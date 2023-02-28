Üstün: İktidar, ne Dinin ne de Bilimin tavsiyelerine uymuş

“Muhafazakâr olduğunu iddia eden iktidar, aslında ne bilimin tavsiyelerine uymuş ne de inandığı Dinin tavsiyelerine uymuş. Bu yüzden başımıza böylesi büyük bir felâket geldi.”

BAŞKENT SOHBETLERİ-2- CEVHER İLHAN - MEHMET KARA - MUHAMMET ÖRTLEK

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Yeni Asya’ya konuştu:

—Dünden devam—

1999’daki Marmara depremini yaşamış bir milletvekili olarak sizce deprem bölgesinde bundan sonra neler yapılmalı? Hangi tedbirler alınmalı?

Evvela yanlış yer seçimlerinde yanlış yapılar yapılmış. Bunları daha önce aklıselimle kararlaştırılmadığı için bu depremin kendisi değil, sonuçları yıktı. İşte eski Maraş sağlam zeminde, yeni Maraş’a aşağıda... İşte eski Maraş sağlam zeminde, yeni Maraş’a aşağıda zemin sıvılaşmasının olduğu yere genişletildiği için yıkılmış.

Bu depremin iki bilinen denklemi var. Evvela sağlam zeminde şehir kurulacak. Bu temel kuraldır. Şu andaki depremin yıkıcılığının bu kadar bu kadar artacağını tahmin ediyordum. Tahminlerim doğru çıktı. İlk depremin merkez üssü Pazarcık’a gittim ve deprem bölgesini yani incelemeye oradan başladım. Pazarcık, Narlı, Kahramanmaraş merkez, Türkoğlu, Nurdağı, Islahiye, Hassa, Kırıkhan ile aşağıda Antakya, Samandağı ve diğerler il ve ilçeler milyonlarca yılda oluşmuş fayın, yumuşak zeminin üzerinde yapılmış il veya ilçeler. Yani yer seçimi son derece kötü.

Şimdi burada şehir kurulacaksa mutlaka zemin incelenmeli ve zemine uygun bina yapılmalı. Zemin bozuksa, sıvılaşma varsa yükseklik iki-üç katla sınırlanmalı. İlle de yüksek bina diye bir şey yok. Kamu binalarının, hastanelerin inşaatından önce zemin iyileştirilmesi, deprem izolatörü konulmalı. Sakarya’da hastanelerde ve diğer yerlerde deprem izolatörü koyduk. Bu tedbirleri almadan yumuşak zeminde yapı yapılmamalı.

İkincisi, hiç olmazsa orta ölçekte sağlam bina yapılmalı. Aslında “TOKİ standardı”, iyinin altında bir standarttır; yani tam değil ama hiç olmazsa orta ölçekte bir yapım tekniği uygulandığından binalar yıkılmadı. Yani depremde orta standartta sağlam yapılar bile yıkılmadı. Ne var ki deprem bölgesinde o kadar kötü bir malzeme gördük ki…

Öncelikle vatandaşların geçici barınma sorununa çözüm üretilmeli, sonrasında kalıcı çözümlere başlanmalı. Siyasi saiklerle acele edilmemeli. “Hemen Mart’ta temel atacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım” diye siyasi telaşı görüyorum. Zaten başımıza bu depremin büyük bir belâ olarak gelmesi de bundan kaynaklanıyor.

ÂDETA CİNÂYET İŞLENMİŞ…

Bakın inşaatları kaldırıyorlar, kepçenin normalde blok - kolon kaldırması lazımken âdeta kum ocağına dalmış gibi kum çıkartıyor. Yani bina darmadağın olmuş, bloklar tuz buz olmuş. Demek ki kötü malzeme kullanılmış. Keza demir standartlarının, nervürlü demir ve demir bağlantılarının, kolon - kiriş bağlantıları özel olarak sıklaştırılarak yapılması gerekirdi, tamamen çok zayıf, ince demirler kullanılmış.

Bir de bina yapım tekniği açısından binaların katları arasında orantı olması lazım. Ama özellikle Maraş’ta o yeni yapılan caddelerin ilk giriş katları, zemin katları 5 veya 7 metre gibi diğer katlardan ayrı işleyen dükkan katları yapılmış. Bunlar deprem bölgelerinde yanlış yapı yöntemleridir. Deprem anında aynı mekâniğe sahip olmadığından oradan kesiyor, bina yıkılmaya başlıyor.

