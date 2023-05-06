Sistem demokratikleşmeyle yenilenmeli

Demokrat Parti GİK üyesi Haydar Altıntaş Yeni Asya’ya konuştu. İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Haydar Altıntaş: İktidar mensuplarının da “atı alan Üsküdar’ı geçti” mantığıyla yaklaştığı bu siyasal model, problemleri çözmek yerine daha önemli problemleri ortaya çıkardı. Bugün Türkiye öyle hale geldi ki devletin ve milletin varlığı, sanki bir siyasi partinin varlığıyla özdeşleşmiş gibi görülüyor.

BAŞKENT SOHBETLERİ - CEVHER İLHAN - MEHMET KARA - MUHAMMET ÖRTLEK

SUNUŞ:

14 Mayıs seçimlerinde “millet ittifakı” içinden Demokrat Parti kontenjanından İzmir 1. Bölgeden CHP listesinde milletvekili adayı olan Haydar Altıntaş, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu.

1973 yılında Adalet Partisi’nde siyasete başlayan, 1983’ta kurucu üyeliğini yaptığı Doğru Yol Partisi’nde ilçe ve il başkanı olarak aktif çalışmalarda bulunan ve belediye meclis üyeliği yapan Altıntaş, ayrıca milletvekili adayı oldu. 2007’de ve 2009 yılından itibaren halen Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi olarak çalışmakta.

Aynı zamanda İstanbul Demokrat İşadamları Derneği (DİAD) Başkanı olan Haydar Altıntaş, yoğun seçim kampanyasında DP’nin de yer aldığı “millet ittifakı”nın “tek kişilik ucûbe sistem”e karşı “güçlendirilmiş parlamenter sistem” işbirliğiyle demokratikleşmeyi, “günü kurtarmayla geleceği mahveden ekonomik politikalar”ın çöküşü ile iflas eden tarımla ilgili çözüm önerilerini anlattı.

TÜRKİYE BU SİSTEMLE GİDEMEZ

Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde Millet İttifakı’nın ortak politikalar metninde ortaya koyduğu temel esaslar ışığında öngörünüz nedir? Millet İttifakı’nın demokratikleşme perspektifini özetler misiniz?

Millet İttifakı’nın ana fikriyle kendimin bağlaşık olduğum şu fikirden başlayayım. Kanaatime göre Türkiye bugün içine girdiği ekonomik ve siyasal modelle uzun süre hayatını sürdüremez.

Siyasal tarafından ele aldığımızda dünyanın birçok memleketinde başkanlık ve yarı başkanlıkla yönetilen demokratik ülkeler var. Ancak bizim ülkede çok alelacele hazırlanılan ve iktidar mensuplarının da “atı alan Üsküdar’ı geçti” mantığıyla yaklaştığı bu siyasal model, ortaya koyduğu bir dönemlik yönetim tarzı içerisinde Türkiye’yi yönetemeyeceğini, problemleri çözmek yerine daha önemli problemleri çıkardığı ortaya koyacağı açık bir şekilde gözükmüştür.

Zira devleti kuran millettir. Millet devletini kurduktan sonra ihtiyacına yönelik olarak demokratik sistem içerisinde siyasi partileri de kurar ve siyasi partilere meşruiyeti sandıkta vermek kaydıyla “adıma ülkeyi yönet” diye yetkiyi verir. Bugün Türkiye’de öyle hale geldi ki devletin ve milletin varlığı, sanki bir siyasi partinin varlığıyla özdeşleşmiş gibi çarpıtılıyor.

“TEK KİŞİLİK SİSTEM” EKSİK VE AKSAK

“Sistem”in “tam bir parti devleti” halini aldığına dikkat çekiyorsunuz...

Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti siyasi partilerden büyüktür. Böyle aksi bir algı ve düşünce yanlıştır. Milletin sandıkta verdiği yetkiyi her parti meşru şekilde kanun nizam çerçevesinde ülkeyi yönetmeye hak kazanır. Bu hak size verildiği zaman “meşru”, bir başkasına verildiği zaman “gayrimeşru” olarak asla görülemez. Bu sakat bir düşüncedir. Bugün ortaya çıkan bütün aksaklıkların telâfisi, Türkiye’nin yeniden demokratik normlara oturabilmesi için güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyacı var.

