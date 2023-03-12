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12 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

12 yıldır ara verilen ziyaretleri yeniden başlıyor

12 Mart 2023, Pazar 13:21
Japonya ve Güney Kore liderleri, 2011'de ara verilen karşılıklı ülke ziyaretlerini yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Japon hükümeti, Güney Kore lideri Yoon Suk-yeol'un, eşi Kim Keon Hee ile hafta içinde Japonya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Yoon'un ziyaretinin duyurulması sonrası, Tokyo-Seul ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduklarını açıkladı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Güney Kore'yi, "meydan okumalara karşı birlikte çalışılacak önemli partner" şeklinde nitelendirdi

Güney Kore Başkanlık Ofisi açıklamasında da "önemli köşe taşı" şeklinde nitelenen gezinin, karşılıklı lider ziyaretlerinin yeniden başlamasının işareti olacağı vurgulandı.

Açıklamada, komşu ülkelerin "geçmişin talihsizliklerinin üstesinden gelerek, geleceğe ilerlemenin" ve ikili güvenlik işbirliğini genişletilmesinin önemini vurgulandı.

Ziyaret kapsamında Japon Başbakan Kişida ile bir araya gelecek Güney Kore liderinin, çok yönlü ikili ilişkilerin son durumunu ele alması bekleniyor.

G7'ye davet edilebilir

Güney Kore liderinin ziyareti, Güney Kore ve Japonya liderlerinin, 2011'den beri ara verdiği karşılıklı ziyaretleri yeniden başlatma sinyali olarak görülüyor

Ulusal basında Yoon'un, Japonya'nın ev sahipliğinde Hiroşima'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesine de gözlemci olarak davet edilebileceği belirtildi.

Mayıs 2022'de Güney Kore Devlet Başkanlığını üstlenen Yoon Suk-yeol ve yönetimi, son dönemde Japonya ile "gelecek odaklı komşuluk diplomasisi" vurgusu yapıyor.

Yeni plan

Ziyaret planının, iki ülkenin hassas sorunlarından kabul edilen "savaş dönemi işçi tazminatlarına" yönelik Güney Kore'nin yeni önerisinin hafta başında duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Buna göre, savaş döneminde Japon firmalarca, zorla çalıştırılan işçilerin tazminatının karşılanması için Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu, Koreli müştekilere tazminat ödeyecek.

2018'de ilan edilen Güney Kore Yüksek Mahkeme kararları ise Koreli müştekilere, söz konusu tazminatları Japon şirketlerin karşılaması gerektiğini beyan ediyordu.

Son ziyaret Aralık 2011'de

Japonya'ya son Güney Kore Devlet Başkanı'nın ziyareti Osaka G20 Zirvesi dolayısıyla Haziran 2019'da gerçekleşmişti.

En son komşu ülke karşılıklı lider ziyaretinin, Aralık 2011'de Japon Başbakan Noda Yoşihiko ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak arasında Japonya'da gerçekleştiği biliniyor.

AA

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