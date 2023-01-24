Ortak adayımız 85 milyon insanı kucaklayacak

ALTILI MASA LİDERLERİNİN 26 OCAK BULUŞMASI ÖNCESİ, DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ İDRİS ŞAHİN ORTAK ÇALIŞMALARI ANLATTI.

DEVA Partisi sözcüsü ve Seçim İşleri Başkanı Av. İdris Şahin ile görüştük

6’LI MASAÇOK AÇIK ARA İLE GALİP GELECEK

İdris Şahin Yeni Asya’ya verdiği röportajda, “Ayrıştıran, ötekileştiren, toplumu kutuplara bölen Cumhur İttifakı adayının karşısında birleştiren, bütünleştiren, seksen beş milyonu kucaklayan bir aday profiliyle milletin önüne çıkılacaktır. Ve altılı işbirliği, ilk turda çok açık ara ile inşaallah bu seçimlerin galibi olacaktır” ifadelerini kullandı.

HEDEF EN AZ 360 MİLLETVEKİLİ

“Altılı Masanın demokratikleşme hedefleri için cumhurbaşkanı seçiminde 50+1’in aşılması ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için de Anayasa değişikliğine yeterli milletvekili sayısının, en az 360 milletvekilinin bulunması gerekiyor. Maksat böyle bir parlamento çoğunluğunu elde edebilmek.”

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BAŞKENT SOHBETLERİ-1: CEVHER İLHAN - MEHMET KARA - MUHAMMET ÖRTLEK

ORTAK ADAY 85 MİLYONU KUCAKLAYACAK

Ayrıştıran, ötekileştiren, toplumu kutuplara bölen “cumhur ittifakı” adayının karşısına “birleştiren, bütünleştiren, seksen beş milyonu kucaklayan” bir aday profiliyle milletin önüne çıkılacaktır.

GİRİŞ

Av. İdris Şahin’le Türkiye’nin gündemini konuştuk. DEVA Partisi, Seçim İşleri Başkanı ve parti sözcüsü Av. İdris Şahin, 1996’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu; Türk Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında uzman olup, serbest avukatlık yapıyor. İki dönem Baro Başkanlığı ve 24. dönem Çankırı milletvekili olarak TBMM Anayasa Komisyon Başkanvekilliği, çeşitli Meclis komisyon üyelikleri ile Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu ile TBMM Çözüm Komisyonu sözcülüğü yaptı; ayrıcı TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu üyeliği, “demokratikleşme paketi” çalışmaları kapsamında Anayasa Komisyonuna bağlı alt komisyon başkanlıkları görevlerini yürüttü.

İyi derecede İngilizce orta derecede Almanca bilen Av. İdris Şahin’le, Bediüzzaman’ın Münâzarât, Sünûhat ve Divan-ı Harb-i Örfî eserlerindeki Kur’ân’ın istişâre ve şûra emri âyetleriyle meşrutiyeti - demokratik cumhuriyeti, istibdat kıyaslamasını, “rey-i vâhid” dediği “tek adam rejimi”nin iç ve dış baskılara karşı zâfiyetini, “altılı işbirliği”nin hürriyetlerle insan hak ve özgürlükler eksenindeki “güçlendirilmiş parlamenter sistem” hazırlıklarını konuştuk.

Bir hukukçu olarak özellikle Bediüzzaman’ın müdafaalarındaki “hâkim ve mahkemenin tarafgirlik şâibesinden müberra ve gayet bîtarafane bakması birinci şart-ı adâlet olduğu; ve hürriyetini muhâfazayla en ziyade bîtarafane bakmakla mükellef olan mahkemelerin hissiyattan ve tesirat-ı hariciyeden bütün bütün azâde ve serbest olması gerektiği” ikazı ve çağırısı hakkındaki değerlendirmelerini dinledik. 15-20 Temmuz darbesi”yle dayatılan OHAL KHK’leri haksızlıklarının ve hukuksuzlukların telâfisine dair tahlillerini, hukukun üstünlüğünün tesisi hususundaki tesbitlerini kaydettik.

“Altılı işbirliği”nin “geçiş süreci yol haritası”, “temel politika alanları ortak metni”, “ortak Cumhurbaşkanı adayı” ile Meclis’te nitelikli çoğunluğu sağlama, ortak programla seçim ve sandık güvenliğinin teminine ve gündeme dair görüşlerini aldık.

Av. İdris Şahin’in analizleri, “altılı işbirliği”nin Türkiye’nin demokratikleşmesi yol haritasını târif ediyor.

