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29 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'1800'den fazla şehir ve köyde kontrolü sağladık'

29 Aralık 2022, Perşembe 03:01
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında Rus güçlerince ele geçirilen 1800'den fazla yerleşim yerinde tekrar kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Zelenskiy, Kiev'de Ukrayna Parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'ya karşı devam eden savaşta, Ukrayna halkının dünyaya birlik olmayı gösterdiğine vurgu yapan Zelenskiy, "Ulusal renklerimiz (bayrak renkleri), bugün tüm dünyanın uluslararası bir cesaret sembolüdür. "dedi.

Rusya'nın saldırılarına karşı inançlı bir şekilde mücadele vermeye devam ettiklerini dile getiren Zelenskiy, "Ukrayna mutlaka kazanacak." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'da savaş başlatmakla sadece ülkesini değil, Batı ülkelerini de tehdit ettiği yorumunda bulunan Zelenskiy, "Artık Batı'da hiç kimse Rusya'dan korkmuyor ve korkmayacak." diye konuştu.

"Ukrayna AB üyeliğini hak etti"

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya karşı bugün Ukrayna'ya silah desteği yaptığını belirten Zelenskiy, "Ve tarihte ilk kez, Avrupa Birliği bu tür büyük ölçekli saldırılara karşı savunma yardımı yapıyor." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, AB'nin ülkesine bu yıl "aday ülke" statüsünü verdiğini hatırlatarak, "Ukrayna bu statüyü çoktan hak etti." dedi.

Ülkesinin bir AB üyesi olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda müzakerelere başlamanın zamanı geldi." diye konuştu.

Savaşın başladığı ilk dönemlerde Rus güçlerinin başkent Kiev'e de girmeye çalıştıklarını ama Ukrayna ordusunca geri püskürtüldüklerini ifade eden Zelenskiy, "Ukraynalı askerler işgalcileri Kiev'den kovdu ve bu, tam ölçekli savaşta ilk dönüm noktasıydı." dedi.

Kendilerine desteğinde bulunan ülkelere teşekkür eden Zelenskiy, bu silahlar sayesinde Ukrayna ordusunun başarılı karşı saldırılar gerçekleştirdiğini dile getirdi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın 1800'den fazla şehir ve köyünü işgalcilerden kurtarmayı başardık." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın da silah üretecek imkanlara sahip olduğunu, bazı silahları ürettiğini, bazılarını da yeni üretmeye başladığını aktaran Zelenskiy, "Ukraynalı silah markalarının da tüm dünyanın ilgisini çekeceği zamanın geleceğinden emin olabilirsiniz." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna halkının uzun süredir hayal ettiği zafere doğru ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

"Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin destekleri ile oluşturulan Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde Ukrayna limanlarından 15 milyon tondan fazla tahıl ürününün ihraç edildiğini kaydetti.

Söz konusu girişimin gerçekleştirilmesine sağladıkları katkılarından dolayı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını ifade eden Zelenskiy, kendilerinin de ihtiyaç sahibi ülkelere tarımsal ürünlerin ulaştırılması yönünde "Ukrayna'dan Tahıl" konulu bir girişim başlattıklarını, Türkiye ile toplam 30'a yakın ülkenin, söz konusu girişimi desteklediğini belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'da savaş suçu işlediğini söyleyen Zelenskiy, suçlu olan herkesin yargılanması için uluslararası bir yargının kurulması gerektiğini savunarak, bu yönde gereken çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar Rus tarafıyla yapılan esir takası sonucu 1456 Ukraynalı askerin serbest kaldığını ifade eden Zelenskiy, "Toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmemiz gerektiği gibi, toplumsal bütünlüğü de yeniden sağlamalıyız." dedi.

AA

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