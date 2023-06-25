1.6 milyon Hacı adayı

Suudi Arabistan, yurt dışından ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını açıkladı.

Pasaportlar Genel Müdürlüğü, önceki akşama kadar kara, hava ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısına ilişkin açıklama yaptı. Ülkeye 1 milyon 626 bin 500 hacı adayının giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, bunların 1 milyon 559 bin 53’ünün hava yoluyla, 60 bin 617’sinin kara yoluyla, 6 bin 830’unun da deniz yoluyla geldiği aktarıldı. Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılı için hacı adayı sayısı ülke içinden ve dışından 2,4 milyon olarak açıklanmıştı. AA

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