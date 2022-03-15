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16 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

15 Mart 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' olarak kabul edildi

15 Mart 2022, Salı 22:00
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 15 Mart'ı ''Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'' kabul etti.

İslamofobiye karşı birlikte mücadele etmeliyiz

 

Türkiye ve Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına sunduğu tasarı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edildi.

Kararla 15 Mart, BM Genel Kurulu tarafından ''Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'' ilan edildi.

Kararda, insan haklarına ve farklı din ve inançlara saygıya dayalı, hoşgörü ve barış kültürü ile küresel diyaloğu teşvik eden uluslararası çabaların güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Kararda ayrıca dini inançları nedeniyle kişilere ve tüm ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet olayı güçlü bir şekilde kınandı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "İslamofobi ve antisemitizm dahil tüm din ve inançlara dayalı her türlü ayrımcılık kabul edilemez ve kınanmalı." dedi.

İslamofobi'nin bugün insanlığı karşı gerçek ve artan bir tehdit olduğuna ve ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve şiddet gibi birçok formda kendini gösterdiğine dikkati çeken Keçeli, "Bugün bu kararın kabul edilmesiyle BM üyeleri, İslamofobi'yi gerçek bir tehdit olarak kabul ediyor ve İslamofobi'nin tüm biçimlerine ve tezahürlerine karşı mücadele taahhüt ediyor." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplumun İslam karşıtlığıyla mücadele kararlılığının nişanesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da meydana gelen terör saldırısının üçüncü yıl dönümü vesilesiyle, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişi saygı ve rahmetle anıldı.

O tarihte İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye'nin çağrısı üzerine, 22 Mart 2019'da İstanbul'da düzenlenen Dışişleri Bakanları düzeyindeki İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda alınan kararların, İslam karşıtlığıyla mücadelede önemli bir referans noktası teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, İİT'nin Dışişleri Bakanları Konseyinin (DBK) 2020'de aldığı kararla 15 Mart'ı İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü olarak kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ülkemizin, benzer bir kararın BM tarafından da alınması yönünde müstakbel DBK Dönem Başkanı Pakistan başta olmak üzere önde gelen İİT üyesi ülkelerle bilistişare yürüttüğü çalışmalar sonucunda BM Genel Kurulu’na ortaklaşa sunulan aynı başlıklı karar tasarısının bugün oydaşmayla kabul edilmiş olmasından memnuniyet duyuyor, bunu uluslararası toplumun İslam karşıtlığıyla mücadeleye yönelik kararlılığının bir nişanesi olarak görüyoruz. "

Açıklamada, İİT'nin kurucu üyesi olan Türkiye'nin uluslararası platformlarda İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlenmeyi sürdüreceği ve bu yöndeki çabalara aktif destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

AA

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