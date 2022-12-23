140 yıllık zeytin ağacı 8 bin dolara satışta

Irak’ın Kerkük kentinde 140 yıllık zeytin ağacı, 8 bin dolara satışa sunuldu.

Yaklaşık 5 yıl önce İtalya’dan getirilen zeytin ağacı, Kerkük’ün kuzeyindeki Daraman bölgesinde 350 bin metrekarelik bitki yetiştirme alanında toprakla buluşturuldu. Bitkilerin yetiştirildiği ve satıldığı alanın sahibi Abdulmuttalib Hüseyin Hamzeli, yıllar önce uzun çabaların ardından İtalya’dan ağacın Kerkük kentine getirildiğini belirterek, ağacın meyve vermediğini ifade etti. Gelen talepler üzerine tarihi ağacı satışa sunmaya karar verdiğini aktaran Hamzeli, şunları söyledi: “Her koşula dayanıklı olan zeytin ağacı halk arasında da bereketiyle bilinir ve yüksek manevi değere sahiptir. İlk başta satmayı düşünmüyorduk ancak talebin artması üzerine 8 bin dolara satmaya karar verdik. Fiyat olarak yüksek görünüyor ama bunun nedeni ağacın manevi değeridir.” dedi. AA

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