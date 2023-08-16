100 yılın en ölümcül orman yangını

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’deki orman yangınlarının, ABD’deki “bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını” olduğunu belirterek, mümkün olan en kısa sürede eyaleti ziyaret edeceğini söyledi.

Biden, yangınların ABD’deki “bir asırdan uzun süredir gerçekleşen en ölümcül orman yangını” olduğunu belirterek, neden olduğu hasara ve ölümlerin çok olmasına işaret etti.

ABD’nin Hawaii eyaleti son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 99 kişinin öldüğü yangınlar, bugüne kadar eyalet tarihindeki “en ölümcül doğal afet” olarak kayıtlara geçerken ölü sayısının artması bekleniyor.