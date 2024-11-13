"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

11 Aralık'ta güvenoyu isteyecek

13 Kasım 2024, Çarşamba 20:42
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 23 Şubat 2025'te erken seçim yapılabilmesi için 11 Aralık'ta güvenoyu talebinde bulunacağını ve oylamanın da 16 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Başbakan Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Federal Meclis'in 16 Aralık'ta bu konuda karar verebilmesi için 11 Aralık'ta güvenoyu talebinde bulunacağım." dedi.

Scholz, seçim için 23 Şubat 2025 üzerine uzlaşılmış olmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tarih artık kesinleşti ve bunun için çok minnettarım." diye konuştu.

Maliye Bakanı Christian Lindner'in görevden alınmasını da savunan Scholz, "Bu karar doğruydu ve kaçınılmazdı" ifadesini kullandı.

Alman Şansölye, erken seçim öncesi parlamentodaki tüm partilerden bazı yasalara destek vermeleri çağrısında bulunarak, "Sahip olduğumuz zamanı geciktirilemeyecek çok önemli yasaları geçirmek için kullanmalıyız." şeklinde konuştu.

Scholz, seçimlerde ülkenin kutuplaşmasına karşı uyarıda bulunarak, "Herkesin birbirine karşı savaştığı bir durumdan kaçınılmasını istiyorum." dedi.

Konuşmasında ABD seçimlerine de değinen Scholz, ABD'de kimin iktidarda olduğundan bağımsız olarak mevcut ilişkilerin daha da ileriye taşınabilmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini belirtti.

Ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteği yineleyen Scholz, ancak bu yardımları yaparken Almanya'nın önceliklerini ihmal etmemesi uyarısında bulunarak, "Ukrayna'ya yapılan yardımlar nedeniyle altyapı yatırımlarının kesilmemesi, yolların, köprülerin ve demiryollarının çürümeye terk edilmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus füzelerinin teslim edilmesi taleplerini bir kez daha reddeden Scholz, "Savaşın bir tarafı haline gelmemek için her şey yapılmalıdır. İşte bu nedenle bu konudaki tutumumu tekrarlıyorum, bizim tarafımızdan tedarik edilen silahların Rusya topraklarına kadar ateşlenmesine karşıyım. Almanya'dan bir seyir füzesi gönderilmesine ilişkin tutumumu da değiştirmeyeceğim. Bunu seçim sırasında da kesinlikle tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden almıştı.

Bu gelişmenin ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet düşmüştü.

Başbakan'ın mecliste güvenoylamasına gitmesi

Almanya’da başbakanın mecliste güvenoyu istemesi ve Federal Meclis'i feshetmesi Anayasa'nın 68'inci maddesinde düzenleniyor.

Buna göre, başbakan, güvenoyu isteyeceğine ilişkin önergeyi verdikten 48 saat sonra Federal Meclis’te güvenoylaması yapılıyor. Söz konusu önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilmezse cumhurbaşkanı, başbakanın önerisiyle 21 gün içinde meclisi feshediyor.

Scholz'un güvenoyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den seçime gitmesini isteyecek ve bu sürecin ardından Almanya'da 60 gün içinde seçime gidilebilecek.

Ancak Başbakan güvenoyu alırsa görevine 28 Eylül'deki genel seçimlere kadar devam edecek.

Federal Meclis şayet Scholz'a güvenoyu vermez ve meclisten başka bir milletvekilini başbakan seçmesi durumunda ise cumhurbaşkanı meclisi feshetme yetkisini kaybediyor.

En son 2005’te dönemin Başbakanı Gerhard Schröder erken seçimin yolunu açmak için meclisten güvenoyu istemiş ve oylamada çoğunluğu alamayınca seçime gidilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya izlemeye devam ediyor - Gazze, 404 gündür İsrail saldırıları altında!

    11 Aralık'ta güvenoyu isteyecek

    Rusya: Yıkıcı bir cevap veririz

    İsrailli esir: Netanyahu'yu durdurun

    Tesla, 2431 aracını geri çağırdı

    İsrail, Filistin halkını ve tarihini silmeye çalışıyor

    İspanya'da yeniden şiddetli yağış alarmı!

    Trump'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığını yönetecekler

    ÖSYM: YKS 21-22 Haziran 2025'te yapılacak

    Bu acının sorumlusu hepimiziz

    Gazze’yi yok ettik

    ABD, Birleşmiş Milletleri felç etti

    Arap Birliği nihayet: Kelimeler yetersiz

    Borrel: Etnik temizlik

    Vatandaşın güvenini kaybettiler

    Enflasyonun tahribatı büyük

    Orta Doğu'daki çatışmanın çözümü, ''Filistin Devleti''nin kurulmasından geçiyor

    İşgalci kafa sınır tanımıyor: 2025, Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacakmış!

    Filipinler'de Toraji Tayfunu alarmı: 2500 mahalle tahliye edilecek!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Serdaroğlu’na cevap-1
    Ahmet BATTAL

    Bahçeli AKP’nin Gazi Hazretleri
    İrem BAYRAKLILAR

    “Ablanı kaybettik”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Adalet olmadan asla!
    Ali FERŞADOĞLU

    Tarikate girmeden mutluluğu nasıl yakalarız?
    Ahmet DURSUN

    Risale-i Nur’un dili
    Genel

    Gazze’yi yok ettik
    Genel

    Bu acının sorumlusu hepimiziz
    Cevher İLHAN

    “Açılım”la tefrika tuzağı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.