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2 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Yılbaşı, Noel ve kutlama

Dr. Aytekin COŞKUN
02 Ocak 2025, Perşembe
“Yılbaşı kutlamaları” adı altında Müslüman mahallelerinde hazırlıklar yapanlar oldu. Çam ağacı süslemek, vs.... Bediüzzaman’ın Hutbe-i Şamiye adlı eserindeki serzenişinde, hadisâtın röntgenini seneler önce çekmiş, şöyle diyor:

“Biliniz ki: Bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa medeniyetin günahları, seyyiatları değil ki, ahmaklar o seyyiatları, o sefahatleri mehasin zannedip, taklit edip malımızı harap ettiler. Ve dini rüşvet verip dünyayı da kazanamadılar. Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip seyyiatı hasenatına racih gelmekle, beşer iki harb-i umumî ile iki dehşetli tokat yiyip o günahkâr medeniyeti zîr ü zeber edip öyle bir kustu ki, yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşaallah, istikbaldeki İslâmiyet’in gücüyle medeniyetin mehasini galebe edecek, zeminden gelen kirliliklerden temizleyecek, sulh-u umumîyi de temin edecek.’’

Medeniyetin beşere yani insanlığa olan menfaatlerini almak yerine, sefahat ve kötülüklerini almak... Noel kutlama çabaları buna misal. Bu olayı düşünmemiz gerekiyor. Ailedeki bu değişim o kadar yol kat etmiş ki kutlama hazırlıkları adiyattan hale dönüşmüş. Medeniyetin mehasini yerine günahları, seyyiatları, sefahetleri mehasin zannedilerek, taklit edilir duruma gelinmiş. 

Bu davranışın içinde dini rüşvet vermek ve dünyaya yönelmek de var. Oysa kaybedilen ahiretimiz, ebedî âlemimiz... Ölüm var ve tüm nefisler ölümü tadacak gerçeği ortada dururken, böyle bir ticaret gerçekten akıllıların işi olmasa da. Bunu helâl dairesi sınırları içinde yapmaya çalışan, yaprak döküntüleri yaşayanlar var.

Günü ve gecesini bu şekilde geçiren ve/veya geçirecek olanlar var. Eğlence mekanlarının hazırlıklarına yer verildi. Peki müşterileri kimler? Müslüman mahallesi ama yapılanlar Müslümanlığın dışında. Eminönü’nde bir piyango bayisinin önünde ucu bucağı görünmeyen, piyango almayı bekleyen kuyruklar uzuyor her sene.

İslâm âlemi parçalanmış, Gazze’de, Lübnan’da, Keşmir’de, Suriye’de, Doğu Türkistan’da ve birçok yerde soykırımlar olmuş, yaşanmış kimin umurunda. Aç, susuz, evsiz havsız, soğukta donan buna insan yaşama mücadelesi veriliyor, böyle bir zamanda kutlama düşüncesinde olmak...

Medeniyetin pis ve süflî günahlarını iyiliklere tercih etmek, seçim bu şekilde kullanmak, seyyiâtı hasenâta tercih etmek, Üstad’ımızın deyimi ile bu dünyada dahi cezasız kalmak. İki Harb-i Umumî olarak ifade edilen Dünya Savaşlar’ı bir yerde beşerin tasaffi etme olayı başına gelen hadiseler olarak yorumlanıyor. Onun isteği gelecek, istikbalimiz, İslâmiyet’in gücüyle, medeniyetin mehasinleri ile galip gelecek olan, yine İslam’ın bayraktarlığı olacak. 

Bizler de her ne kadar bu tarz gaflet içinde olsak dahi, değiştirilmesi gereken, doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’in gerçeği önce kendi nefsimizde yaşamalı. Noel kutlaması değil, sıradan bir gün ve geçen bir yıl muhasebesinin yapıldığı gece olarak anlam kazandırmalıyız.

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