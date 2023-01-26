Yeni Asya’nın demokrat duruşu toplumda ciddi karşılık buluyor

Demokrasiyi özümsemiş, demokrat kimliğe sahip olarak bu ülkenin geleceğinde demokrat bir duruşu olan ve bunu her daim neşriyatıyla sergileyen bir yayın kuruluşu. Bu nedenle biz Yeni Asya’ya daima müsBet bakıyoruz. Yeni Asya’yı sadece toplumun bir kesimine değil, bu ülkede demokrasiyi özümsemiş vatan evlatlarının tamamına rehber olabilecek bir yayın organı olarak görüyoruz.

BAŞKENT SOHBETLERİ-3: CEVHER İLHAN - MEHMET KARA - MUHAMMET ÖRTLEK

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DEVA Partisi sözcüsü ve Seçim İşleri Başkanı Av. İdris Şahin ile görüştük

SAYIN ERDOĞAN KENDİ İRÂDESİYLE ASLA ADAY OLAMAZ...

Anayasanın kesin ve açık hükmüne rağmen YSK’nin iki kez “mazbata” verdiği Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı dayatılıyor. “Altılı masa”nın YSK üzerinden Anayasaya aykırı “azıcık öne alınmış seçim” oldubittisine ve re’sen Anayasa ve yasa dışı emrivakisine tavrı nasıl olacak?

Siz Meclis-i Mebusan’dan örnek verdiniz. Ben de size o zaman Mecelle’den örnek vererek söze başlayayım. Mecelle’nin 14. maddesi şunu der. “Mevrid-i nasda içtihada mesağ yoktur”; yani şeriatta açık bir hüküm varsa, içtihada yoruma gerek yoktur. Şimdi bugünün Türkiye’sinde bizi bağlayan yegâne metin olan Anayasada açık bir hüküm var ise bu takdirde içtihat aramaya gerek yoktur. Anayasa’nın 101. maddesinin 2. fıkrası son derece net. 2007 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır, bir kişi en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı olabilir” hükmünü âmirdir. 2017’de yapılan Anayasa değişikliğinde bu maddeye hiç dokunulmadığı gibi, 101. maddeye geçici bir madde de konulmadı. Geçici madde konulmadığı için 101. madde aynen devam ediyor.

Şimdi Adalet Bakanı da dahil olmak üzere laf cambazlığı yapılıyor. “Yürütme maddesi’ koyduk” diyor. “Yürütme maddesi” koydukları husus şudur: 101. maddenin son fıkrasında 2017 öncesinde “Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilir” maddesi vardı, onu kaldırdılar şu an itibarıyla “partili cumhurbaşkanı”nın önünü açtılar, bunu “değiştirmiş” gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Oysa 101. maddenin 2. fıkrasında hiçbir değişiklik görmüyoruz. Açık söylüyorum. Sayın Erdoğan’ın ikinci dönemidir, kendi irâdesiyle bir defa daha asla Cumhurbaşkanı adayı olamaz...

Anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrasıyla Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verirse, ancak ikinci döneminde olan Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Bunu da “seçim takvimi” başlamadan önce yapabilir. Zira bir önceki seçim 23 Ağustos’ta yapılmıştı. 23 Ağustos hafta içine denk geldiği için önümüzdeki seçim 18 Haziran’da. 18 Haziran’dan geriye altmış gün gelindiğinde “seçim takvimi” mevcut yasayla 18 Nisan’da başlıyor. Buna göre Meclis ancak 18 Nisan’dan önceki bir tarihte seçimleri yenileme kararı alabilir.

“Altılı işbirliği” diyor ki, oyun devam ederken, oyunun kurallarını, seçim yasasını değiştirdiniz. Biz Sayın Erdoğan’ın aday olmasını ve sandıkta mağlubiyetini istiyoruz. Onun 6 Nisan’dan önce seçim yasasındaki değişikliklerden önceki haliyle sandığı milletin önüne getirmesini öneriyoruz ki, Anayasanın 116. maddesi 3. fıkrası çerçevesinde buna desteğe hazırız. 6 Nisan’ın sonrasında bir tarihte aday olmak istiyorsa kusura bakmasınlar, “altılı işbirliği” partileri Meclis’te destek vermeyecek.

