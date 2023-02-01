KANSER MİKROBU GİRDİĞİ BÜNYEYİ NASIL TAHRİP EDERSE, ZULÜM DE DEVLETİ ÖYLE ÇÜRÜTÜR.

BAŞKENT SOHBETLERİ-1: CEVHER İLHAN - MEHMET KARA - MUHAMMET ÖRTLEK

Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Kamalak, gündemi Yeni Asya’ya değerlendirdi:

“ADALETLE HÜKMEDİN”

“Cenab-ı Hak, Nisa Sûresinin 58. âyetinde, ‘Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder’ buyuruyor. Tavsiye değil, emir. Adaletle hükmedilmezse ne olur?”

KANSERDEN BETER

“Adaletin olmadığı yerde zulüm ve haksızlık olur. Zulüm kanser mikrobundan daha tehlikelidir. Nasıl ki kanser mikrobu tedavi edilmezse girdiği bünyeyi ölüme götürür. Zulüm ve haksızlık da devleti çürütür, tahrip eder.”

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Zulüm ve Haksızlık Devleti Çürütür

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve Fransızca bilen Mustafa Kamalak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeliği yaptı, kurucu dekan görevinde bulundu. 20. ve 21. dönem Kahramanmaraş milletvekilli olan ve uzun süre Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığını yürüten, 2001’de Fazilet Partisi’nin kapatılması davasında Anayasa Mahkemesi’nde parti adına sözlü savunma yapan Kamalak, merhum Necmettin Erbakan’ın vefatından sonra Mart 2011, Temmuz 2011 ve Mayıs 2014’de üç kez seçildiği Saadet Partisi Genel Başkanlığını 30 Ekim 2016’ya kadar sürdürdü. Hâlen partinin Yüksek Haysiyet Heyeti üyesi ve serbest avukatlık yapıyor.

Mustafa Kamalak’a öncelikle Cumhurbaşkanı’nın “azıcık öne alınmış seçim” atraksiyonuyla Anayasanın açık hükümlerine rağmen yine oldubittiye getirilmek istenen “ikinci döneminde üçüncü kez adaylık” dayatmasıyla ilgili görüşlerini aldık.

Mülâkatın sohbet bölümünde Bediüzzaman’ın başta “Münâzarât” eserindeki “istibdadın İslâm âlemini zehirlendirmesi”ne karşı “meşrutiyeti - demokratik cumhuriyeti- hâkimiyet-i millet olarak” âyete istinad eden temel târiflerine dair değerlendirmelerini kaydettik. Yine Bediüzzaman’ın Divan-ı Harb-i Örfî’deki savunmalarından okuduk; müdafaalarındaki “en ziyade hürriyetini muhâfaza etmek ve bîtarafane bakmakla mükellef olan mahkemelerin hissiyattan ve tesirat-ı hâriciyeden bütün bütün azâde ve serbest olmasının, tarafgirlik şâibesinden müberra ve gayet bîtarafane bakmasının birinci şart-ı adâlet olduğu” hakikatini engin bilgileri ve tecrübeleri ekseninde müzâkere ettik. Bir hukukçu olarak Mustafa Kamalak’ın “tek adam rejimi”nde Türkiye’nin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair tesbitleri, özellikle hiçbir yargı kararı olmadan OHAL KHK’leri ve uygulamalarıyla ilgili hukukî analizleri, yargının siyasallaşmasıyla dayatılan haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı hukuk mücadelesinin esaslarını belirliyor. Türkiye’de hukukun üstünlüğünü hâkim kılma yolunu gösteriyor.



Hukukçu Mustafa Kamalak, yazarlarımız Cevher İlhan (solda) ve Mehmet Kara’ya (sağda) “Adaletten şaşmamak lazım. Adâlet mülkün temelidir” dedi.

Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ne durumda? “Tek adam rejimi”ni ve uygulamalarını hukuk devleti açısından değerlendir misiniz?

“El adlü esâsü’l mülk”, yani “adâlet mülkün temelidir”. Bu gerçekten önemli bir söz. Burada bilindiği gibi “mülk” devlet anlamınadır. Cenâb-ı Hak, Kurân-ı Kerim’de Nisa Sûresinin elli sekizinci âyetinde, “Hiç şüphesiz Allah size, emânetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir” buyruluyor; yani tavsiye değil, emir.

