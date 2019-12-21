2,4 milyon Filistinlinin insanî yardıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, Filistin topraklarında 2,4 milyon kişinin insanî yardıma ihtiyaç duyduğunu, bunlardan “en fazla insanî yardıma muhtaç” 1,5 milyonuna ulaşmak için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

McGoldrick, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze’deki insanî duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile 11 Aralık’ta Ramallah’ta kritik durumdaki insanî yardıma ihtiyaç duyan Filistinliler için 348 milyon dolar yardım çağrısında bulunduklarını hatırlatan McGoldrick, Filistin’de 2,4 milyon kişinin insanî yardıma ihtiyaç duyduğunu tesbit ettiklerini belirtti. McGoldrick, bunların içinde “en fazla insanî yardıma muhtaç” durumdaki 1,5 milyon Filistinliye ulaşmayı hedeflediklerini ve bunun için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “Ama fon kaynakları ve kendi kapasitemizin, ihtiyacı olan bütün insanlara ulaşmamızı imkânsız kılacağının farkındayız” diye konuştu. Özellikle Gazze halkının insanî ihtiyaçlarının kritik boyutlarda olduğunu anlatan McGoldrick, talepte bulundukları insanî yardımın yüzde 75’ini Gazze halkı için kullanmayı düşündüklerini sözlerine ekledi. AA

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