Demokraside, idâreye talip olan insanlar meşruiyeti sandıktan alıp hesabını hukuk önünde ve sandıkta vermekle mükelleftir. Demokraside buna “şeffaflık” diyoruz. Demokrasiyle yönetenlerin, hukuktan, kanunlarla anayasal nizam çerçevesinde denetiminden kaçınmaları, reddetmeleri demokrasiyle bağdaşmaz.

Bütün bunları alt alta koyduğunuzda 2018’de başlayıp 2023’e gelinen noktada ortaya çıkan sonuç, “başkanlık sistemi”nin Türkiye’yi idâre etmeye ve problemleri ortadan kaldırmaya yeterli olmadığını, aksadığını ayan beyan göstermiştir. Hatta sayınCumhurbaşkanı da “ihtiyaca göre bu model revizedilebilir” ifadesini kullanmıştır. Öncelikle Türkiye’de bu model kuruluş itibarıyla olan eksik ve aksak gerçek manada hukukun işleyişini de engellemiştir.

Bu sistemin yeniden demokratik ve hukuksal normlar üstünde yenilenme ihtiyacı açık seçik ortadadır. Demokrasilerde sürekli kazanmak diye bir usul yoktur. Bir seçim, iki seçim kazanırsınız ama halk size meşruiyet vermediği takdirde bir kenara çekilir, muhalefette kalır, tekrar halk izin verirse iktidara gelirsiniz. Oysa AKP’nin tâkip ettiği modelde kesintisiz, süresiz ve sınırsız iktidarda kalmakta direniyor, Karşısındaki bütün muhalefeti akla hayale gelmeyecek ve siyasetin diline yakışmayacak ağır ithamlarla suçlamaya devam ediyor.

Zira siyaset, toplumun problemlerini çözmek için vardır. Ancak bu sistemde siyasetin kendisi çözülmesi gereken bir problem haline gelmiş. Bütün demokrasilerde muhalefet şarttır, muhalefeti yok etmek, bizatihi iktidarı yok etmekle eş anlamlıdır.

EKONOMİDE GÜNÜ KURTARIRKEN GELECEĞİ MAHVETTİLER

Ekonominin genel gidişatı hakkında tespitleriniz nelerdir? “Tek kişilik otoriter sistem”in ekonominin çöküşte payı nedir?

Siyasi iktidar, muhalefeti kendi tayin ettiği normlar içerisine sokmak ve oraya zorlamakla keyfi davranıyor. Oysa siyasette böyle bir keyfiyet de asla kat’a olmaz.

Kısaca bugün ortaya çıkan rakamlarla cevap vermeye çalışayım. Elbette ki bu 2018-2023 dönemi arasında bütün dünyayı etkileyen korona salgınının da birtakım olumsuz sonuçları olmuştur. Ancak sadece korona sorunundan ibaret değildir, çünkü ondan önce başlamıştı.

Esasen Türkiye’de iktidarı elinde bulunduran siyasi partinin yöneticileri 2008 krizini anlayamamıştır. Bütün dünyayı kasıp kavuran 2008 krizinin “teğet geçti” - “teğet geçecek” iddialarıyla savuşturulması bugünkü problemlerin ağırlaşmasına zemin oluşturmuştur. 2006 yılında paradan altı sıfır atıldığında, zamanın sayın Başbakanın en büyük iddiası “bir milyon liraya insanlar tuvalete gidiyordu, biz bunu bir liraya indirdik” olmuştu. O günkü bir liranın dolar olarak karşılığı 0,70 sent seviyelerindeydi.