AKP ve Sayın Erdoğan HDP’nin kapısını çalacak, “360 milletvekili için bana destek ver” diyecek. Nasıl Anayasa değişikliğinde, başörtüsü konusunda gittiyse, burada da gidebilir.

DEVA Partisi ve “altılı işbirliği” olarak Sayın Erdoğan’ın bir defa daha aday olmasına itirazımız yok ama Anayasayı ihlâlle adaylığının önünü asla açmayacağız. Anayasa’yı ihlâl edip kendi irâdesiyle seçim kararı alırsa, Yüksek Seçim Kurulu’na “Anayasa ihlâli var” diye gideceğiz. Parti olarak “Sayın Erdoğan aday olamaz” diye yasal müracaat edeceğiz.

Bu ülkede yaşıyorsak hepimizi bağlayan yegâne kıstas olan mevcut Anayasaya bağlı kalmak yükümlülüğümüz var. Özetle Sayın Erdoğan’ın aday olabilmesi için mutlaka Anayasa 116. madde 3. fıkra çerçevesinde Meclis’in seçimleri yenilemesine karar vermesi gerekir.

ANAYASANIN AÇIK HÜKMÜ: İKİ DÖNEM VE BEŞ YILLIK GÖREV SÜRESİ

Bir diğer husus da şudur; mevcut Anayasada ikinci dönem kuralını işlettiği için. Kendisinin Anayasa 116. madde 2’de Meclis’i feshedip seçimlere götürme yetkisi birinci döneminde olan Cumhurbaşkanı için geçerli. 2017’de ben o süreçte Ak Parti’nin içerisinde olan birisi olarak biliyorum; orada çok net bir açık hüküm var. İki dönem ve beş yıllık görev süresi. 116. Madde 2’de “birinci döneminde olan Cumhurbaşkanı Meclisi seçimlere götürebilir.” 116. Madde 3’te ise “sadece parlamento bunu gerçekleştirebilir.”

2017’deki değişikliklerde de “geçici madde koymazsanız sıkıntı olur” arkadaşlarımız 2014’te 2019’da seçimlerin bir yıl geriye alınacağını düşünmüyorlardı. 2024’te de AKP Meclis’te çoğunluk sahibi olacak, bir daha yenilecek 2029’a kadar... “Sayın Erdoğan ölene kadar mı koltukta kalacak” diyorlardı. Şimdi o arkadaşlar türlü türlü görüşler beyan edip “Sayın Erdoğan’ın bir daha aday olabileceği”ni söylüyorlar. Yeri geldiği zaman yüz yüze, bunları kendilerine açıkça söyleyebilecek kayıtlarımız var.

Meşruiyetin temeli Anayasadır. Anayasadan yetkisini almadığınız bir gücü kullanma imkânınız olmaz. Anayasa seçimlerle alakalı işlemleri yapmak için yetkiyi Yüksek Seçim Kurulu’na vermiş ama Yüksek Seçim Kurulu üyelerini de bağlar. Buradan uyarıyoruz. Anayasaya aykırı olan tutumda dikkate çağırıyoruz. Çünkü bu devr-i iktidar değişiyor. Yarın gelen, Anayasayı çiğneyenleri toplum huzurunda teşhir eder. Açıkça “Anayasaya aykırı hareket ettikleri”yla suçlanırlar…

BAŞÖRTÜSÜNÜN “SEÇİM YATIRIMI” SUİSTİMALİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Son safhada AKP-MHP’nin “başörtüsü”nü siyasette suiistimalle istismar tezgâhına kalkışması, “referandum hesapları” tutar mı? “Altılı masa”nın, demokrasi bloğunun bu konudaki tavrı ne olacak?

