14 bin sivil savaş kurbanı

Rusya’nın işgaliyle Ukrayna’da başlayan savaşın yedinci ayına girildi. Birleşmiş Milletler Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonu (HRMMU), Ukrayna’da yaptıkları son çalışma sonrasında, ülkede 14 binden fazla sivilin ya öldüğünü ya da yaralandığını, ancak sivil zayiat sayısının verdikleri bu son rakamların oldukça üstünde olduğunu açıkladı.

BM Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonu Şefi Matilda Bogner, hazırladıkları son raporda yer alan bazı bulguları açıkladı. Bogner, Ukrayna’da savaşın başlamasından bugüne kadar 14 bin sivil zaiyat verildiğini belirterek, “Ancak ‘gerçek rakamlar muhtemelen çok daha yüksek. Savaşın şu anda yedinci ayına girdiğimizde ekibimiz bugüne kadar 5 bin 767 sivilin ölümü ve 8 bin 292 sivilin yaralanmasıyla ortaya çıkan 14 bin 59 sivil zayiatı doğruladı. Tekrar söylediğimiz gibi, gerçek rakamlar muhtemelen bu rakamın çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. Ukrayna’daki sivil kayıplar, insan hakları gibi birçok konunun yer alacağı son raporumuzu 27 Eylül’de açıklayacağız” dedi. AA

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