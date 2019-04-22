Paris arayış içinde

Dünyaya değişik dünyevÎ akımların programını sunan Paris şimdilerde içinde olduğu hastalığa nasıl bir çare buluruz arayışı içinde. Bu arayıştan oldukça sağlıklı bir tedavi çıkar mı dersiniz. Neden olmasın? Bakıp göreceğiz. Ama şu bir gerçek ki, Bediüzzaman Hazretleri’nin işaret ettiği gibi, artık insanlık esir olmak istemediği gibi, ecir de olmak istemiyor. Hür olmak istiyor.

SEBAHATTİN YAŞAR - PARİS-4

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Buradaki güzel tabiat ortamlarında güzel okuma programları yapılır.

Muhteşem tabiatta gezinti yaparken tabiî göl, yeşillikler, çok müdahale edilmemiş tabiat, ama hoş gezinti yolları var. Bu esnada bir Fransız vatandaş oturmuş, dinleniyor. Kendisinden başka da kimsecikler yok. Kendisiyle konuşmak istedik ve kabul etti. Ona birkaç soru sorduk. O da cevaplandırdı. Neden burada yalnız oturuyorsunuz dediğimizde, “Zaten insan yalnız oturmalı. Bu oldukça özel. İnsan içine yolculuk yapıyor. Düşünüyor, tat alıyor.” diyor. Eşi çocukları olduğunu, ama böyle yalnız oturmanın ihmal edilemeyecek kadar güzel olduğunu ifade etti. Doğrusu biz de bu güzel tabiat ortamlarında güzel okuma programlarının olabileceğini paylaştık. Bu ortamlarda yapılacak Nur dersleri, harika tefekkürlere vesile olacaktır diye temenni ettik.

Avrupa üretim öncelikli bir politika izliyor. Bunu sürekli ekilen tarlalardan anlamak mümkün. Bütün tarlalar ekilmiş ve çalışmalar devam ediyor. Her mevsimin ekilebilecek unsurları düzenlenmiş. Boş bırakılmış, ihmal edilmiş bir tarla göremiyorsunuz. Yani üretim, üretim, üretim.

Risale-i Nur medresesi birer sığınak gibi

Risale-i Nur Medresesi buralarda birer sığınak gibi duruyor. İnsanlar işten arta kalan vakitlerinde program da varsa zamanlarını medresede geçirmeyi güzel bir aktivite olarak görüyorlar. Biz de hafta boyunca akşamları özellikle gençlerle bir araya geldik, dersler yaptık, spor aktiviteleri yaptık. Özellikle birlikte yapılan kahvaltının lezzeti daha bir güzel olmuştu.

Her günümüze ait Risale-i Nur derslerimiz de vardı. Akşamları devam eden gençlerle bu derslerimizi mütalâa ettik ve imanımızı takviye etmeye çalıştık. Ortamda gördüğümüz şey şu ki, özellikle bir okuma programına katılmış olan gençlerin kendilerini muhafaza etmeleri ve hizmetlerle daha ilgili olmaları mümkün olmuş. Aksi halde Paris’in cazibedar hayatı pek çok değerleri alt üst eder hale gelmiş. Bunun için de mutlaka buradaki gençlerimizin Almanya veya Türkiye’de yapılan okuma programlarına katılmaları ya da buradaki yapılacak programlara daha aktif katılmalarının sağlanmasının önemli olduğuna işaret ettik.

Okuma programlarını gündeme almak, problemleri aşmak için bir çözümdür

Durum onu gösteriyor ki, çocuklarımızın imanlı bir hayata kavuşması, ciddî bir yatırımı gerektiriyor. Çocuklarımızın dinine, diyanetine, iman Kur’ân hizmetlerine ilgili olmasını istiyorsak, bu öyle durup dururken olmayacak. Bunun için mutlaka bir yatırım yapmak, bütçe ayırmak ve konu üzerinde ciddî ciddî düşünmek ve gerekli tedbirleri almak gerekiyor.

Ama şunu da söyleyelim ki, ecnebi diyarındaki iman kardeşlerimiz, dinlerini muhafaza ve çocuklarına bu hakikatleri aktarma noktasında daha duyarlılar. Bu da evlâtlarını muhafaza etmeyi netice vermiş.

Paris şehir gezisi heyecan veriyor

Ve Paris gezi günümüz. Hüseyin Kuşe kardeşimiz ve ailesiyle birlikte ben ve eşim Paris’i birlikte gezdik. Doğrusu bilen birisi ile gezmek elbette çok daha kıymetli. Önce vakitten kazanıyorsunuz, sonra nereleri nasıl gezeceğinizi biliyorsunuz, bir diğer özel durum da nereye park edeceğinizi, nereden nasıl geçeceğinizi daha kolay öğreniyorsunuz. Paris’in girişinde hemen ışıklarda bekleyen dilenciler artık her yerde görülen cinsten. Hatta Suriye levhaları kullanarak dilenmenin daha çok getirisi olduğunu bildikleri için ellerine böyle bir levha alan, ama Suriyeli olmayan çok dilenci var deniliyor.

