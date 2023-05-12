İslam siyasi tarafgirliğe alet edilmemeli

İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren “din-siyaset” ilişkisi ciddi ihtilaflara yol açmış, bir tarafta mevcut otoriteyi meşrulaştırma çabaları, başka tarafta dinin siyasi alanla hiçbir ilgisinin bulunmadığı gibi uç anlayışlar ortaya konulmuştur.

Mutedil ve hakkaniyetli çizgi ise siyasi gelişmeleri güncel politik hesaplar yerine vahyin “adalet, şura, meşveret, liyakat” gibi genel prensipleri açısından değerlendirmek şeklinde gerçekleşmiştir. Yine bu çerçevede mesela siyasi otoriteler kendilerine yakın alimleri kullanma yönüne gitmiş, bu suretle iktidarlarını güçlendirmek istemişlerdir.

Bugünlerde bazı basın organlarında “55 İslam alimi Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekleyerek, Türkiye’deki seçimler Müslümanları etkileyen İslami konulardan biridir” şeklinde açıklamalar yer almaktadır. Bir kısmının isimleri verilen bu alimlerin nerede, ne zaman ve ne şekilde böyle bir bildiri imzaladığı soru işaretleri taşımakla beraber, bu bildirinin Türkiye’de mevcut siyasi yapıyı destekleyen kişi ya da kuruluşların girişimiyle kaleme alınmış olduğu izlenimi doğmaktadır. Zira aktüel tartışmalardan uzak olarak İslam’ın temel siyasi ölçüleri göz önünde bulundurulduğunda birçok başka İslam aliminin mukabil bir bildiri kalem alması imkan haricinde değildir. Burada ilginç olan husus İslam gibi evrensel bir dinin siyasi tarafgirliğe alet edilmesi vakıasıdır. Kaldı ki Türkiye’de mevcut iktidarın İslam’ın en temel mesajlarından “hak, hukuk, adalet ve meşveret (parlamentonun etkili olması), ehliyet ve liyakat” gibi konularda uluslar arası raporlara yansıyan karnesi ortadadır.