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31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

12 binden fazla çocuk savaş kurbanı

31 Temmuz 2019, Çarşamba
Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen yıl tüm dünyada devam eden savaş ve çatışmalar sebebiyle 12 binden fazla çocuk öldü.

Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen yıl tüm dünyada devam eden savaş ve çatışmalar nedeniyle 12 binden fazla çocuk öldü. Rekor düzeyde yüksek olan bu sayıda Afganistan, Filistin, Suriye ve Yemen’de ölen çocuklar başı çekiyor. BM’nin tesbitlerine göre ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlâlleri, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesi gibi durumlara dikkat çekiliyor.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yıllık olarak yayınlanan ve çatışma bölgelerindeki çocukların güvenliğine eğilen raporda, geçen yıl özellikle devlet güçleri ve uluslar arası güçlerin saldırıları ve ihlalleri neticesinde çocukların vefat ettiklerine işaret ediliyor. Ancak raporda, çatışmalar sırasında çocuklara yönelik hak ihlalleri yapan ülkeler listesi çok fazla değişmedi. Sivil toplum kuruluşlarıysa bu duruma sert tepki gösteriyorlar.

‘Adeta dalga geçiyorlar’

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Silahlı Çatışmalarda Çocukları Gözlem grubu Yemen’de devam eden çatışmalarla ilgili Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona yönelik ifadeleri işaret ederek tepki gösterdi.İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau, “Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon 2015 yılından bu yana Yemen’deki çocuklara yönelik şiddet olaylarında bir iyileşme olduğuna dair hiçbir kanıt ortaya koymadan durumunu düzeltmeye çalışıyor. Bununla birlikte Genel Sekreter Suudileri ve koalisyonu reformcu ülkeler arasında “fena değil” kategorisinde göstererek adeta dalga geçiyor” dedi. Silâhlı Çatışmalarda Çocukları Gözlem Direktörü Adrianne Lapar da Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bulunduğu koalisyonun verdiği boş vaadleri övmenin savaşın çocuklar üzerindeki ölümcül etkilerini görmeyi ve sahadaki gerçekleri baltaladığını savundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’se 2018 yılında çocuklara yönelik şiddet olayları ve ölümlerden dolayı derin bir kaygı duyduğunu dile getirdi.

2005’ten bu yana en yüksek rakam

Rapora göre geçen yıl ölen çocuk sayısı raporun yayınlanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en yüsek seviyeye ulaşmış durumda. Raporda, geçen yıl çatışmalarda 3062 çocuğun öldüğü Afganistan birinci sırada yer alıyor. Geçen yılki çatışma ve saldırılarda ülkede ölenlerin yüzde 28’ini çocuklar oluşturuyor. 2018 yılında Suriye’de de 1854 çocuk öldü. Yemen’deki çatışmalarda da 1689 çocuk öldü. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail-Filistin arasındaki gerginlik nedeniyle çıkan olaylarda da 2014 yılından bu yana 59 Filistinli çocuk öldü, 2756 çocuk da yaralandı. Aynı dönemde 6 İsrailli çocuk da yaralandı.BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail-Filistin gerginliğinde yaralanan çocukların sayısındaki artış konusunda son derece kaygılı olduğunu dile getirirken, BM Temsilcisi Nikolay Mladenov’dan İsrail güçlerinin neden olduğu olayların soruşturulmasını istedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Jo Becker, İsrail güçlerinin, Afganistan’da Amerika liderliğindeki koalisyon kuvvetlerinin ve Afgan Ulusal Ordusu’nun BM genel Sekreteri’nin “utanç listesi”nin dışında kalmasının kaygı verici olduğunu söyledi.

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