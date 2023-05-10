'150 bin düzensiz göçmen ABD'ye geçmeye hazırlanıyor'

ABD’nin Meksika sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 150 bin düzensiz göçmenin ülkeye girmek için, sınır dışı edilmeyi kolaylaştıran “42. Madde” uygulamasının kaldırılmasını beklediği belirtildi.

CNN’in ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, perşembe 42. Madde’nin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte sınırın Meksika tarafında bekleyen 150 bin civarında düzensiz göçmen ABD’nin gümrük kapılarına dayanacak.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde 60 bin, Tamaulipas eyaletinde 35 bin ve Coahuila eyaletindeki 25 bin düzensiz göçmenin bu rakama dahil olduğu ve Meksika’nın güneyi ve Orta Amerika ülkelerinde yüz binlerce düzensiz göçmenin de perşembe son bulacak uygulamayla birlikte kuzeye doğru harekete geçebileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bir İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi, ABD-Meksika sınırının varoşlarında şimdiden bir artış görüldüğü ve ABD sınırında görülen sayının günlük 8 bini aştığını, 42. Madde’nin kaldırılması sonrası ise 10 bine ulaşacağını söyledi.

Diğer bir kaynağa göre ise bugünden itibaren federal yetkililer El Paso'da ABD-Meksika sınırını geçen ve yetkililer tarafından işlenmeyen göçmenleri hedef alan bir uygulama operasyonu yürütecek.

Ayrıca, Meksika'nın sınır şehri Tijuana Göçmen İşleri Direktörü Enrique Lucero, düzensiz göçmenlerin sınır duvarından atlamaya veya yüzerek sınırı geçmeye kararlı olduklarını belirtti.

Lucero, barınaklarda sayısı giderek artan düzensiz göçmenler arasında, Moritanya, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi, daha önce görülmeye alışılmamış ülke ve milletlerden insanların bulunduğuna işaret etti.

42. Madde tartışmaları

ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmak için kullanılmıştı.

ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. Madde'nin 11 Mayıs’ta sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'ın yeni politikalarının Trump dönemini aratmayarak "göçmen karşıtı" olmakla suçluyor.

ABD medyasında, son günlerde ülkenin güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin geldiği ve bu sayının gelecek haftalarda artmasının beklendiği belirtiliyor.