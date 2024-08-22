2 İspanyol dağcı yüzlerce metreden düşerek öldü

Fransa'nın İtalya sınırında bulunan Mont Blanc'a tırmanan iki İspanyol dağcı, 350 metre yükseklikten düşerek öldü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay dün Fransa'nın Haute-Savoie vilayetinde yer alan dağda meydana geldi. Yetkililer, 26 ve 27 yaşlarındaki iki İspanyol dağcının Mont Blanc'a yaptıkları tırmanış sırasında 350 metreden düştüklerini açıkladı. Olay yerine helikopterle ulaşan arama kurtarma görevlileri, "iniş sırasında halatlarıyla bir kayayı test etmek istedikleri" sırada düştükleri belirtilen iki dağcının cansız bedenine ulaştı. Kazada hayatta kaldığı bildirilen başka bir dağcı ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. AA

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