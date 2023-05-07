Uygulanan politika tarımı çökertti

“Antalya’da domates 50 kuruş, pazara geldiğinde 25 lira” gibi söylemlerle meseleyi çiftçinin üstüne atarak bu işin içinden çıkamayız. Çiftçinin korunması ve kollanması gerekir.

BAŞKENT SOHBETLERİ - CEVHER İLHAN - MEHMET KARA - MUHAMMET ÖRTLEK

DEMOKRAT PARTİ GİK ÜYESİ HAYDAR ALTINTAŞ YENİ ASYA’YA KONUŞTU (2)

Bunun dışında sahada gördüğüm Türkiye’nin daha onlarca, yüzlerce problemi var. Büyük bir engelli ve yaşlı sorunu var. Mesela İzmir’deki temaslarımda bu işlerle ilgilenen derneklerle, kurumlarla görüştüğümde Türkiye’de engelli sayısı nüfusun yüzde 13’ünü buluyor. Bir de demografik olarak Türkiye’de nüfusun yaşlanma sorunu, insanların bakım sorunları var. Bunların da hiç göz ardı edilmeden dikkate alınması gerekir. Türkiye’nin her tarafını ciddi manada donattığımız üniversitelerin içine bakarak, orada gençlerin kaybolan ümitlerini, ailelerin harcadığı paraları göz önüne alıp, “biz eğitimde doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık?” sorusuyla dünyadaki yarışta çocukları, gençleri ne kadar ilimle mücehhez kıldığımızı sormak ve doğruyu bulmak zorundayız.

HEDEFLER YERLEBİR OLMUŞTUR

Mâlum siyasi iktidarın “2023 yılı hedefleri”nin başında gelen “enflasyon hedefi”, “büyüme hedefi”, “fert başına milli gelir hedefi”, “Türkiye’yi G-20’de ilk 10’a çıkarma hedefi” başta olmak üzere açıklanan hedeflerinin hiçbiri tutmayınca şimdi “2071”den bahsediliyor. Bu çerçevede değerlendirmeniz nedir?

Ülkeyi yönetenlerin koydukları hedef ve vizyona erişmek için doğru adımlarla milletle beraber yol yürümeleri kaçınılmazdır. Ancak koyduğunuz hedefler birdenbire tersine döndüğünde “nerede yanlış yaptım” diye soruyu kendinize sormanız gerekir. Bugün iktidarın Cumhuriyet’in 100. yılında ortaya koyduğu bütün ekonomik göstergeler, bütün parametreler yerle bir olmuştur.

Kişi başına geliri, ihracatı vesaire. Analitik olarak baktığınızda dünyanın en büyük medeniyet tarihçisi olarak alınan Amerikalı yazar Will Durant, “Medeniyetin Temelleri” isimli eserinde “hangi şartlarbir medeniyeti yıkar” diye sıralamış; “bir ülkede verimli toprağın azalması, halkın yiyecek - içecek ihtiyacının tamamı ithalat yoluyla karşılanır hale gelmesi bir medeniyetin çöküş sebebi olabilir” deniliyor.

Bugün dünyada 700 milyondan fazla insan her gün yatağına aç girmekte. Onların yıllık gelir rakamlarını söylemekten utanır haldeyim. Bir de burada meydana gelecek iklim değişiklikleri nedeniyle kuraklık, kıtlık su kıtlığı gibi hadiselerle dünyanın düzeni ayakta duramayacak kadar bozulur. Hani Sudan’da üretim yapmak üzere devlet eliyle büyük yatırımlar yapmıştık. Niye Sudan’a yatırım yapıyoruz da kendi ülkemize yapmıyoruz? Sudan’da şimdi iç kargaşa çıktı, insanlarımızı tahliye etmek için her gün oraya uçak koşturuyoruz…

TÜRKİYE’DE TARIM ÇÖKMÜŞTÜR…

Bu kapsamda tarımın durumuna ilişkin analiziniz nedir? Tarımın ıslâhı ve kurtarılması için hangi tedbirleri önerirsiniz?

Ülkenin en büyük beka problemlerinden bir tanesi gıda güvenliğini sağlamaktır. Hükümetimiz diyor ki “dövizimiz var, ihtiyaç duyarsak, ithal ederiz.” Oysa bir gün gelir döviziniz olsa bile, ithal edecek ürün bulamayabilirsiniz. O zaman gıda güvenliğine iki ayak olarak baktığımızda, birincisi sağlıklı ve insan Çiftçi, bir eli Allah’a duâda, bir eli toprakta olan mübarek bir insandır. Tarlasını ekmeğe gittiğinde, tohumunu attığında önce duasına yapar. “Ya Rabbi bu attığım tohum önce kurdun kuşun, sonra çoluk çocuğunun rızkıdır, benim tarlama Halil İbrahim bereketi ver” der. hayatını tehlikeye atmayan temiz -ürünler üretmek zorundayız. İkincisi, bu ürettiğimiz ürünlerin tüketiciler tarafından kendi kazançlarıyla satın alabilir halde olması gerekir.

