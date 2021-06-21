19 bin çocuk “ağır ihlâllere” uğradı

BM: 2020’DE ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE 19 BİN 300 ÇOCUK “AĞIR İHLÂLLERE” MARUZ KALDI.

Bİrleşmİş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres, geçen yıl silâhlı çatışmaların olduğu ülkelerde 19 bin 300 çocuğun ağır ihlâllere uğradığını belirterek, “2020, çocuklar için üzücü bir yıl oldu.” ifadesini paylaştı. Çatışma bölgelerindeki çocuklara yönelik hazırlanan “Çocuklar ve Silâhlı Çatışmalar” adlı 42 sayfalık yıllık BM raporu yayımlandı. Raporda, Suriye, Yemen, Somali ve Afganistan’ın çocuklarla ilgili en fazla ihlâlin görüldüğü ülkeler olarak öne çıktığı belirtilerek, 2019’a kıyasla çatışma bölgelerindeki çocuk kaçırma olaylarında yüzde 90, cinsel şiddet olaylarında da yüzde 70 artış görüldüğü kaydedildi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÜZÜCÜ BİR YIL

Suriye, Yemen, Somali ve Afganistan’da devam eden silâhlı çatışmalar nedeniyle geçen yıl 8 bin 400’den fazla çocuğun öldüğü veya sakatlandığı ifade edilirken, Suriye, Somali, Myanmar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde de 7 bine yakın çocuğun silâh altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Guterres, raporda, dünyadaki çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik kaçırma, cinsel taciz, ve şiddet olaylarının devam ettiğini vurgulayarak, “2020, silahlı çatışmalara tanık olan ülkelerde çocuklar için üzücü bir yıl oldu, toplam 19 bin 300 çocuk ağır ihlallere maruz kaldı.” ifadesine yer verdi.