YARININ TÜRKİYE’SİNİ İNŞA EDECEĞİMİZ “ORTAK ÇALIŞMA”

Tek kişilik ucûbe sistem”e karşı “güçlü parlamenter sistem”i esas alan “altılı işbirliği”nin “seçim bildirgesi” niteliğindeki “temel politika alanları ortak metni”nin hazırlıkları, millete tanıtımı ve takdimi hazırlıkları nasıl gidiyor?

Gelinen safhada oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamladı. Bu aşamadan sonra sadece redaksiyon işlemleri yapılıyor. İşin açıkçası çok ciddi bir müfredat oluştu. Şimdiye kadar hep seçimler yapılır, seçimden sonra koalisyonlar oluşur ve “koalisyon protokolleri” gerçekleşirdi. Oysa şimdi seçimler öncesinde bu çalışma gerçekleşti ve mesela “doksan günde”, “üç yüz altmış günde yapılacaklar” tek tek belirleniyor. Beş yıllık iktidar programında neyi, nasılı, hangi bütçeyle ve hangi zaman diliminde, hangi kuruluşlarla gerçekleştirileceğini tamamı detaylandırarak kaydediliyor. Ve inşallah “ortak deklarasyon”da millete takdim edilecek.

Hayatın her alanında mutlaka vatandaşa dokunan düzenlemelerle yarının Türkiye’sini inşa edecek ortak deklarasyonda yer alacak, bunun son aşamasına gelindi, adım adım finale doğru yaklaşılıyor, ekonomiden adâlete milletin bütün sorunlarına cevap verebilecek genel esaslar konusunda mutabakata varıldı. 26 Ocak’ta liderler kendilerine sunulan bu çalışmanın altın imza koyacaklar ve 30 Ocak’ta ATO Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde tanıtımla kamuoyu ile paylaşılacak. Tabi bunlar şu an itibariyle taslak çalışmalar. Nihayette kurumsal iletişim başkanlıkları veya liderler 26 Ocak’tan sonra, bu çalışmanın tanıtım yeriyle şeklini kamuoyuna duyuracaklar.

“ORTAK ADAY” BÜTÜN TOPLUMU KUCAKLAYACAK

Altılı masa”nın “cumhurbaşkanı ortak adayı” belirleme çalışmaları hangi safhada?

Öncelikle DEVA Partisi olarak bu masaya otururken ana hedefimiz “güçlendirilmiş parlamenter sistem” ortak çalışma metnini oluşturmaktı, bu gerçekleşti ve 28 Şubat’ta kamuoyunun takdirine sunuldu. Atmış olduğumuz imzanın sonuna kadar arkasındayız.

İkincisi, seçimin güvenliğiyle alakalı bir komisyon kurulması ve vatandaşın sandığa yansıyan iradesinin olduğu gibi Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin sonuçlarına yansımasını sağlayacak bir yapılanma kurmaktı. Bu konudaki ortak çalışma da gerçekleşti ve seçim günü resmi sonuçların açıklandığı ana kadar bu ortak çalışma da sürecek.

Tabii olarak bunun devamında da 84 maddelik “güçlendirilmiş parlamenter sistem Anayasa değişikliği önerisi” uzlaşma metni ortaya çıktı ki Türkiye için son derece kıymetli bir hizmet. “Altılı masa”nın ortaklaşa müzâkeresiyle toplumsal sözleşme metni olarak tanımlanan Anayasa mutâbakatına dair bir eser ortaya konulması son derece değerli…

“Ortak aday” seçilen Cumhurbaşkanı’nın seçildiği andan “güçlendirilmiş parlamenter sistem”e geçinceye kadar ülkeyi nasıl ve hangi yöntemle yöneteceğine dair hususların belirlendiği çalışmaya da “geçiş sürecinin yol haritası” diyoruz. 26 Ocak’tan sonraki aşamada liderler bunu kamuoyuyla paylaşacaklar. Henüz müzâkere safhasında olduğu ve bu konuyu sadece liderler çalıştığı için detayları konusunda bizim bir şey söylememiz mümkün olmaz.

Ama bütün bunların sonundaki üçüncü “ortak hedef”, “altılı masa”dan istişareyle, müzâkereyle ve mutabakatla bir “ortak aday” çıkartılması ve seksen beş milyonu kucaklaması hedefleniyor. Elbette ki “altılı işbirliği” partilerinin yanısıra AKP’den, MHP’den BBP’den seçmen kitlesinin tercihini alacağı gibi bu adayın “2021 yılının Eylül ayında bir ‘tutum belgesi’ açıklayıp ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’e hangi ölçülerde destek vereceğini net olarak ifade eden HDP’nin ve Emek ve Özgürlük Hareketi’nin seçmeninden de destek alması gerekiyor.

