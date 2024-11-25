Uzun Menzilli Balistik Füzeler, ABD, AB, Zelensky, Ukrayna

ABD de başkanlık değişimi ocak ayında gerçekleşecek, eski başkan Biden, Trump’a başkanlığı devretmeden önce Rusya-Ukrayna Savaşında, ABD menşeli, NATO Envanterine kayıtlı olan uzun menzilli balistik füzelerin Ukrayna’nın kullanımına izin vermesi önemli bir gelişmeydi.

Bu tavır Avrupa’da çok hoş karşılanmadı, İtalya dışişleri bakanının kabul edilemez olduğunu söylemesi yeterli tepkiyi oluşturmadı, bu konuda AB’de top yekûn bir çıkış da görülmedi. Rusya, bu gelişme sonrası Avusturya’ya doğal gaz sevkiyatını keserek tavrını ortaya koydu. Rusya’nın bu tavrını eleştiren, Avrupa Komisyonu başkanı Vonder Leyen, sosyal medya hesabından Putin'i enerjiyi "silah" olarak kullanmakla ayrıca doğalgaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışıyor." Değerlendirmesinde bulundu. Âdeta Wonder Leyen, Rusya’yı sahip olduğu doğal gaz ile AB’ni Şantaj yapma suçlaması kartını açarken, Rusya’nın bu tutumundan çok rahatsız olduklarını söyledi. Bu gelişmeler yaşanırken, Rusya Ukrayna Savaşının bitirilmesi noktasında çaba göstereceğini ifade eden ve her iki ülkenin başkanları ile görüşmek için barış masasına davet eden Trump’a karşı bir tutum sergilenmiş oldu. Trump başkanlık koltuğuna henüz oturmadan bu gelişme önemliydi. Uzun menzilli Balistik füzelerin kullanımı, savaşın seyrini değiştirebilir. Putin NATO ve ABD'yi muhatap alarak, bu davranışın dünya savaşının kıvılcımı niteliği taşıyacağını ve Rusya’nın da cevap vereceğini söylüyordu. Şimdi tüm dünya Rusya’nın geri dönüşlerini bekliyor. Avrupa savaşa karşı, ama ABD lobisine anlatmaları gerekiyor, yoksa savaşa istemeseler de dâhil olabilirler.

Trump, Zelensky den iyi bir tüccar ve ABD’nin gönderdiği 60 milyar doların hesabını vermeli çıkışını yaptıktan sonra, Zelensky’nin tavırlarına bakalım. Kendi topraklarını savunan bir pozisyondan, Rusya’ya savaş açan, Balistik füze gönderebilecek konuma gelen yapıya dönüştü. Kendisine bu tavrı sorulduğunda, güvenli bir tampon bölge oluşturmak için Rusya topraklarına saldırdıklarından bahsetmesi de ilginç.

Avrupa Birliği’ni oluşturan birçok ülkenin İtalya başta olmak üzere İspanya, Almanya, Fransa savaşın kendilerine sıçramasından çekiniyorlar. Norveç ve İsveç’te, savaş hâlinde ‘’nasıl hayatta kalınır’’ açıklamalarını içeren el kitapları dağıtılıyor. Rusya’nın saldırmasından korkuyorlar. Tüm bu gelişmelere odaklanıldığı Brezilyada 2024 G20 zirvesi toplantısının yapıldığı bir zamanda, Ukrayna elindeki uzun menzilli balistik füzeleri, Rusya’ya karşı kullanması inanılır gibi değil. Zelensky’nin böyle bir tavır sergilemesi gerçekten beklenmiyordu, Biden’ın yaklaşımı, karar vermesinde etkili olduğu biliniyor. Henüz koltuğuna oturmayan başkan Trump, savaşın sonlandırılması ve barış masasından bahsettiği günlerde Zelensky inin bu tavır hayli düşündürücü. Görülen o ki Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitmesini istemeyen bazı lobiler(Silah) var ve Rusya’nın savaşı Avrupa’ya yaymasını bekliyorlar. Şimdiden AB ve Baltık ülkelerini korku sarmış durumda. Putin açıklamasında, hedef olarak Baltık ülkeleri, Almanya, Polonya, Fransa’dan söz etmesi de önemli. Avrupa’nın dâhil olacağı bir savaş senaryosuna karşı barış diplomasisinin galip gelmesini bekliyoruz.

Putin ülkesinde yer altı sığınaklarının yapımının hızlandırılması talimatını veriyor. Restleşme Rusya ile ABD/AB arasında, Zelensky ise arada enzim görevi üstlenmiş durumda. 60 milyar doların hesabını vermek kolay olmayacak sanırım. Bölgeyi ve Avrupa’yı içine alacak bir ateş çemberi 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyebilir. AB, Zelenskyi acilen durdurulmalıdır. AB’nin lokomotifi olan Almanya, ekonomik sıkıntılarının derinleşmesini istemiyorsa, diplomasiyi ön plana çıkarmalıdır, Fransa, İtalya, İspanya destek vermelidir.