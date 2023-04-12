Av. Levent Mazılıgüney: “Mağdurlarla nasıl helalleşilecek, mağdurlar ve yakınları, özellikle çocuklar nasıl rehabilite edilecekler, devlete, adalete güven nasıl tesis edilecek, hepsi üzerinde çalışılması gerekiyor.” Görüldüğü üzere adalet olmadan hürriyet, hürriyet olmadan adalet olmuyor. Adalet ve hürriyetin her şartta ve herkes için sağlanması amacıyla elbirliğiyle çalışmalıyız. eter ki çalışalım, adalet ve hürriyetin uzakta olmadığına eminim.

Dr. Levent Mazılıgüney'in Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinde verdiği seminer

Adalet Olmadan Hürriyet Olur mu? (3)

Ankara Barosu üyesi avukat Dr. Levent Mazılıgüney, Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesi’nde verdiği “Adalet olmadan hürriyet olur mu?” başlıklı semineri sonrasında sorulara da cevap verdi. O cevaplardan bazıları ise şöyle:

Muhalefet partilerinin bu meselelere yeterince net yaklaşmamasının sebebi ne olabilir?

Millet İttifakının partileri bu ittifakı kurmadan önce de adalet talep ediyorlardı. İttifakı kurduktan sonra da adalet talebini sürdürüyorlar. Ancak bu konularda tutuklar. Bu da iktidarın belirlediği temel çerçevenin dışına çıkamamaktan kaynaklanıyor. İktidar bilhassa MHP’nin de etkisiyle devletçi bir yaklaşımı benimsemiş durumda ve muhalefete de bunu dayatıyor. Millet İttifakı da bunun dışına çıkmakta zorlanıyor. Birebir görüştüğümüzde hepsi makul şeyler söylüyor ama sıra basına konuşmaya geldiğinde iktidarın da etkisi altında kalarak kendi sınırlarını daraltıyorlar. Bir de KHK’lıların hakları konusunda Birleşmiş Milletlerin kararları da dahil olmak üzere İnsan Hakları Mahkemesinin kararları ve benzeri konularda yeterince bilgi sahibi olmadıkları anlaşılıyor.

Uluslararası mahkemelerin kararlarında Türkiye devletinin yaptığı hukuksuzlukların bir soykırım olarak nitelendirilmesi ihtimali var. Bunu herkesin görmesi, ciddiye alması ve üzerine düşünmesi lazım. Bir devletin soykırım yapmış bir devlet olarak kabul edilmesinden sonra bundan geri adım atılmasını sağlamak ve bu lekeyi temizlemek çok zor olur.

Esasen adalet mekanizması açısından bakıldığında bu davalarda artık hesaplaşmaya değil helalleşmeye ihtiyaç var. Yanlış anlaşılmasın, ben “kimse ceza almasın, suçlular da cezasız kalsın” demek istemiyorum. Elbette somut suç işlemiş olanlara cezası verilsin ve verilecek ama genellemelerle yapılan yargılamalar ciddi hukuksuzluklara sebep oluyor. İktidar adayı muhalefet partilerinin yöneticilerine ve hukukçularına her görüşmemizde hep şunu söyledik: “Yarın iktidar olmaya talipsiniz, inşallah iktidar olacaksınız, iktidar olduğunuzda bu meseleyi nasıl yöneteceksiniz, bu yükün altından nasıl kalkacaksınız, bunu şimdiden deklare edin ki iktidar olduğunuzda işiniz kolaylaşsın.”

Gerçekten şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önünde bekleyen ya da bundan sonra gidecek olan toplam dosya sayısı yaklaşık 250.000. Bunların büyük bir çoğunluğunda tazminat çıkacak. Bu tazminatların Türkiye Cumhuriyeti devletine yükleyeceği ekonomik yük çok büyük. Bunun hazırlığının şimdiden düşünülmesi ve konuşulması lazım. Elbette mağdurlarla nasıl helalleşilecek, mağdurlar ve yakınları, özellikle çocuklar nasıl rehabilite edilecekler, devlete, adalete güven nasıl tesis edilecek, hepsi üzerinde çalışılması gerekiyor.

Endeksler gerçeği gösteriyor

Konuşmanızda kullandığınız endekslerin uluslararası geçerliliği ve değeri konusunda da bazı bilgiler verebilirseniz memnun oluruz.