Bazı yerlerde âdeta cinâyet işlenmiş, özellikle bankalar, galerilerde kolonlar kesilmiş. Bu bir cinâyettir. Şimdi yönetim yanlışları, imar yanlışları, yapım yanlışları bir araya getirilerek büyük yıkıma ortam oluşturulmuş…

Artık bunlardan ders almalı. Zemin kötü. Ne kadar iyi ve sağlam bina yapılsa da zemininden dolayı yıkılıyor. Sakarya’da zayıf zemini olan yerleri üç katla sınırladık. Her katın standardı var ve onun dışına çıkamadık ve şehri yeni yerleşim bölgesi diye belirttiğimiz bir bölgeye taşımaya başladık. Sağlam zeminde de dört-beş katla sınırladık. Hastanelerimizi, valiliğimizi, okullarımızı oraya yaparak vatandaşı özendirerek şehri peyderpey oraya doğru kaydırıyoruz. En azından şehrin merkezindeki stresi azalttık.

Ayrıca ayrık nizam sistemine geçtik. Çünkü depremde binalar birbirlerini vurarak yıkılıyor. Bitişik nizam binalar birbirlerine, sağa-sola çarpıyor, yıkılmayacak bina da yıkılıyor. Deprem bölgesinde de buna göre adım adım sağlam zeminli yer seçilmeli ve hiç olmazsa orta ölçekli sağlam binalar yapılmalı.

NE BİLİM NE DE DİN...

Bakın bu deprem bölgesindeki şehirlerin hepsi, Amik Ovası yani Islahiye, Nurdağı hepsi müthiş verimli tarım toprakları üzerinde yapılmış. Tarım alanlarına beş-altı katlı binalar yapılması hakikaten büyük sorumsuzluk. Bunu vatandaşlar, müteahhit talep etmiş ama Belediye, Valilikler, Özel İdareler, hükümetler bunlara izin vermişler. Hele bir de “Ey Maraşlılar sizin 144 bin sorununuzu çözdüm”, “Ey Hataylılar, 205 bin sorununuzu çözüm” diye çoğu çürük binalara “sağlam” raporu verilen “imar affı” getirilmiş. Yani hükûmet olarak sözkonusu binalar güçlendirmeden üstelik vatandaştan para alınarak tabutları kendilerine satın aldırılmış. Bu büyük bir sorumsuzluktu. Mühür kimdeyse sorumluluk ondadır.

Vaziyet şu ki eskiler, tarım alanlarını muhafaza etmek için depremin iki bilinenine uymuşlar. Sonra tam bir görgüsüzlük yapılmış. Âyette var “dağlar yeryüzünün kazıklarıdır” diye bir mesaj veriliyor. Özetle ne ülkenin aklı ve ne parası doğru dürüst kullanılmamış…

Yapılacak olan, iktidarın bütün kesimleri bir araya getirerek şehirlerin nerede nasıl kurulacağının tartışmasıdır. Demokrasi budur. “Ben yaptım oldu, işime kimseyi karıştırmam”la olmaz. Bakın yine dedikodular ortaya çıkar, “yeni rantlar mı paylaşılıyor? Müteahhitlere yeni araziler mi veriliyor?” konuşulmaya başlanır.

Bütün bunların önüne geçmek ve gerçekten doğru karar vermek adına istişare yollarının açılması lazım. Maalesef siyasi iktidar ne kendi içinde ne de dışarıya dönük istişare yollarını açmıyor. Hâlâ belirli bir ticari mekânizmayı yürütüyor.

Neticede, muhafazakâr olduğunu iddia eden iktidar, aslında ne bilimin tavsiyelerine uymuş ne de inandığı dinin tavsiyelerine uymuş. Bu yüzden başımıza böylesi büyük bir felâket geldi…

YSK SEÇİMİ ERTELEYEMEZ

Sayın Arınç’ın ortaya attığı depremden dolayı Anayasa değişikliğiyle “seçimlerin bir yıl veya altı ay erteleme” alternatifleri bir nabız yoklaması mı? Yine YSK’nin seçimlerin ertelenmesine karar verebileceğini ileri sürüyor. Bir hukukçu olarak “seçimlerin ertelenmesi”ne yorumunuz nedir?

