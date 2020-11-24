12 milyondan fazla çocuk yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Henrietta Fore, Yemen’de kıtlık sebebiyle 12 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

UNICEF’in resmî sitesinde yayımlanan açıklamasında Fore, Yemen’in son yıllarda görülen en kötü kıtlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Fore, Yemen’deki duruma ilişkin “tehlike çanlarının çok uzun bir zamandır çaldığını” belirterek, “12 milyondan fazla çocuk insanî yardıma ihtiyaç duyuyor.” ifadelerini kullandı. Beslenme yetersizliği oranlarının ülkenin bazı bölgelerinde en yüksek seviyeye ulaştığını kaydeden Fore, “5 yaş altındaki 325 binden fazla çocuk, beslenme yetersizliği sebebiyle yaşama savaşı veriyor.” uyarısında bulundu. Fore, Yemen’de beş milyondan fazla çocuğun ise “yüksek düzeyde kolera ve ishal tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna” dikkati çekti. AA

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