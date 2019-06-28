Üstad İslam dünyasının en karamsar yıllarında, 1911 yılında Şam’da Emevi Camisinde müthiş bir hutbe veriyor. Hutbe’nin konusu ümit. Üstadın bu hutbede verdiği ders bir tür toplumsal ahlak dersi. Belki şeair-i İslamiye dersi desek yanılmış olmayız.

Dr. Ömer Ergün “ADALET ve LİYAKAT” Semineri - 8

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Moderatör: Bediüzzaman’ın Şam’daki hutbesi bu konularda yardımcı olabilir mi?

Ömer Ergün: Evet, Üstad İslam dünyasının en karamsar yıllarında, 1911 yılında Şam’da Emevi Camisinde müthiş bir hutbe veriyor. Hutbe’nin konusu ümit. Zaten hutbeye “Allah’tan ümidinizi kesmeyiniz” ayetiyle başlıyor. Ardından da “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” hadisiyle devam ediyor. Üstadın bu hutbede verdiği ders bir tür toplumsal ahlak dersi. Belki şeair-i İslamiye dersi desek yanılmış olmayız.

Şimdi İslam toplumuna baktığımızda bir ahlak problemi var. Münafıklaştırıcı resmî ideolojiler ve Batılılaşma ahlakımızı bozdu. Milliyetçilik de ilave edilince iş tamamlandı maalesef.

Üstad 1923’te Ankara’da Mecliste bir beyanname yayınlıyor. O da ahlakla alakalı. Şeair-i İslamiyeyi yani İslamiyet’in topluma bakan cihetlerini ve Sünnet-i Seniyye’yi anlatıp teşvik ediyor.

Yine Üstadın gerçek üniversite modeli Medresetüzzehraya koyduğu dört hedef şöyle: “Müminler ancak kardeştir” hakikatinin gelişmesi. Fen ilimleriyle din ilimlerini bağdaştırmak. Avrupa Medeniyeti ile İslam hakikatini buluşturmak. Ehl-i mektep ile ehl-i medreseyi birbirine yardımcı kılmak. Yani, bilhassa eğitimle bunları yapabilirsek gelişeceğiz ve hızlanacağız.

MEDYANIN HALİ

Moderatör: Basının bu konudaki görevi ve rolü nedir?

Ömer Ergün: Medyanın halini hepimiz görüyor ve üzülüyoruz. Elli yıllık mazisiyle Yeni Asya’nın burada bence belirleyici bir özelliği var. Şu: Mehdi beklememek. Mehdi Cemaatinin görevini ifa etmek. Bediüzzaman Hazretleri “Hz. İsa ahirzamanda gökten inecek, benim dinime tabi olacak” mealindeki Hadis-i Şerifi yorumlarken İslam âlemiyle Hıristiyan âleminin buluşacağını ve Hıristiyanlığın safileşeceğini, İslamiyet’e dehalet edeceğini ve birleşeceklerini ve ortaya çıkacak müsbet kuvvet yardımıyla dünyaya sulh-u umuminin geleceğini ifade ediyor.

İşte Yeni Asya bilhassa AB ile ilgili olumlu yaklaşımlarında kurumsal olarak bu müjdeyi takip ve ifade ediyor. Maalesef tek başına. Demokratlara ve AB taraftarlarına bir yön ve ışık vermeye çalışıyor.

Yeni Asya’ya göre Avrupa Birliği bu hakikati gerçekleştirmek için bir sebeptir. Bir araçtır. Bir medeniyet projesi olarak görülüyor. Demek ki Hıristiyanlık âleminin safileşmesi için de çalışmak lazım. Safileşmenin ön belirtileri de var zaten. Avrupa’ya gidip gelenler de görüyor. Hıristiyanlar da Müslümanları koruyor. Mesela, bu son Yeni Zelanda meselesinde Hıristiyan gelip Müslüman’ın camisinde nöbet tuttu Müslüman’a bir şey olmasın diye. İşte bütün bunlar, bu hakikatin gerçekleşme umudunun veya gerçekleşme ihtimalinin yüksekliğini gösteriyor. Dünya barışı da zaten buna bağlı.

İKİ AVRUPA

Moderatör: Bediüzzaman Avrupa’yı yani Batıyı ikiye ayırıyor bu yönden. Bu ayrımda önemli demek ki?

Ömer Ergün: Evet, Bediüzzaman bu konuda da tasnifçi. Toptancı değil. Coğrafi olarak aynı kıtada ya da bölgede yaşayan yani iç içe geçmiş iki ayrı Avrupa fikrinden söz ediyor. Üstadın Avrupa ikidir diyerek ayırdığı iki gruptan Birinci Avrupa anlamında insan haklarına değer veren kim varsa, kim adalet diyorsa, kim eşitlik, barış diyorsa işte bunlar demek ki Birinci Avrupa’yı temsil ediyor ve işbirliğine hazırdır. Biz de hazır olmalıyız.

Kim de silah diyorsa sömürge diyorsa medeniyetler savaşı diyorsa bu da İkinci Avrupa’dır. Söylemlerine ve eylemlerine bakıp bu iki Avrupa’yı biz teşhis ve tespit edeceğiz. Birtakım sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, her ne ise onlarla irtibat kurabilecekler kimse, onlarla dirsek temasına geçeceğiz. Belki Avrupa’daki, Amerika’daki kardeşlerimiz vasıtasıyla bu büyük projeyi ilerletmenin yollarını aramalıyız. Sivil toplum kuruluşlarıyla, insan hakları diyen vicdan kuruluşlarıyla hatta temiz çevre diyenlerle ve sairleriyle doğru zeminde ve İslam’ın izzetine halel vermeden buluşmanın yollarını aramalıyız.

Çünkü Kur’ân Medeniyeti, ikinci yükselişinde inşallah Avrupa’da ve Avrupa’nın ve bütün insanlık kültürünün ortak değerlerinden kaynaklanan o müsbet Avrupa Medeniyetinin üzerine kurulacak.

SİYASAL İSLAMCILIĞIN ZARARI

Moderatör: Avrupa hem ahlaken, hem hukuken İslam’ın teorisine bizden daha yakın görünüyor. Bu konuda İslamîlik endeksi gibi bazı araştırma raporları da yayınlanıyor. Ne dersiniz?

Ömer Ergün: Evet, demek hızla düzelmemiz lazım. Biz önce kendi işimize bakacağız. İttihad-ı İslam’ı sağlayamadan “aynı safta duralım, cemaat olalım” dendiği zaman “aman dursun, başımıza iş açma, şimdi cemaat zamanı değil” denilen, korkularla yaşanılan bir ortamdan çıkmadan ne Avrupa Birliği ile ve ne de Batıyla doğru bir temsil esası üzerine ilişki kurmamız mümkün değil.

“Bir musibet bin nasihatten yeğdir” denilir. Siyasal İslamcılığın zararlı olduğunu Türkiye’de Müslümanlara biz ne kadar anlattık? Siyasal İslamcılığın İslam’a zarar verecek bir eylem olduğunu güzel bir dil ile anlatabildik mi?

Yeni Asya en azından elli senedir bunları anlatmaya çalıştı. Buna rağmen insanlar bunu anlamadı. Allah belki bu son on yılda yaşanan musibetle, siyasal İslamcılığın yani devleti ele geçirip dine hizmet etmeye çalışmanın dine faydadan çok zarar verdiğini bize gösteriyor.

Dindarların uyanması ve ihlas ve kardeşlik prensiplerinden taviz vermeden ve devletten olabildiğince uzak kalarak, sivil alanda kalarak, dünyaya açılarak din hizmeti yapması lazım.

SON