Neticede belirlenecek adayın da hiç şüphesiz ki seçmen kitlelerinin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerini gözardı etmemesi gerekir. Çok titiz bir çalışma sonrasında tüm Türkiye’yi kucaklayacak bir isim olmasının gerekliliğinin altını çiziyoruz. Ayrıştıran, ötekileştiren, toplumu kutuplara bölen “cumhur ittifakı” adayının karşısında “birleştiren, bütünleştiren, seksen beş milyonu kucaklayan bir aday profiliyle milletin önüne çıkılacaktır. Ve “altılı işbirliği”, ilk turda çok açık ara ile inşallah bu seçimlerin gâlibi olacaktır.

MEŞRU SİYASET ZEMİNİNDE MÜŞTEREKLERDE MUTÂBAKATLA

Bilindiği gibi “cumhur ittifakı”, hep “HDP masada” diye “altılı masa”yı defalarca suçladı, sonra HDP ile masaya oturdu. “Demokratik tutum belgesi”yle “demokratikleşme kriterleri”ni açıklayan, “Türkiye partisi” olduğunu, terörü lânetlediğini defalarca deklâre eden Meclis’in üçüncü partisiyle demokratikleşmede diyalogla “ortak aday”a desteğini sağlama; “kapatma davası”na ve “Hazine yardımını bloke” dayatmasına yorumunuz nedir?

DEVA Partisi olarak, öncelikle özgürlük, eşitlik ve adâlet temelinde parti programımızı hazırladık. Özgürlük, eşitlik ve adâleti seksen beş milyonun tamamına istedik. Biz bir grubu diğerinden farklı gören bir siyaset anlayışı içerisinde hiç olmadık. Süreç içerisinde elbette ki bu ülkede ciddi anlamda bir “Kürt sorunu”nun varlığını da kabul ediyoruz.

“Altını masa”da farklı nazarla bakan siyasi partiler de olabilir, bunları da anlayışla karşılıyoruz. Zaten “altılı masa”ya biz oturmuş olmakla altımız da “birbirimizin aynısı olduk” iddiasında değiliz. Biz “altılı masa”da müştereklerde mutâbakata varıyoruz. Hepimizin ayrı parti politikaları var. Dolayısıyla farklılıklarımızı bir zenginlik sayıp, ortak bir söylem birliğiyle mutâbakata dönüştürüyoruz…

Demokratik, meşru siyaset zemininde siyaset yapan her siyasi partiyle görüşürüz. Bunların içerisinde HDP de var. Ama hiçbir şekilde özellikle ne seçim konusunda, ne de başka konularda henüz bir işbirliği mutâbakatımız yok. Konuşmak, istişare etmek ayrı, ihtiyaçlarını değerlendirmek ayrı. Ancak “altılı masa”nın bileşenlerinin mutâbakatıyla verilecek kararla yol yürünecektir.

Ortak aday, sadece “altılı masa”nın oyuyla Cumhurbaşkanı olmayacak, seksen beş milyonun halkın, altmış iki milyon seçmenin tamamının iradesine talip olacak. Bunun içindir ki milletin iradesine talipseniz Ak Parti’nin de MHP’nin de BBP’nin de, HDP ve bileşenlerinin de kapısını çalacaksınız. Bunların dışında kalan “güçlendirilmiş parlamenter sistem”e destek veren her siyasi partinin seçmenlerinin iradesine talip olduğunuzu söyleyeceksiniz.

Kurumsal kimliklerle görüşülür ama asıl amaç arkasındaki seçmen kitlesinin desteğini almak. Ve şimdi do altı buçuk milyonluk seçmen kitlesinden tamamının oyuna talibiz Deva Partisi olarak. Ortak Cumhurbaşkanı adayı da milletin tamamının oyuna talip. Bunda en ufak bir şüphe olmasın; zaten olması gereken de bu.

Biz var olan sistemden, var olan Cumhurbaşkanından toplumu tamamen kucaklamadığı, ayrıştırdığı, ötekileştirdiği için şikâyetçiyiz. Dolayısıyla karşısındaki güçlü adayın milletin tamamını kucaklaması lazım.

DEVAM EDECEK