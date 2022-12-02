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2 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

15 milyona yakın Ukraynalı ülkelerinden ayrıldı

02 Aralık 2022, Cuma 22:02
Ukrayna Meclisi İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets, Rusya’nın Ukrayna’da savaş başlattığı 24 Şubat’tan itibaren 14,5 milyondan fazla Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Lubinets yaptığı yazılı açıklamada, “24 Şubat’tan sonra 14,5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terk etti ve bunlardan en az 11,7 milyonu AB ülkelerine gitti. 7,7 milyon kişi Avrupa’da geçici koruma hizmeti alıcısı olarak kayıtlıdır.” bilgisini verdi. Lubinets, devam eden savaş nedeniyle 4,7 milyon Ukraynalının da ülke içinde yerlerinden edildiklerini bildirdi.

 

AA

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