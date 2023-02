Kızılay eski Genel Başkanvekili Ünver: Depremde yardım için “tâlimat” beklenmez

Fadıl Ünver: “17 Ağustos Marmara depreminde kısa sürede ilk gün, ilk saatlerde alanda bütün şebekelerimizi kurduk. Başta gıda ve çadır olmak yardımlarımızı ulaştırdık. Seyyar mutfakları hemen kurup, derhal yemek vermeye başladık. Sahra hastanelerimizi kurduk, tedaviye başlandı. Yani kimseden ‘tâlimat’ beklenmedi. Depremde ‘tâlimat’ mı beklenir?”

Kızılay eski Genel Başkanvekili Fadıl Ünver, depremde ilk yardıma dair Yeni Asya’ya konuştu:

SUNUŞ: Kızılay Eski Genel Başkanvekili Fadıl Ünver, Kızılay Genel Müdür Yardımcılığı ile on altı seneye yakın müfettişlik ve yöneticilik yapmış. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürü olarak göreve yapan Ünver, 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinde Kızılay’ın deprem bölgesine ilk yardımları götüren çalışmalarının başında bulunmuş. Öncelikle on üç buçuk milyon insanın yaşadığı Türkiye’nin beşte birini bulan ve on ili kapsayan son depreme müdahale, arama-kurtarma, yiyecek-içecek temini, çadır kurulması ve diğer yardımlarda ciddi koordinasyonsuzluk olduğunu nazara veren Ünver, depremde ortalıkta görünmeyen Kızılay’ın devre dışı bırakılmasının fevkalâde yanlış olduğundan yakınıyor. Döneminde Kızılay ekiplerinin deprem bölgelerine kısa zamanda intikal edip başarıyla sürdürdüğü çalışmalarla son dönemde günlerce geciken yardımları kıyaslayan Fadıl Ünver, “Kızılay olarak felâket karşısında otomatik olarak harekete geçerdik. Âfete müdahale için herhangi bir yerden tâlimat beklenmez. Deprem Kızılay’a intikal ettiği/ettirildiği andan itibaren anında yardım tırlarımız yola çıkardı. TIRlarda battaniye, çadır, yiyecek-gıda maddeleri, su, hijyen-temizlik malzemeleri bolca olurdu…” diyor. Tam bir plânsızlık ve dağınıklıkla yardımların depremzedelere ulaştırılamadığına hayıflanıyor. “Öncelikle deprem bölgesinde hemen uygun alan tesbit edip çadırlarımızı sahada kurardık” diyen Ünver, 760 civarında Kızılay şubesinin 170-180’e bugün düşürüldüğüne içerleniyor. Yardım taşıyan araçlar bölgeye ulaştığı zaman bekletilmezdi. Derhal seyyar mutfaklar çalışmaya başlar, sıcak çorba, kahvaltılık çıkarılır, su-çay dağıtılır, çadırlar kurulurdu” diye konuşuyor. Hâlen tam bir organizasyonlukla felâketzedelere yardımların ulaştırılması ve dağıtımına dair sıkıntılara karşı bir Kızılaycı olarak Fadıl Ünver’in deprem âfetinde felâketzedelere ilk yardımların ulaştırılmasına dair önerileri, deprem bölgesinde yapılacaklara yol gösterici.

10 ili tahrip eden son depremde açığa çıkan koordinasyonsuzluk, arama-kurtarma ekibi ve araçları ile gıda dağıtımından çadır yetersizliğine, lojistikten sağlığa ciddi eksikleri, organizasyondaki çöküşü neye bağlıyorsunuz?

Şimdi tabii Allah bir daha ülkemize böyle bir felâket vermesin. Gerçekten çok büyük bir yöreyi ilgilendiren bir deprem. Hava şartlarının en çetin olduğu bir mevsimde on beş milyon insanın yaşadığı on vilayetimiz etkilendi. Biz 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde o zaman çadırlarımızı götürüp çadır kentler kuruyorduk. O çadırlarda insanlar rahatlıkla kalabiliyorlardı. Şimdiki durum öyle değil. Şimdi on tane vilayetteki manzaraya insanın tahammül etmesi mümkün değil. Hepimizin fevkalade üzdü, üzüyor.

Hepsine üzüldüm; ancak beni en fazla üzen, beş kişilik bir ailenin başına gelenler. Üç çocuk, anneleri ve baba beşi de enkaz altında kalmış. Anne, baba, iki kardeş vefat ediyor, bir tek kardeş hayatta kalıyor. Ben bunun için çok ağladım, rüyama giriyor; Allah’a “bu ne büyük bir acıdır, bu ne büyük bir felâkettir, Allah bir daha göstermesin” diye yalvarıyorum.

Eskiden böyle depremler Batı’da da oluyordu ama daha ziyade Erzincan, Van gibi Türkiye’nin doğu illerinde oluyor. Âfetten sonra Kızılay hemen bölgeye gider, çadır kentleri kurardı. Çok fazla sıkıntı olmazdı. O zaman mahrutî dediğimiz çadırlar kurulurdu. Kızılayların ve Kızılhaçların kurmuş oldukları bu tip barınma süreleri geçici idi. Çünkü âcil durumlarda Kızılayların, Kızılhaçların müdahaleleri, derhal her türlü ihtiyacın karşılardı. Uzun süreli tedbirleri almak devlete aittir ama devlet bütün imkânlarıyla Kızılay’a yardımcı olur, Kızılay’ı desteklerdi, Kızılay bütün hizmetlerinde devletten büyük destek alırdı…

Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki Kızılay’ın alternatifleri ortaya çıktı. Önce Akut, ardından -yanlış, liyâkatsiz atamalardan oluşturulduğu görülen- AFAD çıktı, benim buna karşıtlığım yok; ancak eskiden belli bir merkezde toplanan yardımlar çok fazla miktarda farklı kurumlara dağıtıldı, Kızılay’ın herhangi bir fonksiyonu kalmıyor. Bugün hâlâ da fonksiyonu yok. Ortada fonksiyonu yitirmiş bir Kızılay var, Kızılay işlevsiz hale getirildi. Yani AFAD’la evvela Kızılay çökertilmiş, bundandır ki gerekli müdahaleyi ve ilk yardım önlemlerini alamadı, alamıyor, özellikle barınma ihtiyacını karşılayamadı, karşılayamıyor…

ORGANİZASYONLUK, AFAD’IN DEPREM TECRÜBESİZLİĞİNDEN

Osmanlıdan tevârüs eden ve “Hilâl-i Ahmer” olarak bilinen Kızılay’ın sizin döneminizdeki yapısı, işleyişi ve âfetlere müdahale yöntemi nasıldı? Her âfette bütün yardım birimleriyle felâket bölgesinde yardımdaki başarısızlığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Zira Kızılay devre dışı, bir iki göstermelik yerin dışında görünmedi. Buna ne dersiniz?

Kızılay 1868 tarihinde kurulmuş. Osmanlı idaresinden Cumhuriyet idaresine intikal eden -posta idaresi, ordu gibi- birkaç müesseseden biridir Kızılay. O günden bugüne gerek savaşlarda, Balkan savaşları, İstiklâl Savaşında, Medine savunmasında Kızılay ekipleri hep vardı. Kızılaycılar hep fevkalade önemli görevleri yapagelmişlerdir. Hükûmetlerin yapacağı şey böyle fahri kuruluşlara destek olmaktır, yoksa onlara ortak olacak kuruluşlar meydana getirmekle işlevsiz hale getirmek değildir.

Yapılacak olan, öncelikle kurtarma ekiplerinin kurulması, âcil durumlarda Kızılay’ın -ya da bugün hangi kurum ve kuruluş o işleri yapıyorsa -bünyesindeki birimlerin, ekiplerin derhal deprem bölgesine, zamanında âfet yerlerine gönderilmesidir. Bunun için ciddi bir hazırlığın olması lazım. Son depremde görüldü ki böyle bir hazırlık yok. Bu olmayınca Kızılay, bu depremlerde bir mahalli dernek –köyden toplayıp götürerek dağıtan köy dernekleri- durumunda kaldı. Böyle bir pozisyona getirildi Kızılay.

Mesela Marmara depreminde her tarafta Kızılay çadırı götürülüp kuruldu. Şimdi çeşitli kuruluşların çadırları var ama yetersiz. En önemlisi, bir organizasyonla yardımlar idare edilemedi, koordine edilemedi, edemiyorlar.

Yapılması gereken, AFAD kurulunca, böyle bir ihtiyacı eğer hükümet de hissetmişse bir devlet kuruluşu olan AFAD’la bir fahri kuruluş olan Kızılay’ın birlikte deprem gibi âfetlere yönelik yardımların koordine edilmesiydi. Hatta diğer kuruluşların yaptığı bütün yardımların belli bir plânla tam bir eşgüdüm içinde dağıtılmasıydı.

Görünen o ki şimdi her şeyi AFAD’a yüklemişler ve AFAD’ın böyle bir deprem tecrübesi yok. Çünkü büyük Marmara depreminde AFAD diye bir kuruluş yoktu. Ondan sonra meydana gelen, İzmir’de bir apartmanın yıkılışı ve diğer bazı depremlerde tecrübe kazanması için yeterli değil. Bir Kızılay eski yöneticisi olarak benim gördüğüm, organizasyon çok dağınık oldu. Nitekim hükûmet de bundan rahatsız.

Sanatçı Haluk Levent’in Ahbap derneğinden rahatsız oldular. Niye rahatsız oluyorlar, olmasınlar. İnsanlar ona güveniyor ki bağış yapıyorlar. Yani bir güven kazanmış. Peki vatandaşlar, devletin kurumlarına ne kadar güveniyor? Siyasi iktidar vatandaşların devlete güvenlerini ne kadar sağlıyor?

Daha önce dışarıdan gelen bütün yardımlar Türk Kızılayı’na gelirdi. Amerika’dan, Rusya’dan, dünyanın dört bir yanından Kızılay’a gelen yardımlar kapsamlı bir organizasyonla düzenli ve ihtiyaca göre bir plânlama ile dağıtılırdı. Şimdi âfete müdahale tecrübesini yaşamamış, organizasyonunu daha önceden yapmamış bir durumda kalınınca depremzedelere iâşe ve barınma yardımları zamanında ulaşamadı. Haklı olarak vatandaşların çok fazla şikâyetleri oldu, oluyor.

Şu hale bakın; bu soğukta insanlar donarak hayatlarını kaybetti. Vatandaşlar günlerce enkazın yanında enkazdaki annesini, babasını, çocuğunu, eşini, torununu bekledi. Hepimizin evladı var. bir de kendimizi, o babanın yerine koyalım. Kolay değil bunlar, fevkalâde acı bir durum. O nedenle buradaki en büyük mesele, sivil bir kuruluş olan Kızılay dışında alternatif olarak kurulan kurumların güçlendirilmesinde bana göre noksanlıklar var. Bunun âcilen giderilmesi gerekiyor.

DEVAM EDECEK