Bu konuda son derece netiz. Başörtüsü bir temel hak ve özgürlük sorunu olduğu için aslında yasayla ve Anayasayla bir düzenleme yapılmamalı. İnsanlar doğuştan sahip olduğu hakkını dilediği gibi kullanabilmeli. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle iktidarın elindeki bir istismar kozunu alma adına Sayın Kılıçdaroğlu bir yasa teklifiyle ortaya çıktı ve Cumhurbaşkanı o yasa teklifini istismar ederek “gollük pas” diye tanımlayan bir duruma düştü. İşte şimdi bu halde seçim kararı alan bir Parlamentoda artık bunu oylama zamanı çoktan geçti. Kaldı ki başörtüsü sorunu 2013’ten bu yana uygulamayla çözüldü.

Aslında Anayasada ve yasada başörtüsüyle alakalı bir yasak da yoktu. Ama uygulamanın bize neler çektirdiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Bu bakımdan şu anda geldiğimiz nokta itibariyle Sayın Erdoğan bunu bir seçim fırsatı gibi düşünürse, millet sandıkta, Cenâb-ı Hak da öbür tarafta asla ve asla affetmez. Bunu özellikle söylüyorum. Bu bir seçim yatırımı olmayacak kadar kıymetli, bizim için de son derece değerli.

Şu an itibariyle bu hususta da Meclis’te grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti birlikte hareket ediyorlar. Anayasa Komisyonunda önergelerle metni değiştirme girişimleri var. Eğer metni değiştirebilirlerse, referanduma gitmemesi için parlamentoda 400’ün üstünde bir sayıya ulaşmasına destek verecekler. Gerçi 400’ün üstünde de çıksa, Sayın Erdoğan bunu referanduma götürebilir. Ama benim gördüğüm manzara şu ki bu mesele Meclis Genel Kurulunda görüşülürken daha çok tartışma konusu olacak. Ancak seçim kararı vermiş bir parlamentonun bunu ele alması usûlen de doğru değil. Çünkü artık “millet irâdesini yenileyeceğiz, sandığa gideceğiz” diyorsanız ve giderayak bir Anayasa değişikliğini kullanmak istiyorsanız; bu olmaz…

Yeni Asya’nın yaşatılması gerektiğine inanıyoruz

Yeni Asya gazetesi aracılığıyla kamuoyuna mesajınız nedir?

Öncelikle çok eski zamandan beri Yeni Asya, neşir hayatımızın vazgeçilmezlerinden, uzunca süredir toplumsal kesimlerde çok ciddi anlamda karşılık bulan bir gazetemiz; yaşatılması gerekliliğine inanıyoruz. Ezelden ebede, yani kurulduğu günden inşallah sonsuza kadar Yeni Asya yayınlarının devamını diliyoruz.

Demokrasiyi özümsemiş, demokrat kimliğe sahip olarak bu ülkenin geleceğinde demokrat bir duruşu olan ve bunu her daim neşriyatıyla sergileyen bir yayın kuruluşu. Bu nedenle biz Yeni Asya’ya daima müspet bakıyoruz.

Çünkü DEVA Partisi olarak muhafazakârın da, liberalin de, milliyetçinin de tamamının ortak bir kimlikle kendine yer bulduğu demokrat kimlikle tanımlanıyoruz. Ve “özgürlükçü demokrat” diyoruz. Cenâb-ı Hak Kur’ân’da “akletmez misiniz” diyor; hür, reşit - aklı olan bireylere sorumluluk üstlendiriyor. Dolayısıyla özgür demokratların da temsilcisi olduğuna inanıyoruz.

Bundan sonraki süreçte Yeni Asya’nın 53. değil inşallah 103. yaşını da birlikte kutlarız. Yeni Asya’yı sadece toplumun bir kesimine değil, bu ülkede demokrasiyi özümsemiş vatan evlatlarının tamamına rehber olabilecek bir yayın organı olarak görüyoruz.

Yeni Asya aracılığıyla mesajım şudur; bu ülkenin değişim tarihi çok yakın, şu aşamada en fazla ihtiyaç duyulan özgürlük, demokrasi ve eşitlik; önümüzdeki seçimler bu ülkede bireylerin değil, sistemlerin yarıştığı bir seçim olacak, herkes demokrasideki nâmusuna, oyuna sahip çıkacak. Ve seksen beş milyon hep birlikte bu demokratikleşmeyi gerçekleştireceğiz inşallah…

SON