"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

150 ülkeden 1,8 milyon kişi Hacı oldu

27 Haziran 2023, Salı 21:03
Suudi Arabistan, Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez kısıtlama olmaksızın yapılan hac mevsiminde 150 ülkeden 1,8 milyon kişinin hacı olduğunu duyurdu.

İttihad-ı İslam Bayramı...
Arafat'ta Risale-i Nur dersi
Zeynelabidin ve Risale-i Nur
Hacı adayları Arafat'a ulaştı
Hac, İttihad-ı İslama vesile olsun

Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl Hacı olan kişi sayısının 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişiye ulaştığını ifade eden Rabia, toplam Hacı sayısından 184 bin 130 kişinin ise Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu da bu yıl Hacı olanlara ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içinden 184 bin 130 kişi Hacı olurken, Arap ülkelerinden 346 bin 214, Asya ülkelerinden 1 milyon 56 bin 317, Afrika'dan 221 bin 863, Avrupa, Amerika, Avustralya ve diğer ülkelerden 36 bin 521 kişi kutsal topraklarda hac ibadetini ifa etti.

Hacıların 1 milyon 593 bin 271'i hava yoluyla, 60 bin 813'ü kara yoluyla, 6 bin 831'i de deniz yoluyla yurt dışından Suudi Arabistan'a geldi.

Yerli ve yabancı toplam Hacı sayısı içindeki erkek Hacı sayısı 969 bin 694, kadın Hacı sayısı da 875 bin 351 kişiye ulaştı.

Hac ve Umre Bakanı Rabia 9 Ocak'ta da Hacıların sayısının Kovid-19 salgınından önceki haline döneceğini söylemişti.

Geçen yıl Hacı sayısı, hedeflenen sayının altında kalarak 779 bin 919'u yurt dışından olmak üzere 899 bin 353'te kalmıştı.

2021 yılı Hac mevsiminde ise salgının patlak vermesi nedeniyle sıkı sağlık kontrolleri altında Suudi Arabistan'ın içinden sadece 60 bin kişinin katılımına izin verilmişti.

2019'da dünyanın her yerinden yaklaşık 2,5 milyon hacının geldiği Suudi Arabistan'da 2020'de Hacı sayısı ülke içerisinde yaklaşık 10 bin ile sınırlı kalmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    150 ülkeden 1,8 milyon kişi Hacı oldu

    ChatGPT'nin kullanımına ABD Kongresinde sınırlama getirildi

    Kanada'daki yangınların dumanı Avrupa'nın batı kıyılarına ulaştı

    Bayramın 2. günü Zoom üzerinden okuyucularımızla Bayramlaşacağız
    📷

    Hollanda'daki "İslam Deneyim Merkezi"yle ön yargılar yıkılacak...

    Arafat'ta Risale-i Nur dersi

    Kurban bağışı için son saatler

    Hacı adayları Arafat'a ulaştı

    Şili'de sel: Kayıpların sayısı 6'ya yükseldi

    HDK Komutanı 2 günlük "tek taraflı" ateşkes ilan etti

    İran’da toz fırtınası: 764 kişi hastaneye kaldırıldı

    Mescid-i Haram'da Kurban Bayramı hazırlığı

    Pakistan'da 22 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

    Hac, İttihad-ı İslama vesile olsun

    Tebrik ve Duyuru

    Ürküten uyuşturucu raporu

    Hacılar Arafat’ta

    Deprem konutu ihaleleri Saray müteahhidinde

    Özel okullara yüzde 100 zam

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Bu gün arefe, yarın bayram
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Zeynelabidin ve Risale-i Nur
    Ali FERŞADOĞLU

    Cibali Baba gibi yapılan dualar beddua olmaz mı?
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramları yine birlik günleri yapmak için
    Mikail YAPRAK

    Asıl gündem, nasıl gündem?
    İbrahim Aktaşcı

    Anlayana sivrisinek saz, anlamayana “Faiz, Döviz, Nas”
    Cevher İLHAN

    “Gazlı” seçim asparagası…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.