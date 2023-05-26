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26 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

14 milyon Suriyeli ülkelerine dönmezse evlerini kaybedecek

26 Mayıs 2023, Cuma 18:17
Suriye’de hükümetin, ülke dışına çıkan ya da yönetim tarafından “tehlikeli” görülen kişilerin mülklerine el konulması yönünde çıkardığı yasalar, 14 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmesi ve evlerini tamamen kaybetmesine neden olabilir.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından hazırlanan bir rapora göre, hükümetin ülke içi ya da dışındaki mültecilerin topraklarına ve mülklerine el koyma yetkisini devlete veren yasaları kabul etmesi, milyonlarca kişiyi “aşılması zor engellerle” karşı karşıya bırakıyor.  Ülkede sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, dün yayımlanan 61 sayfalık raporunda, 14 milyon Suriyelinin bu durumdan etkileneceğini ortaya koydu.

Haber Merkezi

 

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