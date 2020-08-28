Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek, yardım bekliyor.

İdlib'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda, akrabalarına ait bir çadırda ailesiyle kalan Muhammed, imkansızlıklar içinde hayat mücadelesi veriyor.

Doğuştan ayakları ve kolları olmadığı için akranlarıyla oyun oynayamayan Muhammed bebek, günün büyük bölümünü kedisiyle geçiriyor.

Minik Muhammed'in babası Halit Mısaytıf, yaptığı açıklamada, oğlunun kolları ve ayakları olmadan dünyaya geldiğini söyledi.

Mısaytıf, "Muhammed’in sürekli ilgi ve bakıma ihtiyacı var. Sürekli kucakta olması gerekiyor. Burada kampta yaşıyorum. Yazın sıcaktan ve soğuktan koruyamıyoruz." ifadesini kullandı.

"Çocuğumun sütünü bulmakta zorlanıyorum"

Esed rejiminin saldırıları sonrası ayağından yaralanarak yürüme güçlüğü çeken Mısaytıf, "İş bulamıyorum. Çocuğumun sütünü bulmakta zorlanıyorum. İlaçların fiyatı, eskiye göre kat kat daha pahalı. Umarım Muhammed, diğer tüm çocuklar gibi yaşamına devam eder." diye konuştu.

Muhammed'in eli ve ayağı olmadığı için günlük ihtiyaçlarını desteksiz karşılayamadığını vurgulayan Mısaytıf, "Sütünü, ilaçlarını ve bezini zor temin ediyoruz. İnşallah ileride yurt dışına çıkar. Protez takılır. Tek istediğim, diğer çocuklar gibi yaşaması. İnşallah Muhammed’e mutlu bir hayat yaşatabilirim." diye konuştu.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya’nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib’e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.