1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 400 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 366 milyon 910 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 266 milyon 596 bin ile ABD, 178 milyon 360 bin ile Hindistan, 54 milyon 800 bin ile İngiltere, 50 milyon 310 bin ile Brezilya, 38 milyon 650 bin ile Almanya, 27 milyon 460 bin ile Fransa, 25 milyon 950 bin ile İtalya, 25 milyon 643 bin ile Türkiye, 22 milyon 780 bin ile Rusya, 22 milyon 620 bin ile Endonezya, 21 milyon 990 bin ile Meksika, 21 milyon 70 bin ile İspanya, 17 milyon 300 bin ile Kanada, 16 milyon 250 bin ile Şili, 15 milyon 140 bin ile Polonya, 11 milyon 420 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 milyon 200 bin ile Suudi Arabistan, 10 milyon 530 bin ile İsrail ve 10 milyon 440 bin ile Fas izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken, uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 131.

Bu ülkeyi 121,60 doz ile İsrail, 115,49 ile BAE, 108,24 ile San Marino, 90,62 ile Malta, 84,99 ile Şili, 84,66 ile Bahreyn, 81,58 ile Maldivler, 80,72 ile İngiltere, 79,71 ile ABD, 73,6 ile Macaristan, 72,38 ile Moğolistan, 66,09 ile Monako, 67,05 ile Katar, 62,46 ile Butan, 63,37 ile Uruguay, 58,15 ile İzlanda ve 57,55 ile Sırbistan izledi.