1986'da kaybolan bir dağcının kalıntıları bulundu

Alp Dağları'nın İtalya-İsviçre sınırındaki Matterhorn dağında, kayıp bir dağcının kalıntılarına rastlandı.

Matterhorn dağına tırmanan bir grup dağcı, Theodul Buzulu'nu geçerken, buzuldan çıkan bot ve kramponları fark ederek yetkililere bilgi verdi. Olayın ardından polisten yapılan açıklamada, adı verilmeyen kişinin, kaybolduğu sırada 38 yaşında olduğu kaydedildi. BBC ise haberinde, DNA testi sonucunda, kalıntıların 1986'da kaybolan Alman bir dağcıya ait olduğu sonucuna ulaşıldığını iddia etti. Bölgede sıcaklık geceleri 32 derecenin üstünde İsviçre polisi, 1925 yılından bu yana Matterhorn Dağı'na tırmanırken kaybolanların listesini tutuyor. Buzulların erimesiyle kayıp dağcıların kalıntıları gün ışığına çıkıyor. 1968'de kaza yapan bir uçağın enkazı, geçen yıl Aletsch Buzulu'ndan çıkarılmıştı. 2015'in Ekim ayında da 1974'te Alpler'e tırmanırken kaybolan bir Çek dağcının kalıntıları bulunmuştu. Bölgede, 9 Temmuz'dan bu yana geceleri hava sıcaklığı 32 derecenin üstünde seyrediyor. AA

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