Görünen o ki hükümet tam bir telaş içerisinde. Önce bunu birkaç yere yazdırdı, sonra da Sayın Arınç kendisinden beklenmeyecek ve herkesi şaşırtacak şekilde seçimin ertelenmesi gerektiğini ifade etti. İlk olarak Anayasa’nın 78. maddesinden bahsetti. Halbuki bu maddede zaten “savaş hali” dışında böylesi bir imkâna fırsat vermiyor. Bundandır ki Meclis’te toplasınlar, bir Anayasa değişikliğiyle geçici bir madde eklesinler” önerisinde bulundu. Ancak siyasi partilerden peşpeşe böyle bir değişikliğe ihtiyaç olmadığı açıklamaları gelince bu sefer başka bir programda “79. maddeye bakın vardır” dedi. Oysa 79. maddede YSK’ya kararı alınan bir seçimin sağlıklı ve güvenli yapılması görevini veriyor. Yani YSK’nin “seçimi yapmaması” ve “ertelemesi” gibi bir yetkisi yok. YSK’nin seçimi yapıp yapmamasıyla ilgili bir hüküm de yok.

Şimdiki sistemde seçim kararını ya TBMM ya da Cumhurbaşkanı alır. Seçim kararını almak hiç bir zaman YSK’nın görevi değildir. “YSK ya seçimi yapmazsa” diyor; Anayasanın açık hükmüne rağmen bir kamu görevlisinin yapma yapmama diye bir durumu yok.

SEÇİMİ ERTELEMENİN BAHANESİ YOKTUR

Seçimi yapma imkânına gelince; vatandaşlar oylarını çadırda, konteynırda, okulun bahçesinde kullanabilir. Zaten yaz günüdür, imkânlar vardır. Bunun içindir ki seçim yaptırmak iktidarın tuvalet sorununu çözmekten daha kolay ve basittir. Yani yapılmaz demenin iyi niyetle ilgisi yoktur. Seçmen Kütükleri Kanunu’na göre seçmen kartını Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü vatandaşın TC kimlik numarası yazan kayıtlara göre düzenler. 85 milyon vatandaştan 18 yaşın üzerindekilerin kayıtları yaklaşık üç-dört ayda bir düzenlenir. Herkesin adres kayıt sistemi de var. Aynı yerde onun karşısında her TC kimlik numarasının karşısındaki adreste gözükür. Şayet bir vatandaş kendini orada görmüyorsa veya değiştirmek istiyorsa askı süresi içerisinde değiştirebilir. Hatta değişikliği şimdi de yapabilir.

Vatandaşlar, TC kimlik numarası üzerinden kullandığından ikinci bir sandıktan çıkma ihtimali de yok. Yani mükerrer oy kullanma da olmaz. O kimlik numarasının bir hakkı var, bir defa kullanılır, ikinci defa çıkması mümkün değil. Sadece kamu görevlilerinin görevli oldukları sandıklarda oy kullanabilmesi için bir belge veriliyor.

Bir de yeni kanunda sandıkları taşıma imkânı var. Çadır kentlere diğer mahallelere sandık taşınabilir. Yatalak hastalar için “seyyar - taşıma sandıklar” var. Sandığı hastanede dolaştıran ev ev de dolaştırabilir. Onun için seçimi ertelemenin hiçbir bahanesi yoktur.

YSK’NİN SEÇİMİ ÖTELEMESİ DARBE SUÇUDUR, YARGILANIR

Bizim arzumuz seçimlerin zamanın yapılmasıdır. Önceden 14 Mayıs demişlerdi, biz hazırız; ancak depremden dolayı 18 Haziran’da yapalım derlerse, 18 Haziran’da da yaparız.

Türkiye savaş zamanlarında dahi seçim yapmıştır. Seçimi ötelemek Anayasaya açıkça aykırı olur. Bundandır ki “Demokratik rejime karşı darbe yapmaktan, Anayasayı ilgadan yargılamayı göze alan yargıç, bürokrat, siyasetçi Anayasanın açık hükmüne rağmen buyursun seçimleri ertelesin…” tweet ile çok sert tepki verdim.

Hakikaten bu konuda kararlıyız. Çok açık söylüyorum; yetkisi olmadığı halde seçimi kim ki ertelerse ileride demokrasiyi rafa kaldırmaktan, demokratik rejime darbe yapmaktan yargılanır, bunun hiçbir yorumu yok.

İnsanlarımız geleceklerinden ümitlerini kesmesinler. İnşallah bu yaralar sarılacak, bu bölge tarımın, sanayinin ve medeniyetin merkezidir. Oralarda eskisinden çok daha güzel medeniyetler kurulacaktır.

—DEVAMI YARIN—