Hukukunun Üstünlüğü Endeksini hazırlamış olan ve uygulayıp sonuçlarını yayınlayan kurum World Justice Index (Dünya Adalet Endeksi), bir devletin kurumu değil ama dünya üzerinde kendisine itibar edilen bütün devletlerin itibar ettiği bir uluslararası kuruluş. Dolayısıyla söyledikleri önem taşıyor. Biz buradan, Türkiye’den çoğu zaman da siyasi saiklerle “bu endeksi ciddiye almıyoruz, bunlar bizim için bir anlam ifade etmiyor” desek de bu savunmalar bilhassa hür dünya için hiçbir anlam ifade etmiyor. Örnek aldığımız, muasır medeniyetler seviyesi diye tarif ettiğimiz hür dünyanın bu tür endekslerinden elbette yararlanmak ve dikkate almak zorundayız. Hür dünya ve Batı hem yatırımlar açısından hem de hatta turistik seyahatler açısından bu tür endekslerin sonuçlarını önemsiyor. Biz kendi kendimize “önemsemiyoruz” desek de sonuçlarını önemsemiş olacağız. Çünkü yatırım gelmiyorsa endeksten anlıyoruz sebebini. Turist gelmiyorsa sebebini yine endeksten anlıyoruz. Dolayısıyla bu endeksleri önemsemesek bile o endekslerden yola çıkarak bulacağımız sonuçları fiilî durumlarda zaten elde etmiş oluyoruz. Bu durumda mesele o endeksleri kimin oluşturduğu ve uyguladığı değil. Mesele o endekslerin gerçeği gösterip göstermediği. Ki, o açıdan bakıldığında Türkiye’de aslında herkes endekslerin gerçeği gösterdiğini kabul ediyor.

Aslında hür dünya derken kastettiğimiz dünya “kendisine kaçılan Dünya”. Yani “kendisinden kaçılan dünya” değil. Diğer ifade ile dünyada ülkelerin bir kısmında insanlar şu ya da bu sebeplerle başka ülkelerin topraklarına sığınmaya, ulaşmaya, kaçmaya çalışıyor. İşte o kendisinden kaçılan ülkeler endekste alt sıralardaki ülkeler. Kendisine kaçılan ülkeler ise endekste yukarılardaki ülkeler. Bu dahi tek başına bu endekslerin doğruluğunu göstermeye yetiyor.

15 Temmuz’dan yeterli ders alındı mı?

15 Temmuz’dan sonra bir cemaatin tasfiyesiyle ortaya çıkan boşluğu başka cemaatlerin doldurduğu gibi iddialar var. Bunlar sivil toplum, adalet ve liyakat konusunda endişe duymamızı gerektirecek seviyede mi? Bilhassa cemaatlerle devlet arasındaki ilişki bağlamında 15 Temmuz’dan yeterli ders alındı mı?

Tarih boyunca birçok büyük yıkımın arkasından büyük ve ciddi uyanışlar gelmiş. Bu olayın arkasından da devlet ile sivil toplum arasındaki ilişkileri doğru zeminde yeninden kurmak şeklinde iyi bir netice alınması mümkün olabilir. Yani bazı şerli şeylerden bazı hayırların çıkarılması mümkün olabilir. Yeter ki hem sivil toplum bu konuda istekli olsun ve cemaatler sivil kalmanın değerini tam anlasınlar ve bunun gereği olan prensipleri doğru uygulasınlar, hem de devletle ve siyasi otorite ile sivil toplum örgütleri arasındaki ilişki doğru zeminde şekillensin. Yani devlet dinî cemaatleri kendisine “arka bahçe” olarak görmeye ve onları siyasetinde kullanmaya çalışmaktan vazgeçsin ve hem de dini cemaatler de hizmetlerini sivil alanda kalarak yapsınlar ve din hizmeti yapabilmek için devletin torpiline muhtaç oldukları düşüncesinden ya da devleti ele geçirmeye gayret etmek fikrinden vazgeçebilsinler. Ancak unutmayalım ki bu düzelme ancak iktidar değiştikten sonra olabilir. Bugünkü iktidarın dini siyasetine alet eden anlayışıyla maalesef bu mümkün değil.

15 Temmuz sonrasında mağdur edilen insanların önemli bir kısmının kendilerini ciddi bir özeleştiriden geçirdiği kanaatindeyim. Bilhassa Ergenekon gibi davalarda yapılan kitlesel hukuksuzlukların ve ceza hukuku anlamında masum insanların fikirleri sebebiyle damgalanmalarının bir gün ters tepip cemaat mensuplarının damgalanmaya dönüştüğünü onlar da herhalde görüyorlar. İçlerinde entelektüel birikimi yüksek, ifade kabiliyeti yüksek insanların bir tür özeleştiri içerisinde olduğunu anlayabiliyoruz. Bu gösteriyor ki bu hadiseden iyi ders almak imkanı vardır. Çünkü Ergenekon davalarında kurunun yanında yaş da yandığında herkes biliyordu ki bir gün birileri “mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesi”ni işletecek ve gücü ele geçirdiğinde toptancılık yapmayı bir prensip edinerek suçlu-masum demeden bütün cemaat mensuplarını hatta bütün cemaatleri topun önüne koyacak. Bu kısmen yaşandı, dua edelim de bundan sonra daha fazlası olmasın.

