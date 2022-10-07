2 bin sığınmacı çocuk ‘kayboldu’

Temmuz ayında, Avrupa genelinde 2 bin çocuk sığınmacı ortadan kayboldu. En fazla kayıp vakası Bulgaristan ve Avusturya’da meydana geldi. Uzmanlara göre, reşit olmayan sığınmacıların nereye gittiği konusunda yeterli denetim yok.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Temmuz ayında, Avrupa genelinde 2 bin çocuk sığınmacı ortadan kayboldu. En fazla kayıp vakası Bulgaristan ve Avusturya’da meydana geldi.

Uzmanlara göre, reşit olmayan sığınmacıların nereye gittiği konusunda yeterli denetim yok ve bunların büyük bölümü, insan tacirlerinin eline düşüyor. Sığınma merkezlerine başvuran reşit olmayan yabancı uyruklular, daha sonra yetkililere haber vermeden bu merkezleri terk etti. Avusturya’da bu yıl içerisinde çoğu Afganistan kökenli toplam 5 bin çocuğun mülteci barınma merkezlerinden ayrıldığı belirlendi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Uzmanlara göre, reşit olmayan sığınmacıların nereye gittiği konusunda yeterli denetim yok ve bunların büyük bölümü, insan tacirlerinin eline düşüyor. Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a göre, Avrupa’da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı artmaya devam ediyor. Hollanda’daki Groningen Üniversitesi Çocuk ve Göç Hukuku Araştırma Merkezi’nden Lamper Zijlstra, kayıp sığınmacı çocuklar konusunda insan tacirlerinin kesinlikle fazla güce ve etkiye sahip olduğunun altını çiziyor. Hollandalı uzman Zijlstra, savunmasız çocukları ilgilendiren bu konuda ortak bir Avrupa yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, “Ama ne yazık ki henüz bu konuda bir adım yok” diyor.

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