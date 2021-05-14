"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

14 Mayıs 2021, Cuma 23:01
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 400 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 366 milyon 910 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 266 milyon 596 bin ile ABD, 178 milyon 360 bin ile Hindistan, 54 milyon 800 bin ile İngiltere, 50 milyon 310 bin ile Brezilya, 38 milyon 650 bin ile Almanya, 27 milyon 460 bin ile Fransa, 25 milyon 950 bin ile İtalya, 25 milyon 643 bin ile Türkiye, 22 milyon 780 bin ile Rusya, 22 milyon 620 bin ile Endonezya, 21 milyon 990 bin ile Meksika, 21 milyon 70 bin ile İspanya, 17 milyon 300 bin ile Kanada, 16 milyon 250 bin ile Şili, 15 milyon 140 bin ile Polonya, 11 milyon 420 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 milyon 200 bin ile Suudi Arabistan, 10 milyon 530 bin ile İsrail ve 10 milyon 440 bin ile Fas izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken, uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 131.

Bu ülkeyi 121,60 doz ile İsrail, 115,49 ile BAE, 108,24 ile San Marino, 90,62 ile Malta, 84,99 ile Şili, 84,66 ile Bahreyn, 81,58 ile Maldivler, 80,72 ile İngiltere, 79,71 ile ABD, 73,6 ile Macaristan, 72,38 ile Moğolistan, 66,09 ile Monako, 67,05 ile Katar, 62,46 ile Butan, 63,37 ile Uruguay, 58,15 ile İzlanda ve 57,55 ile Sırbistan izledi.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    Günlük vaka sayısı açıklandı

    'Çocukları aşılamayı bırakıp fakir ülkelere aşı gönderin'

    Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Filistin' tepkisi

    Gazze'de 10 bin ev susuz kaldı

    Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı

    Almanya aşılamada rekor kırdı

    Japonya'da Olimpiyatların iptali isteniyor

    Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 12 ölü

    Erdoğan: Pazartesi günü kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz

    Gazze'deki hava saldırıları sonucu 200'den fazla konut yıkıldı

    THY, Tel-Aviv seferini iptal etti

    'Çin. Doğu Türkistan'daki camileri yıkmaya devam ediyor'

    Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu

    2011-2021 yılları dünyanın en sıcak 10 yılı oldu

    Gazze'de şehit sayısı 119'a yükseldi

    Turizm Bakanlığının tepki çeken videosu yayından kaldırıldı

    BM Genel Sekreteri'nden İsrail ve Filistin'e 'gerginliği azaltın' çağrısı

    'İsrail askeri 139 Filistinliyi yaraladı'

    İskoçya'da halk 2 mültecinin sınır dışı edilmesine izin vermedi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Köy bayramları
    Mehmet ÇETİN

    Rabbin, seni unutmaz!
    H. Muharrem OKUR

    "İLK YAZI"yı hatırlamak
    Ali HAKKOYMAZ

    Bayram: Cennetin gölgesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ruy-i zemin bir Medresetü’z-Zehra üniversitesidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.