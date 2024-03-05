151 günde 13.430 çocuğu katletti

İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde “savunmasız Filistin halkına, sivillere, çocuklara ve kadınlara” yönelik 2 bin 675 katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 151 gündür düzenlenen saldırılarda 13 bin 430 çocuk ve 8 bin 900 kadının öldürüldüğü kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de çocukların açlıktan öldüğünü söyledi. WHO Başkanı, X’teki paylaşımında “Tahminen 300 bin kişinin çok az gıda ve temiz suyla yaşadığı Gazze’nin kuzeyinde ağır beslenme yetersizliği görülüyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. Ciddi yakıt, gıda ve tıbbi malzeme eksikliği var. Hastane binaları yok edildi. Gıda bulunamaması 10 çocuğun ölümüyle sonuçlandı” diye yazdı. Haber Merkezi

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