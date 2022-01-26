197’nci kez yıktı

İsrail güçlerinin, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü’nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib Köyü’nü bir kez daha yıktığı belirtildi.

Arakib’i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, açıklama yaptı. İsrail güçlerinin köydeki evleri en son geçen ay yıktığını hatırlatan Turi, Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib Köyü’nde yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını ifade etti. İsrail’in ilk yıkımı Temmuz 2010’da gerçekleştirdiği Arakib Köyü’nde, 80’den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. Tel Aviv yönetimi, köyün “yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini” iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail’in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor. AA

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