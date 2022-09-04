12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürdüğü belirtilerek, bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı kaydedildi.

AA

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