esas ihtiyacının iman ve ahlak olduğunu göremeyen insanların fıkhın diğer tali meselelerini öne çıkarması, dini teferruat üzerinden yorumlayarak ve biraz da sert yorumlayarak gündeme getirmesi, İslamiyet’e fayda değil zarar veriyor.

DEVAM EDECEK