“ALEYHİNİZDE DE OLSA ADALETLE HÜKMEDİN…”

Peki, adâletle hükmedilmezse ne olur? Adâletin olmadığı yerde zulüm ve haksızlık olur. Zulüm, bir devletin bünyesine giren kanser mikrobundan daha tehlikelidir. Nasıl ki kanser mikrobu tedavi edilmezse girdiği bünyeyi çürütür, ölüme götürür. Devletler için de zulüm ve haksızlık, o devleti çürütür, tahrip eder…

Nitekim Nisa Sûresinin yüz otuz beşinci âyet-i kerimesinde de yine Yüce Rabbimiz “müminlere adâletle hükmetmeleri”ni emrediyor.” “Ey iman edenler! Kendiniz, ana-babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şâhitlik yaparak adâleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adâletten ayrılmayın. (Çünkü Allah ikisine de daha yakındır.) Öyle ise adâleti yerine getirmede nefsinize uymayın… Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız (eğriltirseniz) veya şâhitlikten çekinirseniz yüz çevirirseniz bilin ki şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır” buyuruyor. Dikkat ederseniz ister zengin, ister fakir, akrabanız, yabancı olması; hatta kendinizin aleyhinde de olsa adâletle hükmedin” diye emrediliyor.

Şunu ifade edelim, herkesin dünyaya bir bakış açısı olur. Müslümanlar dünyaya Kur’ân ve Sünnet açısından bakmalıdır. “Nefsinizin aleyhine olsa bile adâletten ayrılmayın” demek, “eğer doğruyu söylersem bana dünyevi olarak zarar dokunacak endişesiyle hakkı ketmetmektir.

Zira bizim inancımıza göre ölüm yok oluş değildir, günün birinde adâlet terâzisi kurulacaktır. Torpilin, rüşvetin, hele hele paranın geçersiz olduğu bir mahkeme kurulacaktır. Dünyada gerçek dışı beyânlarla bir takım menfaatler sağlayabilirler.

Ama bu işin bir de yarını var. Nitekim bu düşünce halkımız nezdinde o kadar itibar görmüştür ki Karacaoğlan’ın bundan dört yüz sene önce söylemiş olduğu bir söz dağdaki çobanımız tarafından kulaktan kulağa söylenir: “Yeme el malını er geç verirsin. İğneden ipliğe sorulur bir gün. Benim korktucağım Sırat Köprüsü, Cehennem üstüne kurulur bir gün”. O münasebetle adâlet ferd için, cemiyet için ve çok daha fazlasıyla devlet için son derece önemlidir.

HUKUKA VE ANAYASAYA AYKIRI KANUN OLAMAZ

Biliyorsunuz. İslâmî açıdan deliller dört grupta toplanır; Kitap, Sünnet, kıyas-ı fukaha, icmâ-ı ümmet. İlk ikisi şeriatı oluşturan temel kaidelerdir. Kitap ve Sünnete aykırı kıyas-ı fukaha ve icmâ-ı ümmet olamaz. Tâbiri câizse aynen onun gibi Cenâb-ı Hak, bize hayatımızın teorik kısmını Kur’ân-ı Kerim’le Kitapla beyân etmiştir. Peki uygulaması nasıl olacak? Sünnet-i seniyyeye bakılacak. “Namaz kılın”, nasıl kılacağız? Peygamber nasıl kılıyorsa öyle kılın. “Haccı ifa edin”, Peygamber Efendimiz nasıl ifa ettiyse öyle eda edeceğiz.

İslâmî açıdan da en üst norm hiç şüphesiz Kur’ân-ı Kerim’dir. Ona aykırı Sünnet, icmâ-ı ümmet, kıyas-ı fukaha olamaz. Bugünkü modern hukuk da bundan etkilenmiş gözüküyor.

Nitekim “darbe ürünü” diye küçümsenen Anayasanın 138. maddesinin birinci fıkrasında “Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar; hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” esasıyla “hâkim teminatı” ve “mahkemelerin bağımsızlığı”nı esas alıyor.

“Hâkimler kararlarında, serbesttirler, görevlerinde bağımsızdırlar. Ancak Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler”.

“Ben böyle düşünüyorum” demekle olmaz. Zira hukuk devletinde de kanunlar, uygulamalar, içtihatlar vesaire Anayasaya aykırı olamaz. Bunu denetlemek için Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Kanuna aykırı düzenleyici işlem olamaz. Onun için de Danıştay görev yapar. Adaletten şaşmamak lazım. Adâlet mülkün temelidir…

VATANDAŞLAR HANGİ ÖLÇÜ İLE “SUÇLU” İLÂN EDİLİYOR?

