"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

‘Nurs Konağı’nda Risale-i Nur okunuyor

10 Mayıs 2019, Cuma 01:04
Rize’nin Hemşin ilçesindeki “Nurs Konağı”nda Türkiye’nin her tarafından gelip Risale-i Nur okuma programı yapıldığını söylediler. Bizim o akşam kalmamızı çok istediler, ama kalamadık. Bu konağın yanında ahşaptan yapılmış tarihî bir cami de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

BOZTEPE’YE ÇIKMAZSAK OLMAZ

Trabzon’da Av. Adem Şahintürk kardeşimiz bizi bekliyordu. Adem Bey kardeşimle Konya Hukuk Fakültesinde talebeyken tanışıyorduk. Aslen Konya Taşkent’li olduğumuzdan Konya’da görüşürdük. Şimdi Trabzon’da avukatlık yapıyor. Denize hakim bir konumda olan evinde bizi üç gün misafir etti. Trabzon’daki ilk günümüzün akşamında Yeni Asya Yönetim Kurulu üyemiz İntizam Beyle sohbetimiz oldu. 

Bir gün sonra eskimez Nur Talebelerinden, meslektaşım Cafer Ağabey “Trabzon’a gelip Boztepe’ye çıkmasak olmaz” dedi. Bizi Boztepe’ye çıkardı. Burada kahve ve çay içtikten sonra tarihî mescitte Cuma namazını eda ettik. 

Akşamında Trabzon’daki Risale-i Nur sohbetine iştirak ettik. Ertesi gün esnaf ziyaretleri yaptık. 1974’ten beri tanıdığım İstanbul’da Kirazlımescit’te beraber kaldığımız Niyazi Ağabeyi ve diğer esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Niyazi Ağabeyin dükkânında Yeni Asya’yı görünce sevindim. Bu ziyaretleri Temel kardeşin rehberliğinde yaptık. Kendisinden Allah razı olsun. 

ŞÜKRAN ABLA NE ANLATTI?

Eskimez dostları arayıp bulmak çok güzel. Bir gün sonra Rize’ye gitmeye karar verdik. Orada bizi öğretmen Cafer kardeş karşıladı. Biz kendisinden Hemşin’deki Bilen Köyü Nurs Konağı’na gitmek istediğimizi söyledik. Yeşil vadilerden geçerek Bilen Köyü’ndeki beş katlı Nurs Konağı’na ulaştık. 

Burada Türkân Abla bizi karşıladı. Sonra kardeşi Şükran abla geldi. Bu konağa Türkiye’nin her tarafından gelip Risale-i Nur okuma programı yapıldığını söylediler. Bizim o akşam kalmamızı çok istediler, ama kalamadık. Bu konağın yanında ahşaptan yapılmış tarihî bir cami olduğunu gördük. 

Şükran Ablanın anlattığına göre babası 1952 yılında İstanbul’da Üstadın “Gençlik Rehberi Mahkemesi’nde” bulunmuş. “Biz İttihad’ı ve ilk çıktığı günden sonra Yeni Asya aldık” dediler. Bu beni çok sevindirdi. 

Bu yazıyı kaleme almama sebep oldular. Arkadaşlar beni eski milletvekili olarak tanıttılar. “O zaman biz de AP’ye oy verdik. Demirel bu ülkeye çok hizmet etti. Bizim babamız da Demirel’i çok severdi” dediler. Rize’de dağın başında köylü kıyafetleriyle Yeni Asya’ya muhabbeti olan bu müstesna insanları unutmak mümkün değil. 

Bir hatıralarını anlattılar. Bir defasında Nurculuk ithamıyla mahkemeye götürülmüşler. Hâkim mahkemede çay içerken çayı üstüne dökmüş. Şükran Abla hâkime ‘Beşer zulmeder, kader adalet eder. Bizim burada ne işimiz var?’ diye söylenmiş. Sonra serbest bırakmışlar. Anlattıklarından çok duygulandık. İstemeyerek buradan ayrıldık. 

CAFER AĞABEYİN HİZMET EVİ

Rize’de Hemşin’e giderken derelerin üzerinde  Faruk Çakır kardeşimizin bahsettiği tarihî köprüleri gördük. Yemyeşil dereler, çok güzel çay bahçelerini bizzat yerinde gördük. Bize bu ziyaretlerimizde rehberlik eden eğitimci Cafer Hocamıza ve eşine minnettar olduk. Akşamında Rize’de Risale-i Nur sohbetine katıldık. Sonra Trabzon’dan bizi almaya gelen İntizam ve Temel kardeşe, “Bir ricam var. Rize’de Toprak ailesi vardı. Onlardan birini göreyim” dedim. Mehmet Emin kardeşi bulduk. Onunla birlikte uzun uzun, babalarından itibaren Risale-i Nur hizmetine sahip çıktıklarını konuştuk. O da ben de çok memnun olduk. 

Ertesi günü Trabzon’dan Cafer Ağabey beni kendi köyüne götürdü. Daha önce bizi burada yine misafir etmişti. Şimdi yeni bir ev yapmış. Bir de evin üzerine mescit yapmış. 5 vakit Trabzon’dan merkezi sistemle ezan okunuyor. Mescitte Risale-i Nur okuma programı yapılsın diye gerekli ihtiyaçları karşılamış. Fındık bahçesinin içerisinde zirvede çok mükemmel bir yer. Bu ağabeyimizin çocukları hizmet ehli. Üniversiteyi bitirenler bir yıl hizmet için çalışıyormuş. Kendisinden ve ailesinden Allah razı olsun. Çok minnettar kaldık. Ertesi günü sabah kahvaltıdan sonra Trabzon Havalimanı’na gittik ve Temel kardeşle birlikte Cafer Ağabey bizi uğurladı. 

Allah tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah.

SON

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz

    İmamoğlu’nun oyları artacak

    AB sürecini hızlandıralım

    Sahurda ne yemeli?

    Ekonomi daralacak

    Üniversite sayısı artıyor, nitelik azalıyor

    AKP hiç bu hale düşmemişti

    Bağdat'ta intihar saldırısı: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

    'YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir'

    Para, kadın, makam hırsı bizi perişan etti

    Rusya: İran ile ekonomik ilişkileri kesmeyin

    'AB tam üyeliği hedefine ulaşmakta kararlıyız'

    Kuzey Kore'nin kargo gemisine ADB tarafından el kondu

    Marmara Denizi'nde deprem

    İran'dan Avrupa'ya: Sorumluluklarınızı yerine getirin

    İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit açıklaması

    Facebook'un kurucusundan Zuckerberg'e ağır eleştiriler

    'Ambalajlı ürünler için ücret alınacak' iddiası yalanlandı

    Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İmamoğlu’nun oyları artacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ders verme zamanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahkeme zabıtlarından savunmalarımız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Türkiye’ye kaybettirdi...
    Genel

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz
    İbrahim ERSOYLU

    Seçim iptalinin muhtemel sonuçları
    Genel

    Ekonomi daralacak
    Mikail YAPRAK

    Haddini bilmek
    Faruk ÇAKIR

    Barış mümkün değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.