Adliye ve hakimler

Söyledikleriniz bize de mantıklı geliyor. Elbette adalet talep edeceğiz, sesimizi yükselteceğiz. Ama bir gerçek de var. Adliyelerdeki hakimlerin ve savcıların maalesef önemli bir kısmı işe siyaset yönünden bakıp değerlendiriyor ve bu sebeple de adaletsiz ve hukuksuz kararlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla problemin çözümü için ne yapılabileceğini bilemez haldeyiz. Yani yarın iktidar değişse bile aynı hakimlerle daha adil sonuçlara ulaşma imkanı pek yok gibi görünüyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Önemli bir konu. Şöyle bakabiliriz: 15 Temmuz öncesinde on beş bine yakın hakim savcı vardı ve bunların yaklaşık beş bini ihraç edildi. Yerlerine hem o boşluğu doldurmak üzere hem de ihtiyacı karşılamak gerekçesiyle alınan hakim savcılarla birlikte şu anda yaklaşık yirmi dört bin hakim savcı var. Bunların yaklaşık sekiz bini 15 Temmuz öncesinde de hakim ve savcı ve kalan üçte ikisi ise 15 Temmuz’dan sonra göreve başlamış. Daha vahimi de şu anda hakim savcıların mesleki kıdem ortalaması 4,5 yıl. Adalet konusunda herhangi bir tecrübesi olmayan insanlara karar verdiriyoruz. Hayat tecrübesi olmamış insanları hakim savcı yapıyoruz. Bu kadroyla adaletin sağlanmayacağı, mevcut yanlışların düzeltilemeyeceği açık.

Son dönemde ceza yargılamalarında ihlal edilen en önemli iki ilke suçun ve cezanın şahsiliği ilkesi ve suçun ve cezanın kanuniliği ilkesi. Bunun da en önemli sebebi yine siyasi saiklerle toptancı bir yaklaşımı içerisinde olunması. Ama yine de endişeye gerek yok. Aslında işimiz kolay. Takdiri hakim ve savcıya bırakmamak lazım. Evrensel hukuk ilkelerini çok net bir şekilde ortaya koyan bir hukuk düzeni tesis edebilirsek hakim savcı takdir hakkını kötüye kullanamaz ve siyasi bakış açısından mecburen vazgeçmek zorunda kalır. İstemese de adil olmak zorunda kalır. Rejimi daha adil hale getirmek şu anda birinci önceliğimiz. Bu hem ideolojiden uzaklaşmak anlamında hem de siyasi etkilerden uzaklaşmak anlamında geçerli.

Görüldüğü üzere adalet olmadan hürriyet, hürriyet olmadan adalet olmuyor. Adalet ve hürriyetin her şartta ve herkes için sağlanması amacıyla elbirliğiyle çalışmalıyız. Dilimiz döndüğünce anlatmalı, yazmalı, toplumdaki adalet ve hürriyet bilincini yükseltebilmek için her imkânı değerlendirebilmeliyiz. Belki endekslerde olduğu gibi yüzde yüzü hiçbir zaman yakalamayacağız ama daha fazla adalet ve daha fazla hürriyet elde edeceğiz. Adalet ve hürriyet ile insanımızın refah seviyesi artacak, hür dünyaya yaklaşmış olacağız, kendisinden kaçılan değil kendisine gönül rahatlığıyla gelinen, yatırım yapılan bir ülke olacağız. Yeter ki çalışalım, adalet ve hürriyetin uzakta olmadığına eminim.

Yeni Asya ne diyor?

Yeni Asya’ya dışarıdan bakanlar zaman zaman “Siz siyasetle ilgilenmemesi gereken insanlarsınız, neden bu konular sizin gündeminize geliyor? Sadece iman hizmeti ile meşgul olmanız gerekirken bu tür konularla niçin ilgileniyorsunuz? Haksızlık, adaletsizlik, zulüm gibi konular neticede siyasetle ilgili konular ve sizi ilgilendirmemesi gerekir.” diyorlar. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Bu tür eleştirilerin arka planında ne var tam bilemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim: Sunum sırasında da bahsetmiştim, mağdur olan milyonlar ve ailelerinin %10,3’ü dini kendi tekelinde gören bir iktidarın adaletsiz uygulamaları sebebiyle dinden uzaklaşmış durumda. Üstelik bu iyimser bir tahmin. Dolayısıyla adaletin imanla da doğrudan ilgisi olduğu anlaşılıyor. Bu sebeple adalet aramak siyasi mesele gibi görünmemeli ve aksine İslamî ve imanî bir mesele gibi görülmeli. Mesele adalete ulaşmak olduğunda hiç kimse sessiz kalmamalı, adalet talebini herkes dile getirmeli, herkes sesini ve sözünü yükseltmeli. Ancak o zaman bu ortak talep devlet tarafından ciddiye alınıp karşılanabilir. Seçimleri de bunun bir vasıtası olarak görmek mümkündür ve kanaatimizce bu siyaset yapmak değildir. Bu adalet talep etmektir.

SON