Bütün iddialara rağmen içinde yaşayan bir insan olarak söylüyorum, Türkiye’de tarım çökmüştür. “Tarımda dış ticaret açığı fazlamız var” gibi hükümetin rakamlarına pek fazla inanmıyorum. 1937 senesinde İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmaya hazırlandığı 1929 ekonomik buhranının sonunda Winston Churchill, İngiliz parlamentosunda “Bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir” demişti. Ben bugün tam tersini söylüyorum; “bir buğday tanesi, bir damla su, bir parça ekmek bir damla petrolden çok daha kıymetli hale gelmiştir.”

Dünyanın en stratejik maddesi gıda maddeleridir. Siyasi iktidar, her ne kadar “tarımı ihmal etmedim, şöyledir böyledir” dese de hadise ortada. Meseleyi sıklıkla takip ediyorum; geçen gün bir akademisyenden brifing aldım. Hollanda’da 160 bin çiftçi var. Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 160 bin personel var. Hollanda 160 bin çiftçiyle dünyada tarımsal ürün ihracatının rekorlarını kırıyor. Türkiye Tarım Bakanlığı’ndaki 160 bin personelle ne ormanlarındaki yangını söndürebildi ne de ülkedeki tarımın çöküşünü ortadan kaldırdı...

TARIM ARAZİLERİ BETONLAŞTI

İktidarın tarımla ilgili bütün rakamların sahada doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Mesela hayvanlarda kulak küpesi diye, devletin hayvan sayısını kontrol etmek, destekleri ona göre vermek için yaptığı doğru bir uygulamadır. Doğru dürüst bir hayvan sayımı yapılsa, devletin istatistiklerinde gözüken veya TÜİK’in söylediği rakamlarla gerçeğin birbirine hiç uymadığı ayan beyan görülecektir. “Antalya’da domates 50 kuruş, pazara geldiğinde 25 lira” gibi söylemlerle meseleyi çiftçinin üstüne atarak da bu işin içinden çıkamayız. Çiftçinin korunması ve kollanması gerekir.

Çiftçi, bir eli Allah’a duâda, bir eli toprakta olan mübarek bir insandır. Tarlasını ekmeğe gittiğinde, tohumunu attığında önce duasına yapar. “Ya Rabbi bu attığım tohum önce kurdun kuşun, sonra çoluk çocuğunun rızkıdır, benim tarlama Halil İbrahim bereketi ver” der. Gökten inen her çeşit sıkıntıyı, âfeti “Allah’tandır” diye sabırla karşılayabilen insandır. Bu bakımdan bu mübarek insanın elinden tutup, insanımızı doyurup beslemesi için kendisine yardım edilmesi gerekir.

Ne yazık ki Türkiye’de bütün tarım toprakları doymak bilmeyen bir iştaha ile betonlaşmaya terk edilmiş. Torbalı’ya gittim, gördüm ki tabiatı hoyratça kullanmışız.

Tabiata ihanet ettiğimiz, depreme dayanıksız evler, derelerin önlerine binalar yaparak suyun akış mecrasının çevirmeye çalıştığımız gibi, toprağı da kontrolsüz kullanarak yeraltı sularımızı kirletir, ırmaklarımızı zehirler, gönüllerimizi kurutur, havayı, ormanı kurutur yok edersek çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya geliriz. İnsan ne kadar akıllı, ne kadar teknolojik olursa olsun Cenâb-ı Rabb’ül-âleminin yarattığı tabiatla kavga etmekten vazgeçip onu korumak zorundadır.

ALTINTAŞ'IN TESPİTLERİ

1937 senesinde İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmaya hazırlandığı 1929 ekonomik buhranının sonunda Winston Churchill, İngiliz parlamentosunda “Bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir” demişti. Ben bugün tam tersini söylüyorum; “bir buğday tanesi, bir damla su, bir parça ekmek bir damla petrolden çok daha kıymetli hale gelmiştir.”

Hollanda’da 160 bin çiftçi var. Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 160 bin personel var. Hollanda 160 bin çiftçiyle dünyada tarımsal ürün ihracatının rekorlarını kırıyor. Türkiye Tarım Bakanlığı’ndaki 160 bin personelle ne ormanlarındaki yangını

söndürebildi ne de ülkedeki tarımın çöküşünü ortadan kaldırdı...

-DEVAM EDECEK-