Bu süreçte özellikle OHAL KHK’leriyle verilen yargısız infaz cezalarına Anayasa ve Ceza Hukuku açısından nasıl bakıyorsunuz?

Şöyle cevap vereyim: Hani bir fıkra anlatırlar: Sultan Ahmet Camii’ne bir cenaze gelir. O sırada cenâze namazını kıldıracak imam bulamazlar. Bekri Mustafa’yı öne iterler; namazı kıldırır. Sonra da tabutun altına girip, “Ey âhiret yolcusu, mezara vardığında dünyadan sana sual eden olursa, Bekri Mustafa Sultanahmet’e İmam oldu” de, gerisini onlar anlar” der. “Bekri” alkolik demek…

Şu kadarını anlatayım. Şöyle veya böyle bir duruşmada, memur görevden ihraç edilmiş. Avukat olarak İdâri yargıdaki duruşmada; “Sayın Başkan, değerli üyeler, idari yargıda bu. İdari yargıda “Sayın Başkan, değerli üyeler, beğenmediğimiz ‘darbe ürünü’ dediğimiz Kenan Evren Anayasasına göre ‘hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmadıkça kimse suçlu sayılamaz’ deniliyor. Buna göre Anayasanın 138. maddesinin dördüncü fıkrası ‘mâsumiyet karinesi’, Anayasanın 15. maddesinin son cümlesindeki ‘savaş halinde bile yine hakkında kesinleşmiş yargı kararı tesbit edilmedikçe kimse suçlu sayılamaz’ hükümleri hiçe sayılıyor. Zira benim müvekkilim memuriyetten atılmıştır. Devlet memuru, adli sicil kaydı tertemiz, sabıka kaydı yok, hakkında verilmiş bir karar da yok. Dolayısıyla ihraç işleminin iptali gerekir” dedim. Benim bu savunamama karşı Mahkeme Başkanı “Biz burada davaya Anayasa açısından bakmıyoruz” cevabını verdi.

Bu kez “Peki, Ceza Hukuku yönünden de Anayasaya göre düzenlenmiş 1537 sayılı Ceza Kanununun var, oraya göre de açılmış bir dava yok, yani yine mâsum” deyince hâkim “Ceza Hukuku yönünden de incelemiyoruz” dedi.

En son “Müvekkilim bir devlet memurudur, memuriyetten ihraç edilmiştir. Biliyorsunuz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara has olarak çıkarılmış özel bir kanundur. Özel kanunların, genel kanunlara üstünlüğü ve önceliği vardır. Önce ona bakılacak, orada da memuriyetten çıkarmayı gerektiren hatta uyarmayı icap ettiren bir durum da yok” Buna Mahkeme Başkanı, “Biz 657 sayılı devlet memurları kanununa göre de bakmıyoruz” ifadesiyle karşılık verdi.

Bunun üzerine “Sayın Başkan burada hangi kanun geçerli? Ben müvekkilimi neye göre savunacağım? Boyuna posuna, ağırlığına mı bakacağım? Gözünün rengine, kıyafetine mi bakacağım. Bana bir ölçü verin. Burada ağırlık ölçüsü mü, kilogram mı, sıvı ölçüsü litre mi, uzunluk ölçüsü metre mi geçerli? Bana bir ölçü verin, ona göre savunayım…” sorularıyla tepki gösterdim, salon buz gibi kesildi. Üç sene geçti, hâlâ karar açıklanmış değil. Bu hadise tek başına yargılamanın düşürüldüğü durumu ortaya koyuyor. (İstenirse mahkemesini ve dosya numarasını da veririm.)

Peki ne oldu? Adam psikolojikmen hasta, iki kızı var, birisi psikolojik olarak rahatsız, üniversitede. Ev hanımı eşi gerginlikten hasta oldu. Krediyle bir daire almışlar, borç ödenecek, maaşı kesilmiş, eşinin maaşı yok. Ev de gidecek elden. Bunun gibi olayların, haksızlıkların verdiği zararı, sosyal tahribatı düşünün... Sanıyorum Bekri Mustafa’nın dediği bakımından bunu hatırlamak yeterli…

DEVAM EDECEK