Dünyanın meşhur mağazaları şimdilerde Paris’te tedirginler

Paris girişleri ciddî boyutta bir kirlilik içerisinde. Gerçi bu durum Paris’e hangi cenahtan girdiğinizle de alâkalı diyorlar. Burada etkili faktörün Sarı Yeleklikler olduğu ifade ediliyor. Yani son zamanlarda bütün dünyanın bildiği gibi Sarı Yelekliler Fransa’yı, daha özelde ise Paris’i ciddî etkilemiş durumda. Özellikle meşhur Şanzelize Caddesi’ndeki dünya çapında markaların bulunduğu mağazaların büyük çoğunluğunun camları kırılmış. Protestolar, Fransa’yı ciddî anlamda yormuş gibi duruyor. Şimdilerde Şanzelize Caddesi, polis kontrolünde. Alış verişler ciddî oranda azalmış, tedirginlik had safhada. Anlayacağınız buralarda hayatın tadı kaçmış. Paris o eski Paris değil artık. Dış görüntüsü ile ışıltılı dünya yerini çöplerin, yıkıntıların, tedirginlik halinin hâkim olduğu bir ruh haline terk etmiş. Bu apaçık görülüyor. Dünyaya değişik dünyevî akımların programını sunan Paris şimdilerde içinde olduğu hastalığa nasıl bir çare buluruz arayışı içinde. Bu arayıştan oldukça sağlıklı bir tedavi çıkar mı dersiniz. Neden olmasın? Bakıp göreceğiz. Ama şu bir gerçek ki, Bediüzzaman Hazretleri’nin işaret ettiği gibi, artık insanlık esir olmak istemediği gibi, ecir de olmak istemiyor. Hür olmak istiyor. İnsan gibi bir maişetle yaşamak istiyor. Hangi hükümet programları bu neticeyi sağlarsa elbet rahat edecek de o olacaktır.

Yine ilginç olan bir şey de, ama artık bu görüntüler Paris için normal deniliyor. Büyük iş mekânlarının önlerinde akşamlara doğru örtüsünü çıkarmış yatacak yer arayan sahipsizler var. Bu görüntülerle sıkça karşılaşılıyor. Hatta metro havalandırma mekânlarında sıcak esintilerin bulunduğu yerlerde pek çok çadırların kurulduğunu görmek mümkün.

Paris ile ilgili bir ilginç bilgi de, şehir içindeki trafiği rahatlatmaya dönük haddinden fazla elektrikli bisikletler, sukutur kiralama yaygın hale getirilmiş. Üzerinde takip cihazı bulunan bu küçük binekler doğrusu ciddî şekilde şehir içinde kullanılıyor. Nerede vatandaşın işi bitti ise oraya uygun bir yere terk ediyor.

Sacre Coure Bazilikası çevresi, gece ve gündüz oldukça hareketli

Fransa-Paris için gezilebilecek en dikkat çeken yerlerden birisi hiç şüphesiz Beyaz Kilise olarak ifade edilen Sacre Coeur Bazilikasıdır. Burası gece de gündüz de ciddî bir turist akınına uğruyor. Özellikle geceleri ışıklandırmanın da etkisiyle buradaki eserler daha bir dikkat çekici hale geliyor.

Bazilika etrafında sokak sanatçıları, göstericiler ve hemen yakındaki ressamlar tepesi oldukça cazip mekânlar olarak dikkat çekiyor.

Ressamlar tepesi, aslına benzetmeye çalıştığı ile değer kazanıyor

Ressamlar tepesinde tezgâhını kurmuş müşteri bekleyen ressamlar, doğrusu sanatın hayatın içinde nasıl bir yerde bulunduğuna da dikkat çekiyor. Yani boyalar, bir kâğıt ve birkaç alet ile kısa zaman içinde ortaya bir sanat eseri çıkıveriyor. Ama ilginç olan da bu sanat eseri varolanı taklit edebilme üzerine gelişmiş. Yani kim aslına daha benzetirse ona daha üstün sanatçı deniyor. Ama o asıl sanat harikası insana ve onun Sanatkârına dönüp bakmak ve üzerinde düşünmek özel bir iman yüklemesini gerektiriyor.

Bir de bizdeki ağaçlara çaput bağlama gibi hurafeler Paris’te de çok yaygın. İnsanlar bu bazilika ve Sen nehri üzerindeki köprülere aşklarının ilânı ve devamlılığı için satın aldıkları anahtarları buraya kilitliyorlar. Yani iki anahtar birbirine kilitleniyor ve onlar da oradaki kutsal kabul edilen mekânın demir parmaklıklarına kilitleniyor. Aslında insanlar demek istiyorlar ki, aşklarımız birkaç günlük olmasın, sevgilerimiz ayaklar altında çiğnenmesin uzun süre devam etsin ve biz hep mutlu olalım diyorlar. Ama tabi bunun yolu bu mu, o da ayrı bir konu.

Ayrıca Paris’in pek çok yerlerine çizilen karikatürlerle de, Fransa’ya yardım edin lütfen!

Fransa batıyor gibi anlamlar taşıyan çizimlerle dikkat çekiyorlar.

-Devam Edecek-