Hükümet o gün “düşük kur yüksek faiz politikası” uygulayarak, dünyadaki kontrolsüz sıcak parayı süratle Türkiye’nin içerisine çekip, bu gelen paranın akıllı yatırımlara yatırılmaktansa, günübirlik hadiseler üzerinden en kısa sürede en büyük kârı, en büyük nemâyı elde edebileceği bir modele kapı açmıştı. Ve o günün bazı iktisatçıları da “cari açık finanse edilebildiği müddetçe problem değildir” diye ortaya bir takım modeller koyuyorlardı. Sıcak paranın câzibesiyle hükümet, sanki ortada her şey düzgün gidiyor havasıyla yapısal tedbirler almayı aklına getirmedi. Sıcak paranın bir gün süratle ülkeyi terk ederek bizi yeniden gerçeklerle karşı karşıya bırakacağını akıl etmedi. Yani bir nevi günü kurtardı, günü kurtarırken geleceği de mahvetti, kararttı.

Şimdi bugün geldiğimiz noktada 2023 yılı bütçesinde hükümetin, -elbette ki son deprem felaketini de görmemezlikten gelmemek şartıyla söylüyorum- Türkiye’nin 2023 yılı bütçesinin ilk üç ayda bütçe açığı 250 milyar TL’dir. Bu açığın hiç katlanmadan aynı oranda devam ettiğini varsaysak, sene sonunda gelecek rakam 250 milyarı dörde çarptığınız zaman çok büyük bir fâciadır. Kapatılması mümkün olmayan bir açıkla karşı karşıyasınız.

Ayrıca kur korumalı mevduatla birlikte Türkiye’nin üzerinden yapılan faiz yükü, iç ve dış borçlarının faizleriyle beraber, bütçede öngörülen miktarı 2023 yılı için 565 milyar lira gibi gözükmekle beraber eldeki veriler bu faiz yükünün çok daha yüksek rakamlara çıkacağı hesaplanmaktadır…

EKONOMİNİN ÇÖKÜŞÜNÜN TEMELİNDE KÖTÜ EKONOMİK YÖNETİM YATMAKTA

Yani “nas var” falan bunlar hepsi hikâye… Peki, bu kapsamda bugünkü ekonomik çöküşten kurtulmanın çaresi nedir?

Büyük bir övünç kaynağı olan dış ticarette Türkiye’deki ihracat ve ithalat oranları içerisindeki bir hakikati gözden kaçırırsak, ekonomiye doğru gözlükle bakamayız. Biz bugün ihraç ettiğimiz her 100 dolarlık mal için minimum 70 dolarlık mal ithal eder haldeyiz. Bu şartlarda ihracatımızı arttırdıkça ithalatımızı da arttırmak suretiyle çok büyük dış açıklarla karşı karşıya kalmaktayız.

Bugünkü rakamlar aynen tekrarlandığı takdirde 2023 yılında dış ticaret açığımız kaçınılmaz bir şekilde 110 milyar doların üzerinde olacaktır. Yıl sonunda buna ümit ederim, iyi bir turizm sezonu yaşansa, birtakım gelirler eklenmiş olsa bile cari açık rakamları 50 milyar doların üzerinde olacaktır.

İkinci felâket, 2023 yılında öngörülen ödenmesi veya çevrilmesi gereken kısa vadeli borcumuzun miktarının 196 dolar olmasıdır. Peki, 196 milyar doları neyle ödeyeceksiniz? Ya Merkez Bankası’nda rezervimiz varsa ödeyeceksiniz. Bugün Merkez Bankası’nın bütün kayıtlarına bakıldığında swaplar da işin içerisinde olmak kaydıyla hükümet kabul etse de etmese de Merkez Bankası rezervleri eksidedir.

Bugünkü şartlarda çok yüksek maliyetlerle borçlanan ülkemiz bu borcuçevirmek için yeni borç rakamlarına ihtiyaç duyacaktır. Bunun “heterodoks sistem uyguluyoruz”, “ortodoks sistem uyguluyoruz” gibi birtakım lâflarla süsleyerek kamufleetme şansınız yoktur.

