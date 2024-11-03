'117 parçalanmış naaşı çıkarttık ve gömdük'

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde bir binayı hedef aldığı saldırıdan sağ kurtulan Filistinli kadın, geçen salı günü 247 kişinin öldürüldüğü söz konusu olayda ailesinin soykırıma maruz kaldığını belirtti.

Gazze şehrindeki Ehli Baptist Hastanesi’ne gidecek olan ve güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen kadın, “İsrail, beş katlı aile apartmanımızı bombaladı. Ben ve üç çocuğum ile bazı akrabalarım kurtulduk.” diye konuştu. İsrail’in kuşatması nedeniyle sağlık ekiplerinin hedef alınan bölgeye ulaşamadığını kaydeden kadın, “117 parçalanmış naaşı biz çıkarttık ve gömdük, yaklaşık 130 kişi hala enkaz altında.” dedi. AA

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