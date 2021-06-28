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28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

2 milyar 960 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

28 Haziran 2021, Pazartesi 17:06
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 960 milyon dozu aştı. Türkiye, 48 milyon 134 bin 949 doz ile toplam aşı sayısı bakımından 9. sırada yer aldı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 190 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 323 milyon 330 bin ile ABD, 318 milyon 30 bin ile Hindistan, 96 milyon 800 bin ile Brezilya, 76 milyon 770 bin ile İngiltere, 72 milyon 150 bin ile Almanya, 52 milyon 260 bin ile Fransa, 49 milyon 890 bin ile İtalya, 48 milyon 134 bin bin doz ile Türkiye, 43 milyon 750 bin ile Meksika, 40 milyon 320 ile Endonezya, 40 milyon 180 bin ile Japonya, 38 milyon 810 bin ile İspanya, 38 milyon 440 bin ile Rusya, 35 milyon 500 bin ile Kanada, 28 milyon 450 bin ile Polonya ve 22 milyon 490 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 2 milyar 960 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 152,41 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 12 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 147,89, Seyşeller’de 140,31, San Marino'da 130,92, İsrail'de 123,64, Bahreyn'de 119,18, Şili'de 117,67, İzlanda'da 113,32, İngiltere'de 113,09, Moğolistan'da 112,34, Uruguay'da 108,63 ve Katar'da 105,57 oldu.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
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