Açıkça söylüyorum ki “faiz sebep enflasyon sonuçtur” lafı doğru bir iktisadi argüman değildir. Bana göre bugünkü ekonomik çöküşün temelinde kötü ekonomik yönetim yatmaktadır. Şimdi bu rakamlar ortadayken 2023 yılının altıncı ayına geldiğinizde karşı karşıya kaldığınız nakit para ihtiyacımı sürekli para basmak suretiyle karşılayamazsınız. Sürekli basacağınız para ciddi olarak enflasyonu arttırarak ülke içerisinde hayatı daha yaşanılmaz hale getirecektir.

ÜLKEYİ ENFLASYON SARMALINA SÜRÜKLEDİLER…

Sokaklarda geziyoruz, bilboardlardaki seçim reklamlarında hükûmetin bir ilânı var. “Evlere doğalgaz, mutfakta sıcak su bir yıl bedava olacak” diye. Bir evde tüketilen mutfak ve doğalgaz miktarı nasıl tespit edilerek gaz tüketiminin içerisinden bedava hale getirilecek? Velev ki çaresini buldular, getirdiler; ama bir yıl geriye dönerek bakıldığında, Türkiye’de enerji fiyatları bütün sübvansiyonlara rağmen hane halkında yüzde 160’ın üzerinde artmıştır. Sanayide enerji fiyatları, enerji girdileri yüzde 500 mertebesinde atmıştır. Bunu neyle kamufle edip neyle saklayabileceksiniz. Elektrik fiyatlarındaki artışı neyle durdurabileceksiniz.

Bütün bunlara bakarak pragmatik bir düşünce geliştirecek olursak, bizim 2023 yılında her şey normal olsa, kuraklık olmazsa, mahsul bol çıksa bile bu enerji ithalatı ve diğer sanayi ve hizmetler sektörünün ihtiyaç duyduğu ithalatı karşılamak, dış borçları ödemek için çok ciddi manada bir döviz açığıyla kaçınılmazdır.

Bütün bunlar ya döviz fiyatlarında bir kontrolsüzlüğe de sebebiyet vererek fiyatları süratle öngörülenin üstünde arttırır. Veyahutta fiyat artışının önüne geçilemez noktaya gelir. Hal böyle olduğu zaman Türkiye bir enflasyon sarmalına girerek ücretlileri, çiftçileri, emeklileri sıkboğaz eder.

Buna karşılık da her fiyatların ciddi mânâda arttığının da cebinizden çıkardığınız piyango bileti gibi “müjdeler”le bu fiyat artışının durdurarak insanların cebindeki parayla pazara çıkıp çoluğunun çocuğunun ihtiyacı veya geçinmek için ihtiyaç duyduğu maddeleri satın alması fevkalade zorlaşır. Bugünkünden çok daha ağır şartlarla karşı karşıya kalınır.

MİLLETİN HAKKIVE HUKUKU İÇİN SAĞLAM BİR EKONOMİK YAPI

Onun için Türkiye’de çok ciddi manada her şeyi iyi analiz ederek, problemlerin ve hastalıkların nerede olduğunu görüp, çareyi milletin kabul edebileceği bir sistem içerisinde gelir dağılımı ve vergi yükünde adaleti sağlayarak hep birlikte omuzlanması şarttır. ayrıca gerek ihracat yapmak gerekse borç para bularak karşı karşıya kalacağımız düzen içerisinde, pragmatik - realist ülke menfaatlerini ön planda tutan bir dış politika izlemek zorundayız.

Bütün bu problemleri sıkıştıkça dış güçlerin üstüne havale etmek suretiyle bu işin içinden çıkamayız. Önce kendimize çeki düzen verip, -gerçekten dış güçleri red de etmiyorum- ama devlet ve millet olmanın icabı ülkemizin ve insanımızın hak ve hukukunu korumak için içeride güçlü bir ekonomik yapı ve sağlam bir sistem kurmak zorundayız.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız merhum Sayın Süleyman Demirel’in, bugün için ciddi manada ortaya çıkan fevkalâde doğru bir sözü vardır; “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün arkasına koyacağımız yegâne teminat karnı tok sırtı pek vatandaştır.” Tok olmayan, sırtı pek olmayan, barınamayan insanlara ne söylemek gerekir?

DEVAM EDECEK