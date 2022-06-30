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30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'144 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtardık'

30 Haziran 2022, Perşembe 11:28
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, iyimser ve önemli bir haberi vermek istediğini dile getirerek, "144 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtardık. Bunların arasında 59 ulusal muhafız, 30 deniz kuvvetleri, 28 ordu, 17 sınır muhafızı, 9 terörle mücadele askeri ile 1 polis var." diye konuştu.

Kurtarılan Ukraynalı askerlerin en yaşlısının 65, en küçüğünün ise 19 yaşında olduğunu belirten Zelenskiy, “Özellikle 95 Azovstal savunucusu evlerine dönüyor. Her Ukraynalıyı eve getirmek için her şeyi yapacağız." dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Birimi, dün savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya ile Ukrayna arasında en büyük takas işleminin yapıldığını ve sonucunda 95’i Azovtsal Fabrikası'ndaki askerler olmak üzere toplamda 144 Ukraynalı askeri geri aldıklarını duyurmuştu.

AA

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  • Gültekin

    30.6.2022 12:03:44

    Sayın Zelenski, devletinizin halini görüyorsunuz, hiç bir devlet başkanı bu halden asla memnun olamaz, sanki bu halden memnun bir devlet adamı gibi davranmanız insan olarak biz çok üzüyor, sizlerde bilirsiniz ki, en kötü barış, en mükemmel savaştan çok daha iyidir, niçin barışa yakın gelmiyorsunuz, karşınızdaki devlet, sıradan bir devlet olmadığını siz de biliyorsunuz, size yardım sözü verenlere asla güvenmeyiniz, devletinizi ve halkınızı daha fazla kırmayınız.

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